Tâm sự của người đàn ông U50: Thứ vợ cần, các anh đã làm được chưa?

Sống đến từng tuổi này, tôi mới nhận ra một điều, muốn thành công, trước tiên hãy làm hài lòng người vợ của mình, mọi chuyện tự khắc sẽ suôn sẻ.

Đàn ông đừng bao giờ hỏi đàn bà cần gì ở mình mà hãy hỏi hôm nay cô ấy như thế nào? Có chuyện gì khó khăn không? Đa số các ông đều quy chụp phụ nữ là cần tiền, cần ăn mặc đẹp, cần đi spa vài lần mỗi tuần, cần đôi giày mới, nước hoa và mỹ phẩm đắt tiền. Nhưng thực tế mọi chuyện hoàn toàn khác với những suy nghĩ của các ông. Khi yêu, có thể phụ nữ sẽ cần một người đủ giàu sang để đáp ứng những nhu cầu của mình. Tuy nhiên khi làm vợ, làm mẹ rồi, những thứ đó đối với họ chẳng còn quan trọng nữa. Điều họ cần là một người chồng đủ tâm lý, có thời gian bên cạnh mình, về nhà ăn bữa cơm họ nấu. Chỉ vậy thôi cũng khiến phụ nữ hạnh phúc và muốn tận tụy cả đời. Muốn vợ cười tươi mỗi ngày, các ông hãy nhìn lại cách cư xử của mình - Ảnh minh họa: Internet Khi còn yêu đương, các ông luôn thể hiện những mặt tốt đẹp nhất của mình nhưng khi có được rồi lại chẳng biết trân trọng. Có người khi còn mặn nồng, em muốn gì cũng được, anh sẽ chiều hết mình. Em muốn ăn gì anh cũng sẽ lặn lội đi mua. Đến khi về chung một nhà, có hàng tỉ câu than phiền được đặt ra, sao cô lại đòi hỏi nhiều đến thế, bao nhiêu mới đáp ứng đủ đầy cho cô? Các ông thường đổ hết lỗi lên phụ nữ, nói cô ấy phiền phức, ở nhà không yên phận nội trợ mà đòi hỏi những điều không tưởng. Nhưng thực ra, những điều đó chẳng gì to tát, nếu chịu bình tâm nghĩ lại, các ông sẽ dễ dàng thực hiện được. Có tâm người ta sẽ tìm cách để làm mọi thứ, nhưng khi đã thấy phiền, một việc nhỏ cũng chẳng muốn đụng tay. Sống đến từng tuổi này, tôi mới nhận ra một điều, muốn thành công, trước tiên hãy làm hài lòng người vợ của mình đã, tự khắc mọi chuyện khác sẽ suôn sẻ.

Vợ chỉ xinh đẹp khi có được một người chồng tốt đúng nghĩa - Ảnh minh họa: Internet Ngồi nói chuyện với những ông anh trong dòng họ, tôi mới nhận ra một điều, đàn ông ai cũng quan trọng vẻ bề ngoài. Họ xem phụ nữ như món trang sức quý giá để điểm tô cho sự phong lưu của họ. Trong các người chị dâu, tôi thấy chị hai là khí chất và xinh đẹp nhất, chắc là được chồng yêu thương nên mới thế. Ông anh hai cũng rất tự hào về vợ mình. Trong những buổi nói chuyện anh thường mang vợ ra khoe và tán thưởng. Những bà chị dâu ngồi gần đó cũng ngưỡng mộ chị hai vì được chồng yêu thương, chiều chuộng. Còn các ông anh khác đều lắc đầu ngao ngán vì vợ không biết chưng diện, đi đâu cũng chẳng dám dẫn theo. Anh hai mỉm cười hỏi: “Vậy các cậu có biết vợ mình mặc chiếc đầm size nào? Đi đôi giày số bao nhiêu? Thích ăn gì? Ghét thứ gì hay không?” Nghe câu hỏi của anh hai, ai cũng im bặt, chỉ có anh ba lên tiếng cười mỉa: “Là đàn ông những chuyện của phụ nữ mà biết làm gì, nhục chết”. Anh hai vẫn bình thản: “Nếu những điều nhỏ nhặt của vợ cũng không biết thì đừng nghĩ đến chuyện làm chồng, làm cha”. Câu nói của anh hai có thể làm mích lòng nhiều người, nhưng với riêng tôi, anh ấy nói rất đúng. Đàn ông có quyền cao chức trọng, giàu có đến đâu cũng không sánh bằng một người yêu thương và hiểu vợ của mình.

Các ông hãy bình tâm lại và nghĩ đến việc đối xử tốt với vợ mình - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông muốn vợ đẹp, vợ ngoan hãy nhìn nhận lại chính mình. Xem bản thân có đủ quan tâm đến người bạn đời của mình chưa? Có làm được những thứ cô ấy cần hay không? Đừng nghĩ cứ ném cho cô ấy một cọc tiền rồi muốn ra lệnh, sai khiến sao cũng được. Đừng nghĩ cứ sắm cho cô ấy một chiếc xe sang, một bộ quần áo đẹp sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc. Đôi khi chẳng cần phải vung tiền, chỉ cần một cái ôm nhẹ nhàng, một lời quan tâm ân cần. Không cần phải đầu tư làm đẹp cho vợ, cô ấy cũng tự khắc sẽ tươi tắn hơn mỗi ngày. Các ông nên sống chậm lại một chút, đừng mãi chạy theo những xa hoa cám dỗ để rồi khi quay về nhà chẳng còn ai bên cạnh. Chẳng còn những bữa cơm nóng hổi, ấm cúng những ngày mưa. Chẳng còn những tiếng cười, tiếng càm ràm quen thuộc. Trước khi muốn vợ xinh đẹp, hãy tự hỏi, các anh đã làm được gì cho cô ấy?

Suy nghĩ của người thứ ba khi yêu đàn ông có vợ, tưởng thắng cuộc nhưng lại thua thảm hại Dưới đây là những ảo tưởng của người thứ ba khi yêu đàn ông có gia đình. Dù cố gắng đến mấy, họ vẫn không thể nào thắng nổi người vợ danh chính ngôn thuận.

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