Câu nói khiến tôi nhớ mãi khi vợ đòi ly hôn chính là: “Nếu em cần tiền nhiều, em đã không lấy anh. Nhưng anh vì muốn có tiền nhiều mà bỏ quên em. Điều đó không công bằng”.

Đàn ông khôn phải biết cách giữ vợ bằng cố gắng hoàn thiện bản thân. Tôi đã có quá nhiều lỗi sai với vợ, đến mức cô ấy không còn có thể tha thứ được nữa. Bởi thế, bạn hãy hạn chế những lỗi sai và cố gắng trở nên hoàn thiện hơn trong mắt vợ. Vì một lần bạn làm gì sai với vợ, tình cảm trong cô ấy cũng sẽ giảm đi theo sự thất vọng. Bạn càng phạm sai lầm nhiều thì sẽ có lúc cô ấy không còn muốn ở lại bên bạn nữa.

Cuộc đời này, đàn ông như chúng ta luôn muốn lựa chọn, chúng ta cũng muốn có nhiều sự lựa chọn. Nhưng hãy nhớ, dù là chọn gì, tiền bạc, danh vọng, cũng đừng quên lựa chọn kèm theo đó là vợ mình. Dù bạn chọn gì, cũng hãy chọn cô ấy đầu tiên, nghĩ cho vợ, quan tâm đến suy nghĩ và cảm xúc của vợ. Vì hơn tất cả mọi điều đáng giá bạn có được, vợ mới chính là điều đáng giá nhất.

Tôi quá quan trọng tiền bạc hơn việc chăm sóc người vợ bên cạnh. Dù rằng tiền bạc với đàn ông quan trọng thật, và bất kì người vợ nào cũng sát cánh bên những vất vả cơm áo gạo tiền chồng phải gánh. Nhưng hãy có giới hạn cho sự bận rộn trong công việc và lơ là vợ con. Phụ nữ cần tiền để lo cho gia đình, nhưng họ cần chồng và yêu thương nhiều hơn.

Hãy luôn hẹn hò với cô ấy, ngay cả khi đã thành vợ chồng

Đàn ông khôn phải biết cách giữ vợ bằng những quý trọng và nâng niu. Hãy luôn nhớ những lời bạn đã hứa khi muốn cô ấy làm vợ bạn. Và hãy là người đàn ông ngày đó cô ấy đã gật đầu đồng ý làm vợ.

Với phụ nữ, họ cần sự lãng mạn như đàn ông cần tình dục trong hôn nhân. Thiếu lãng mạn, thiếu hẹn hò và nâng niu, phụ nữ sẽ thành cành hoa không được tưới nước. Dù cô ấy đã làm vợ bạn bao lâu, sinh bao nhiêu đứa con cho bạn, cũng hãy cho cô ấy cảm giác trong mắt bạn cô ấy vẫn như thuở bạn ngỏ lời cầu hôn. Để cô ấy vẫn thấy an tâm, hạnh phúc và sẵn sàng hy sinh vì gia đình. Đó cũng là sự tôn trọng, cũng là sự nâng niu mọi người vợ đều xứng đáng có được.

Hãy bảo vệ trái tim của bạn và cô ấy

Hãy bảo vệ trái tim của bạn và cả của vợ mình. Bạn có thể ham mê bất cứ điều gì xinh đẹp ngoài kia, nhưng hãy dành một chỗ ưu tiên nhất và đẹp đẽ nhất trong trái tim cho người vợ của mình. Hãy luôn dành một chỗ như thế, sẵn sàng và chỉ duy nhất cho cô ấy.

Hãy dành một chỗ ưu tiên nhất và đẹp đẽ nhất trong trái tim cho người vợ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ họ cần sự ưu tiên ở người bạn đời của mình để thấy an toàn. Nếu bạn không ưu tiên cô ấy, thì cũng chính là đem đến cho vợ cảm giác bị xem thường và không trân trọng. Chỉ cần cảm giác này tồn tại quá lâu thì luôn có thể khiến mọi phụ nữ dần hết tình cảm.

Luôn cố gắng giữ tình yêu với cô ấy

Con người luôn thay đổi, không ai có thể không đổi thay, bạn hay cô ấy cũng thế. Cả hai đều thay đổi đi so với lúc mới kết hôn. Một năm, hai năm, hay mười năm đều sẽ tạo thành những đổi thay nhất định ở vợ chồng. Nhưng cuộc sống này, đổi thay là điều không thể tránh khỏi. Quan trọng là, ngay cả khi chúng ta đều không còn như trước, liệu chúng ta vẫn muốn chọn giữ lấy nhau?

Nếu không giữ có những điều sẽ mất đi, hôn nhân hay tình yêu cũng thế. Sự chấp nhận, cố gắng vì nhau mới là cốt yếu để hôn nhân bền lâu. Bởi thế, hãy luôn nhắc nhở bản thân rằng, đây là người phụ nữ bạn đã chọn và dù bao nhiêu lần nữa bạn vẫn sẽ chọn cô ấy.

Đừng cố gắng thay đổi cô ấy

Nhiệm vụ của bạn là yêu thương và trân trọng chính con người của vợ mình. Nếu cô ấy muốn thay đổi điều gì đó, hãy chấp nhận điều cô ấy muốn. Và đừng cố thay đổi người bạn đời của mình. Đây là người phụ nữ bạn chọn, cô ấy không phải là bất cứ người phụ nữ nào sinh ra từ mong muốn của bạn và hình mẫu nào đó bạn nghĩ ra.

Luôn tìm thấy những điểm tốt đẹp nhất ở cô ấy mỗi ngày

Hãy tập trung vào những gì bạn từng yêu ở cô ấy, và mỗi ngày hãy càng tìm thêm những điều đẹp đẽ như thế. Vì nếu bạn chỉ nghĩ về những gì bạn không thích ở vợ, thì trước mặt bạn sẽ chỉ còn người phụ nữ có nhiều điểm chưa tốt mỗi ngày. Hãy nghĩ về đức hy sinh của vợ, những món ngon cô ấy cố gắng làm vì bạn, về tính cách đáng yêu và nhân hậu của cô ấy, về những gì khiến bạn say mê…

Hãy tập trung vào những gì bạn từng yêu ở cô ấy, và mỗi ngày hãy càng tìm thêm những điều đẹp đẽ như thế - Ảnh minh họa: Internet

Đừng đổ lỗi cho cô ấy chỉ vì bạn đang tức giận

Tức giận là cảm xúc của bạn, và hãy tự giữ lấy nó. Đừng để người phụ nữ của mình phải gánh hết những tiêu cực đó. Bạn sinh ra để bảo vệ cho cô ấy, đừng quên điều này. Nhưng bạn hãy tin đi, cô ấy sẽ có cách giúp bạn thoải mái hơn. Vì đó là người phụ nữ yêu bạn mà.

Hãy để cô ấy là chính mình

Sẽ có những ngày người vợ của bạn không vui, buồn phiền. Những gì bạn có thể làm là luôn để cô ấy thấy bạn vẫn ở bên và mọi chuyện sẽ ổn. Hãy để cô ấy tin chắc rằng bạn vẫn lắng nghe, vẫn để tâm đến những gì cô ấy đang phải trải qua. Và đừng lo, tâm trạng của phụ nữ sẽ nhanh chóng thay đổi, cô ấy sẽ lại vui vẻ và hồn nhiên trở lại. Bạn hãy chấp nhận đó là người phụ nữ của mình. Để cô ấy sống là chính cô ấy, và bạn chỉ cần luôn ở bên, trân trọng người bạn đời của mình.