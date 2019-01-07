Đàn ông lấy được vợ nhưng chẳng mấy người biết làm chồng

Phụ nữ yêu 07/01/2019 05:30

Phụ nữ sau đó đều phải học làm vợ, làm dâu rồi làm mẹ. Khó mấy cũng phải học, thiệt thòi tủi thân mấy cũng phải học. Nhưng đàn ông khi lấy vợ lại chẳng mấy ai biết làm chồng sao cho đúng.

Đàn ông thời nay lấy được vợ chẳng mấy khó khăn, chỉ cần duy nhất cái gật đầu của phụ nữ. Phụ nữ đời này gật đầu làm vợ cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần sính lễ duy nhất là một người đàn ông đủ chân thành. Phụ nữ sau đó đều phải học làm vợ, làm dâu rồi làm mẹ. Khó mấy cũng phải học, thiệt thòi tủi thân mấy cũng phải học. Nhưng đàn ông khi lấy vợ lại chẳng mấy ai biết làm chồng sao cho đúng.

Có người làm chồng rồi vẫn thích tự do bay nhảy, vẫn nghĩ mình không muốn ràng buộc. Khi phụ nữ đã học được bài học dành thời gian cho gia đình, bỏ qua bè bạn niềm vui bên ngoài, đàn ông đã học được gì? Khi phụ nữ học cách đợi chồng về mỗi chiều, đàn ông đã học được gì? Chẳng có thứ hạnh phúc nào lại không đi kèm với trách nhiệm và buộc ràng. Đàn ông lấy vợ không phải chỉ để có một người lo chăm lo, sinh con cho mình. Đàn ông lấy vợ là còn để trưởng thành, trách nhiệm và gương mẫu hơn.

Đàn ông lấy được vợ nhưng chẳng mấy người biết làm chồng - Ảnh 1
Đàn ông lấy vợ là còn để trưởng thành, trách nhiệm và gương mẫu hơn - Ảnh minh họa: Internet

Có người làm chồng rồi vẫn nhậu nhẹt khó dứt, về muộn thành thói. Dù rằng hôn nhân không thể khiến con người ta thay đổi nhưng trách nhiệm một người chồng người cha có thể giúp người ta tốt hơn. Không phải một gia đình có thể khiến một người đàn ông đổi thay, mà là đàn ông phải học cách thay đổi vì mái ấm của mình. Cũng như phụ nữ cũng có những thú vui riêng, phụ nữ cũng đầy khuyết điểm. Nhưng khi họ có chồng, họ biết mình phải tốt hơn để làm vợ, làm mẹ, để chở che và chăm chút cho gia đình. Thế thì đàn ông liệu có mấy ai chịu đổi thay chỉ để làm một người đàn ông đúng nghĩa trong một gia đình?

Có người làm chồng lại như kẻ dưng lạ bên vợ con, vô tâm đến vô cùng. Họ có thể đối đãi với cả thế gian tốt lành, về nhà lại không thấy được nỗi buồn của vợ mình. Họ có thể để tâm hết thảy mọi thứ đẹp đẽ ngoài kia, chỉ riêng muộn phiền của vợ lại chưa từng thấy. Khi vợ học chịu đựng, thứ tha và bao dung, thì họ đã học được làm chồng thế nào mới là có tâm có tình chưa?

Đàn ông lấy được vợ nhưng chẳng mấy người biết làm chồng - Ảnh 2
Khi vợ học chịu đựng, thứ tha và bao dung, thì họ đã học được làm chồng thế nào mới là có tâm có tình chưa? - Ảnh minh họa: Internet

Có người làm chồng chưa cho vợ ngày sang giàu an yên, lại học thói phản bội nghĩa tình. Học được thủy chung khi vợ bên mình nghèo khó vất vả, lại không học được trọn lòng khi đủ đầy. Còn phụ nữ, bài học từ đầu đến cuối vẫn chỉ là vì chồng con, khó mấy cũng học rành rọt, khổ mấy cũng nằm lòng. Thử hỏi, hai chữ thủy chung với nhiều người đàn ông khó nhớ đến thế sao?

Đàn ông làm chồng ở đời này thường được cho là gánh vác thế gian, đấng mày râu hiểu biết thông tường. Nhưng hiểu hết thế gian, biết hết chuyện lớn nhỏ, liệu mấy ai học trọn được việc làm chồng. Rằng gia đình có hạnh phúc thì mới vun trồng được những thế hệ hạnh phúc sau này. Rằng yêu thương chân thành thì mọi người vợ đều đẹp đẽ rạng người. Rằng là vợ là chồng chính là duyên nợ bao kiếp, gặp lại nhau chính là trọn đời phải đến cùng thủy chung. Rằng làm chồng, vẻ vang nhất chẳng phải là hơn ai bội phản dối lừa, mà là một lòng chỉ có vợ. Rằng đàn ông làm chồng, nhẹ nhàng lắm, chứ đàn bà làm vợ vốn cái nghề gian nan nhất ở đời…

Đàn ông lấy được vợ nhưng chẳng mấy người biết làm chồng - Ảnh 3
Nhưng hiểu hết thế gian, biết hết chuyện lớn nhỏ, liệu mấy ai học trọn được việc làm chồng - Ảnh minh họa: Internet

Thật ra, khi đàn ông biết làm chồng, đàn bà làm vợ chẳng tiếc gì. Khi đàn ông biết ân cần nghĩa tình, đàn bà cả đời đều giàu bao dung thứ tha. Đàn ông chân thành, đàn bà sẽ tình nghĩa. Đàn ông thiệt thà, đàn bà sẽ bao dung. Đàn ông yêu thương, đàn bà chắc chắn sẽ biết điều. Đàn bà làm vợ gian truân, cũng chĩ để đàn ông thong dong làm việc lớn ở đời. Thế thì một chút yêu thương, sẻ chia và thấu hiểu cũng đâu có đáng là bao phải không đàn ông?

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