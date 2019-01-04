Đàn ông thương vợ nơm nớp 5 nỗi sợ này, chỉ lặng lẽ làm mà không nói

Những người đàn ông thương vợ thật lòng thật dạ sẽ luôn canh cánh những nỗi sợ khó nói thành lời này.

Chẳng ai trên đời này là hoàn hảo, đàn ông cũng vậy. Họ không hoàn hảo, nhưng tình yêu của họ dành cho người phụ nữ của mình thì luôn đủ đầy. Tình yêu một khi đủ chân thành và cố gắng thì dù có nhiều thiếu sót thế nào vẫn sẽ trở nên thật hoàn hảo.

Cũng chẳng cần vợ phải lên tiếng nhờ cậy, vì với anh ấy việc gì trong nhà cũng đều là chuyện chung. Và nếu anh ấy chủ động san sẻ việc nhà giúp vợ thì vợ sẽ có thời gian chăm sóc bản thân, thư thả đầu óc hơn. Đó là cách thể hiện một tình yêu bằng hành động chân thành và sâu sắc nhất của một người chồng.

Nỗi sợ lớn nhất của một người chồng thương vợ là sợ vợ cực khổ, vất vả. Vì vậy, khi có thời gian anh ấy luôn chủ động giúp vợ việc nhà, dù là lớn hay nhỏ, rửa chén giặt đồ, chăm con hay đối nội đối ngoại đều có thể.

Sợ vợ buồn tủi

Một người chồng thương vợ không bao giờ làm vợ khóc. Vì họ không muốn mình là người khiến vợ thấy buồn tủi. Lấy vợ thì ai cũng làm được, chứ giữ được vợ vui vẻ hạnh phúc thì khó lắm. Đàn ông tốt hiểu rằng vợ sinh ra là phụ nữ đã nhiều thiệt thòi, lấy chồng rồi sẽ càng dễ tủi thân khi có chuyện không như ý. Vì vậy, họ sẵn sàng ở bên, nắm tay bước qua hết những khó khăn, làm vợ thật hạnh phúc.

Sợ vợ bệnh tật

Khi đã xem vợ là người bạn đời duy nhất, chồng sẽ luôn sợ những lúc vợ bệnh tật. Vì vậy anh ấy đặc biệt quan tâm đến sức khỏe, từng nét mặt, thần thái có hồng hào khỏe mạnh không của vợ.

Khi đã xem vợ là người bạn đời duy nhất, chồng sẽ luôn sợ những lúc vợ bệnh tật - Ảnh minh họa: Internet

Không cần vợ phải than thở mệt nhọc, anh ấy sẽ biết phải làm gì để vợ thấy thoải mái hơn. Nhất là những lúc vợ bệnh tật, anh ấy sẽ hết lòng chăm sóc.

Sợ vợ thiếu tự tin vào chính mình

Đàn ông thương vợ không bao giờ để vợ mất tự tin vào bản thân. Và một người phụ nữ được yêu thương đủ đầy cũng chẳng bao giờ phải tự ti về chính mình.

Vì đàn ông thương vợ luôn có thứ tình yêu khiến người phụ nữ của họ thấy mình thật quý giá, có giá trị và khiến không ít người phụ nữ xung quanh phải ganh tị. Từng cử chỉ yêu thương, ân cần của chồng đều chỉ dành duy nhất cho vợ mình.

Anh ấy cũng không bao giờ chê bai vợ mình. Ngược lại, anh ấy sẽ nhẹ nhàng ủi an, bảo vệ và giúp vợ tốt hơn. Một người chồng tốt luôn muốn tạo cho vợ một ý thức về bản thân tốt đẹp nhất.

Sợ vợ thất vọng về mình

Đàn ông càng thương vợ càng không muốn vợ thất vọng về mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông càng thương vợ càng không muốn vợ thất vọng về mình. Họ sợ nhất không phải là khi làm sai sẽ mất cái gì, mà là vợ sẽ thất vọng thế nào. Đó có thể là tình yêu, cũng có thể là sĩ diện, tự trọng của một người đàn ông. Người đàn ông thương vợ luôn có ước vọng cho gia đình cuộc sống đủ đầy, khiến vợ tự hào về chồng. Họ nỗ lực cố gắng cũng là vì niềm tự hào sau này từ vợ.