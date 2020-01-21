Đàn ông làm những việc này cho vợ ngày Tết đảm bảo giàu sang ngút trời, công danh tấn tới

Phụ nữ yêu 21/01/2020 09:35

Người đàn ông khôn ngoan nên làm những điều này cho vợ vào dịp Tết, đảm bảo giàu sang vô đối, công danh viên mãn.

Nếu một năm qua đã vô tâm với vợ, nhân dịp Tết này, đàn ông khôn ngoan hãy thể hiện trách nhiệm với vợ con để nghênh đón tài lộc. Vợ con vui vẻ, chắc chắn bạn sẽ có một năm thành công, thắng lợi.

Cho tiền vợ sắm đồ Tết

dan ong khon ngoan 1
Đàn ông khôn ngoan phải cho vợ tiền tiêu dịp Tết - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông đừng keo kiệt với vợ về khoản này. Khi vợ ăn mặc xinh đẹp ngày Tết, gia đình sẽ có thêm sinh khí, lộc lá cũng tự động đổ về không ngừng. Phụ nữ được xem là phong thủy của gia đình, vợ xinh đẹp, gia đạo chắc chắn sẽ ấm êm, hạnh phúc. Vợ vui vẻ, công danh của chồng cũng sẽ thuận buồm xuôi gió. Thế nên đàn ông khôn ngoan hãy biết đối xử tốt với vợ, không chỉ vào ngày Tết mà còn những ngày bình thường khác.

Giúp đỡ vợ dọn dẹp nhà cửa

dan ong khon ngoan 2
Hãy phụ vợ dọn dẹp nhà cửa để đón năm mới giàu sang - Ảnh minh họa: Internet

Cuối năm, các ông chồng hãy tạm gác lại công việc của mình để phụ giúp vợ dọn dẹp nhà cửa. Việc dọn dẹp mang ý nghĩa tiễn đưa những điều cũ và đón nhận những may mắn mới. Thế nên đàn ông đừng bỏ qua việc làm ý nghĩa này. Hãy phụ giúp vợ để gia đình có một cái Tết ấm no, hạnh phúc. Không những vậy tình cảm vợ chồng cũng ngày càng gắn bó, thắm thiết hơn.

Cùng vợ trang trí nhà cửa đón Tết

dan ong khon ngoan 3
Đàn ông thương vợ sẽ có được nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông đừng nghĩ việc trang trí nhà cửa đón Tết là của phụ nữ. Bạn nên phụ vợ một tay để nhà cửa được gọn gàng, sạch đẹp hơn. Ngày Tết, đừng chỉ biết nhậu nhẹt, giúp đỡ vợ cũng là cách để đàn ông tích được nhiều điều may mắn. Khi vợ vui vẻ, không khí trong nhà cũng sẽ thoải mái hơn.

Quan tâm, tặng quà cáp cho gia đình vợ

dan ong khon ngoan 4
Đàn ông tinh tế, công danh sẽ viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông tinh tế nên biết quan tâm, hỏi han gia đình bên vợ. Có vậy, vợ mới nhiệt tình chăm lo cho gia đình bên chồng. Khi chồng hết lòng với vợ, họ sẽ không tiếc bất cứ thứ gì. 

Thế nên đàn ông ơi, ngày Tết hãy xắn tay phụ giúp vợ, đừng để cô ấy loay hoay với trăm công ngàn việc. Làm được điều này, chắc chắn các anh sẽ có một năm vượng phát, làm ăn hanh thông, thuận buồm xuôi gió.

Đàn bà đừng ngây thơ nữa, đàn ông ngoại tình hơn 80% đều làm 2 điều ‘tàn nhẫn’ này với vợ

Đàn bà đừng ngây thơ nữa, đàn ông ngoại tình hơn 80% đều làm 2 điều ‘tàn nhẫn’ này với vợ

Người đàn ông ngoại tình sẽ làm những điều này với vợ. Phụ nữ nên biết để chuẩn bị tinh thần, đừng quá ngây thơ để rồi tự chuốc khổ cho mình.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông tinh tế những điều đàn ông nên biết phụ nữ ngày Tết

TIN MỚI NHẤT

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 40 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 1 giờ 14 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 4 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 5 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này