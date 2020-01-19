Đừng đánh ghen làm xấu mặt nhau chỉ vì một gã đàn ông không ra gì, trái lại hãy cảm ơn con giáp thứ 13 đã giúp bạn nhận ra những điều này.

Từ đó, bạn sẽ biết cách yêu thương và quý trọng bản thân nhiều hơn. Bạn không còn kẻ không ra gì mà hành hạ, đối xử tàn nhẫn với chính mình. Không vì kẻ tệ bạc mà đánh mất đi cuộc sống mà mình mong muốn bấy lâu nay.

Người đàn bà khôn ngoan hãy biết ơn kẻ thứ ba vì đã giúp mình nhận ra thời gian qua đã bỏ rơi bản thân như thế nào. Bạn đã vì người đàn ông tệ bạc kia mà chẳng thèm chăm sóc bản thân. Vì kẻ bạc tình kia mà tiện tặn, ăn không dám ăn mặc cũng chẳng dám mặc.

Nhận biết rõ bộ mặt thật của đàn ông

Nhiều người phụ nữ tin tưởng chồng tuyệt đối. Ai cũng nghĩ chồng là người tốt và sẽ không bao giờ phản bội mình. Tuy nhiên khi có kẻ thứ ba xuất hiện, bạn sẽ sớm thấy được bộ mặt thật của kẻ bạc tình.

Bạn sẽ nhận ra bộ mặt thật của chồng khi có sự xuất hiện của con giáp thứ 13 - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông có thể sẵn sàng bỏ rơi bạn và chạy theo thú vui mới. Có thể bỏ lại những tình nghĩa vợ chồng bao lâu nay để say đắm bên nhân tình. Đó là bản chất của đàn ông khi đã tìm được người thú vị hơn ngoài vợ. Khi đó bạn sẽ vỡ mộng nhận ra rằng thứ thay đổi dễ nhất là lòng dạ đàn ông.

Một lòng tận tụy hy sinh vì chồng là điều dại nhất trong cuộc đời

Phụ nữ đừng bao giờ tự biến mình thành kẻ ngốc đáng thương trong hôn nhân. Hãy biết rằng sự tận tụy, hy sinh của bạn vốn không có ý nghĩa gì với kẻ phản bội. Họ chỉ xem đó là điều tất nhiên và mặc nhiên làm bạn tổn thương nhiều hơn mà thôi. Thế nên hãy dẹp bỏ tư tưởng phụ nữ là phải hy sinh.

Phụ nữ đừng một lòng hy sinh vì ai - Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân, không ai có trách nhiệm phải hy sinh vì ai cả. Bạn có quyền sống vì mình mà không cần bận tâm đến người khác. Bạn có quyền yêu thương bản thân mình trước tiên thay vì cứ nghĩ cho chồng con. Cuộc đời đàn bà đừng lấy hai chữ hy sinh làm kim chỉ nam. Hãy lấy hạnh phúc của mình là ưu tiên hàng đầu mới mong được bình an cả đời.