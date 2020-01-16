Phụ nữ được 'vạn người mê' nhờ những cử chỉ nhỏ này nhưng không phải ai cũng biết

Không cần trang điểm đậm hay ăn mặc hở hang, phụ nữ quyến rũ đàn ông nhờ vào những cử chỉ nhỏ nhặt này.

Tuy chỉ là hành động nhỏ nhưng chứng minh sự chân thành của bạn trong mối quan hệ này. Khi đó đàn ông sẽ cảm thấy bản thân mình được tôn trọng nhiều hơn.

Dù mới quen hay đã thân thiết, hãy trả lời tin nhắn một cách tinh tế, đàng hoàng. Câu chữ phải rõ ràng, đừng dùng quá nhiều ký tự hay viết tắt. Điều này không chỉ thể hiện sự tôn trọng của bạn mà còn cho thấy bạn là người nghiêm túc như thế nào.

Buộc lại mái tóc

Người đàn ông thích nhìn hành động vô tình buộc lại mái tóc rối của phụ nữ. Bạn không cần phải làm tóc quá cầu kỳ, chỉ cần buông xõa hoặc buộc lả lơi là có thể thu hút sự chú ý của đàn ông. Do đó, hãy chăm chút cho mái tóc của mình nhiều hơn.

Tô son đỏ

Tô son đỏ sẽ giúp bạn tự tin hơn - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ tô son đỏ rất dễ thu hút được ánh nhìn của người khác, đặc biệt là đàn ông. Tông đỏ dễ làm tăng xúc cảm của cả hai dành cho nhau. Màu son này kích thích sự khao khát chiếm hữu của đàn ông với phụ nữ. Thế nên hãy gây ấn tượng với chàng bằng màu son đỏ nhẹ nhàng, làm toát lên được khí chất của bạn.

Mặc áo để lộ vai trần

Mặc áo hở vai sẽ khiến chàng say đắm - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ đừng ăn mặc quá kín cổng cao tường, lâu lâu hãy để lộ những đặc điểm đẹp nhất trên cơ thể. Ví dụ, đôi vai trần gầy của bạn sẽ thu hút được sự chú ý của đàn ông. Hãy biết thay đổi phong cách để làm mới bản thân, đồng thời tạo sự thú vị cho người khác. Đừng khiến bản thân trở nên nhàm chán trong mắt người đối diện.

Chăm chú lắng nghe đối phương nói chuyện

Hành động chăm chú lắng nghe sẽ giúp bạn thu hút được đối phương - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhỏ nhặt nhưng đây là hành động phụ nữ thu hút đàn ông nhất. Việc bạn chăm chú lắng nghe thể hiện sự tôn trọng của mình dành cho đối phương. Đồng thời, điều này còn cho thấy bạn thật sự nghiêm túc với mối quan hệ này.