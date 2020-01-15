3 kiểu phụ nữ cô đơn trong hôn nhân, kiểu thứ 2 là đáng trách nhất

Phụ nữ yêu 15/01/2020 15:42

Có rất nhiều lý do khiến phụ nữ cô đơn trong hôn nhân: vì chồng vô tâm, vì bản thân không có được những gì mình muốn hoặc không cảm thấy được tôn trọng.

Dưới đây là những kiểu phụ nữ cô đơn trong hôn nhân, có người đáng thương nhưng cũng có người đáng trách.

phu nu co don 1
Phụ nữ cô đơn trong hôn nhân có nhiều dạng - Ảnh minh họa: Internet

Cô đơn vì chồng vô tâm

Người phụ nữ lấy chồng ai cũng muốn được yêu thương. Nhưng không phải ai cũng may mắn lấy được người chồng có tâm. Người chồng vô tâm luôn khiến phụ nữ cảm thấy cô đơn, trống trải trong hôn nhân. Họ không nhận được sự quan tâm từ chồng, không có cảm giác an toàn nên mới cảm thấy tủi thân, cô đơn.

phu nu co don 2
Phụ nữ cô đơn vì chồng vô tâm hãy tự biết yêu thương mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên có rất nhiều cách giúp phụ nữ vượt qua nỗi cô đơn này như làm đẹp, tìm niềm vui trong cuộc sống, công việc. 

Cô đơn vì hy sinh và kỳ vọng quá nhiều

Nhiều phụ nữ nghĩ càng hy sinh nhiều càng được chồng yêu thương, trân trọng. Họ hy sinh, tận tụy hết lòng rồi kỳ vọng bản thân sẽ được chồng quan tâm, chiều chuộng. Nhưng thực tế đàn ông vốn vô tâm. Bản thân bạn càng để tâm càng chuốc lấy nhiều buồn phiền mà thôi.

phu nu co don 3
Phụ nữ đừng hy sinh quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên dù có chuyện gì xảy ra cũng hãy biết yêu thương mình đầu tiên. Bỏ rơi bản thân vì một người chồng tệ bạc là đàn bà dại, thậm chí còn khiến thiên hạ chê cười.

Cô đơn vì không được làm những điều mình muốn

Nếu đây là lý do mà bạn cảm thấy cô đơn, vậy hãy tự hỏi “tại sao tôi lại không làm được những điều mình muốn?”. Không phải bạn có quyền tự quyết định cuộc đời mình hay sao?

phu nu co don 4
Hãy dẹp bỏ những suy nghĩ cứng nhắc để chiều chuộng bản thân nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên đừng nghĩ rằng bản thân cô đơn vì bị gò bó, trói buộc đủ điều. Hãy học cách làm mình hạnh phúc. Nếu lấy phải người chồng vô tâm, đừng đợi chồng yêu thương, quan tâm, cũng đừng mong anh ấy thay đổi. Không ai có thể giam giữ hay trói buộc bạn, chỉ có bản thân bạn là cố chấp, cứng nhắc mà thôi.

Cố chấp theo đuổi 3 nghiệp báo này, phụ nữ sẽ cạn kiệt phúc đức, khổ đau không dứt

Cố chấp theo đuổi 3 nghiệp báo này, phụ nữ sẽ cạn kiệt phúc đức, khổ đau không dứt

Người phụ nữ khôn ngoan đừng cố chấp theo đuổi hoặc vướng phải 3 nghiệp báo này để vượt qua khổ đau, sống một đời viên mãn như những gì bản thân muốn.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ lấy chồng những điều phụ nữ nên biết đàn bà cô đơn

TIN MỚI NHẤT

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 15 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 1 giờ 50 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 4 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 15 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 6 giờ 15 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này