Cố chấp theo đuổi 3 nghiệp báo này, phụ nữ sẽ cạn kiệt phúc đức, khổ đau không dứt

Dưới đây là những điều phụ nữ khôn ngoan nên tránh xa để tạo được công đức vô lượng, giàu sang ngút trời, đặc biệt cả đời sống thanh thản, bình yên.

Có nhiều trường hợp nói dối sẽ được tha thứ, nhưng thực tế đây là thói quen xấu. Đặc biệt đối với phụ nữ, việc nói dối sẽ mang lại nhiều vận xui cho con cháu sau này.

Phụ nữ đừng nên nói dối quá nhiều. Nếu cố chấp biết sai nhưng vẫn không sửa chữa, bạn sẽ nhận lại hậu quả vô cùng ê chề. Muốn gầy dựng phúc đức cho mình, đây là một trong những điều phụ nữ nên tránh xa.

Ghen tỵ, đố kỵ

Sống ở đời đừng nên sân si. Ghen tỵ với người khác không chỉ khiến bạn mệt mỏi mà còn tốn hao công sức. Nhiều người dành hết thời gian, thanh xuân của mình để tìm cách vượt qua một người. Thử nghĩ nếu sống như vậy, bạn có hạnh phúc không?

Muốn hạnh phúc, đừng đố kỵ với người khác - Ảnh minh họa: Internet

Thay vì ghen tỵ với cuộc sống hạnh phúc, giàu sang của người khác, bạn hãy phấn đấu mỗi ngày để sống tốt cuộc đời của chính mình. Chỉ khi bản thân sống tốt, bạn mới thật sự hạnh phúc. Còn việc hơn thua, đố kỵ không chỉ khiến bạn mệt mỏi mà còn làm mất lòng tin, sự yêu thương của nhiều người.

Có nhiều trường hợp, việc ghen tỵ, đố kỵ khiến bạn lâm vào con đường tội lỗi, làm những chuyện trái với luân thường đạo lý. Vì vậy phụ nữ muốn hạnh phúc hãy cố gắng hướng thiện, tích nhiều phúc đức cho mình hơn.

Chơi bời không biết điểm dừng

Cuộc đời con người phải tận hưởng niềm vui nhưng việc gì cũng phải có điểm dừng, đừng biết sai mà vẫn cố chấp theo đuổi. Vì hậu quả mà bạn nhận lại sẽ vô cùng ê chề, không ai có thể giúp đỡ được.

Phụ nữ chơi bời nên biết điểm dừng - Ảnh minh họa: Internet

Sống ở đời đừng để bản thân quá sa đọa, nên biết kiềm chế bản thân. Đắm chìm vào việc ăn chơi không thể giúp giải quyết vấn đề khó khăn bạn đang gánh chịu. Thế nên hãy đối mặt với thực tế, bạn sẽ trưởng thành hơn.