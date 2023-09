Mười người đàn ông ngoại tình đã hết tám, chín người có những lời nói không hay về vợ của mình. Họ chê vợ xấu, vợ không còn đủ hấp dẫn nên mới đi ngoại tình. Đó là những lý do đàn ông thường nói để bao biện cho tật trăng hoa, ong bướm của mình.

Cuộc đời phụ nữ lấy chồng sướng hay khổ còn dựa vào may mắn. May thì lấy phải người biết lo nghĩ, yêu thương vợ con. Không may thì vớ phải người trăng hoa, vô tâm. Vì vậy phụ nữ ai cũng phải tự biết bảo vệ bản thân. Dù có chuyện gì xảy ra cũng hãy yêu thương mình trước. Nếu bạn không thương mình, người đàn ông kia cũng chẳng thèm để tâm đâu.

Phụ nữ nên khôn ngoan trong hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Sẵn sàng bỏ rơi vợ cô đơn ở nhà khi nhân tình cần

Người đàn ông khi có tình yêu mới, họ thường ưu tiên cho mối quan hệ đó. Họ sẵn sàng để vợ con ở nhà để đến bên nhân tình. Họ sẵn sàng vì nhân tình mà bỏ rơi người vợ đã tận tụy bao nhiêu năm vì mình.

Đàn ông thường xem trọng nhân tình hơn là người vợ tào khang của mình. Khi có tình mới, họ sẽ chẳng thèm quan tâm đến vợ. Khi đã có người mới “ngon lành” hơn vợ, họ chẳng còn nhớ gì đến những hẹn thề năm xưa.

Đàn ông sẵn sàng đến với cuộc vui mới và bỏ rơi vợ con - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều người đàn ông đang ngồi bên cạnh vợ con, chỉ cần nhân tình gọi họ sẽ có mặt ngay. Thế nên đàn bà đừng quá tin vào người đàn ông bên cạnh. Hãy dựa vào bản thân, bạn sẽ được hạnh phúc.