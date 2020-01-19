Cuộc đời phụ nữ chẳng sợ thiếu đàn ông, cũng chẳng sợ để chồng sa ngã vào vòng tay người khác. Nếu cần, họ sẽ tiễn gã đàn ông tệ bạc đi nhẹ tênh mà không dùng dằng níu kéo. Cuộc đời họ chỉ sợ không làm được những điều này.

Không có đàn ông bên cạnh còn có thể sống tốt, nhưng không có tiền làm sao hạnh phúc? Nỗi sợ lớn nhất trong cuộc đời đàn bà không phải không có đàn ông mà là không có đủ tiền làm những điều mình thích.

Người đàn bà bản lĩnh chỉ sợ không đủ tiền tiêu xài, chứ không sợ chồng ngoại tình . Ngày còn trẻ người non dạ, bạn có thể nghĩ lấy chồng là điều quan trọng nhất. Bạn mong người đàn ông đó sẽ cùng bạn tạo dựng một mái ấm đủ đầy, hạnh phúc cùng với những đứa con thơ. Nhưng sau một thời gian kết hôn, bạn sẽ hiểu được không có tiền mới là điều nan giải nhất.

Phụ nữ bản lĩnh không sợ thiếu đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Khi nhìn một cái áo đẹp nhưng lại không có tiền mua, bạn cảm thấy vô cùng khó chịu đúng không? Còn đàn ông, khi vui thì thề non hẹn biển, khi buồn thì rời đi, để lại bao nỗi đau.

Một chiếc áo đẹp sẽ giúp thay đổi hoàn toàn vẻ bề ngoài. Khi vui có thể mang áo ra mặc, tự ngắm nghía mình trong gương. Khi buồn có thể mặc chiếc áo đó ra ngoài cà phê, tâm sự với bạn bè. Chiếc áo giúp bạn xinh đẹp hơn, còn đàn ông thì tùy.

Không có thời gian làm đẹp

Phụ nữ khôn ngoan chỉ sợ không có thời gian làm đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ sợ nhất là không có thời gian làm đẹp, chăm sóc bản thân chứ không sợ mất chồng. Người đàn bà bản lĩnh dùng thời gian quý báu của mình để chăm chút vẻ ngoài, chứ không rảnh rỗi đánh ghen giành về một kẻ tệ bạc. Họ không bao giờ giành với người khác chiếc áo đã cũ và sẽ sẵn sàng thay chiếc áo mới nếu cần.

Phụ nữ ngày nay đừng đánh ghen bẩn tay - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ hiện đại không đánh ghen. Người đàn ông đó không thể cho họ hạnh phúc, họ sẽ tiễn đi bằng một nụ cười thật tươi. Họ không vì một gã tệ bạc mà khiến bản thân phải lao đao.

Người đàn bà khôn ngoan không đánh ghen, chỉ đánh phấn, dặm son và ngạo với thế gian một nụ cười. Họ sẽ dùng chính cuộc sống hạnh phúc của mình để “trả đũa” những người đã làm tổn thương họ.