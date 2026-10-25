Nghe con nói nhà cô giáo có bạn giống mình như đúc, tôi âm thầm làm rõ rồi bàng hoàng ngã ngửa

Ngoại tình 25/10/2026 16:45

Tôi xin nghỉ một hôm để thử đi xem mặt đứa trẻ mà con gái tôi hay nhắc. Quả thật khi gặp mặt tôi bất ngờ lắm, đứa trẻ có khuôn mặt rất giống con gái của tôi. Tôi giả vờ trò chuyện vui vẻ với cô giáo nhưng trong lòng như có lửa đốt.

Tôi may mắn khi lập gia đình có được người mẹ chồng tâm lý. Dù làm dâu nhưng tôi luôn thân thiết với mẹ chồng, sống vui vẻ hòa hợp với nhau. Chúng tôi trò chuyện về mọi thứ, chưa từng có tranh cãi mâu thuẫn gì.

Tôi sinh được cô con gái năm nay đã lên 3. Tôi và chồng không muốn gửi con đi nhà trẻ nhưng lại sợ bà nội vất vả chăm cháu. Vợ chồng tôi đều bận rộn công việc, không thể ở nhà trông con. Đúng lúc, tôi nghe chị đồng nghiệp giới thiệu một chỗ giữ trẻ tại nhà rất được. Chị chủ dù còn trẻ tuổi nhưng rất yêu thương con nít, giỏi nấu ăn nên chăm sóc trẻ tốt lắm. Tôi ghé qua đó tham khảo thì hài lòng lắm, lớp học tuy không lớn nhưng đầy đủ trang thiết bị.

Đưa rước con khoảng một tháng thì tôi càng thấy ưng ý. Cô giáo là người dịu dàng, nhiều lúc tôi đến trễ cô không hề phàn nàn, còn cho con gái tôi ăn chiều. Bỗng một ngày, con gái tôi đi học về luôn miệng nói: “Trong lớp có một bạn giống con lắm mẹ ơi. Bạn ấy là con của cô giáo, bạn ấy hay biếng ăn lắm”.

Nghe con bảo thế thì tôi hỏi bạn ấy giống con điểm nào? Con gái tôi nói giống hết từ mặt mũi đến miệng. Ban đầu tôi không quá để ý lời của con nhưng vì con thường xuyên nhắc nên tôi lại sinh nghi. Tôi sợ chồng ngoại tình bên ngoài. Vậy là tôi quyết định đi điều tra xem sao.

Nghe con nói nhà cô giáo có bạn giống mình như đúc, tôi âm thầm làm rõ rồi bàng hoàng ngã ngửa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi xin nghỉ một hôm để thử đi xem mặt đứa trẻ mà con gái tôi hay nhắc. Quả thật khi gặp mặt tôi bất ngờ lắm, đứa trẻ có khuôn mặt rất giống con gái của tôi. Tôi giả vờ trò chuyện vui vẻ với cô giáo nhưng trong lòng như có lửa đốt. Tôi thử nói không biết sao nhìn hai đứa trẻ này giống nhau quá, cô giáo trông không tự nhiên rồi nói chắc chỉ là vô tình giống nhau. Nhưng tôi làm sao cho là vô tình thế được!

Sau hôm đó, tôi càng theo dõi trường học của con gái nhiều hơn. Tôi hỏi con nhiều hơn nhưng con nói gần đây cô giáo không cho đứa trẻ kia chơi cùng nữa. Tôi lại càng nghi ngờ nhiều hơn.

Đến một hôm đi làm về sớm, tôi đem con gái sang nhà ngoại gửi rồi quay lại nhà của cô giáo kia để theo dõi. Chồng tôi báo hôm đó anh đi ăn liên hoan với công ty. Vậy là tôi đứng từ xa quan sát xem có phải chồng đến không. Nhưng bất ngờ thay, người đến không phải là chồng tôi mà là bố chồng của tôi. Tôi thấy ông vừa đến trước cửa nhà của cô giáo kia thì đứa trẻ hôm nọ đã chạy ào ra gọi một tiếng “Bố” thật lớn. Tôi đứng hình ngỡ ngàng khi bí mật gia đình chồng dần hé lộ.

Khi về nhà tôi vẫn bàng hoàng không thể tin. Bố chồng của tôi có nhân tình bên ngoài, còn có cả con riêng. Tôi nghĩ mà thương cho mẹ chồng. Giờ tôi phải làm sao đây, nói cho bà biết hay là cứ âm thầm chuyển trường cho con gái xem như chẳng biết gì?

Đột ngột được đứng tên căn hộ 3 tỷ sau khi chồng qua đời, người vợ chết đứng trước nguồn gốc cay đắng

Đột ngột được đứng tên căn hộ 3 tỷ sau khi chồng qua đời, người vợ chết đứng trước nguồn gốc cay đắng

Tôi bàng hoàng không tin vào tai mình. Tôi bèn nghĩ có phải anh đã lén mua căn chung cư này để làm quà cho mẹ con tôi không? Nhưng chưa kịp để chúng tôi biết thì anh đã qua đời. Tôi đau lòng chua xót vô cùng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Trước mặt tôi mẹ chồng ngọt ngào bao nhiêu, trước họ hàng bà chì chiết bấy nhiêu, phản ứng của chồng khiến tôi thất vọng

Trước mặt tôi mẹ chồng ngọt ngào bao nhiêu, trước họ hàng bà chì chiết bấy nhiêu, phản ứng của chồng khiến tôi thất vọng

Tâm sự 18 phút trước
Hân hoan qua đêm nối lại tình cũ, đến lúc cô ấy trút bỏ khăn tắm tôi rụng rời nghẹn ngào vì điều hiện ra

Hân hoan qua đêm nối lại tình cũ, đến lúc cô ấy trút bỏ khăn tắm tôi rụng rời nghẹn ngào vì điều hiện ra

Tâm sự gia đình 27 phút trước
Mẹ chồng ở nhà đối xử tử tế, đến lúc có họ hàng lại công khai chê bai con dâu, chồng thản nhiên nói một câu khiến tôi nổi giận

Mẹ chồng ở nhà đối xử tử tế, đến lúc có họ hàng lại công khai chê bai con dâu, chồng thản nhiên nói một câu khiến tôi nổi giận

Tâm sự 38 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 26/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 26/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Chồng gọi điện giữa lúc thở dốc, tôi nổi giận chạy theo định vị, không ngờ lại phát hiện một bí mật động trời

Chồng gọi điện giữa lúc thở dốc, tôi nổi giận chạy theo định vị, không ngờ lại phát hiện một bí mật động trời

Tâm sự 54 phút trước
Chỉ định ghé nhà vợ cũ chúc mừng sinh nhật con, tôi không ngờ một món đồ lại khiến mình muốn xin cô ấy quay về

Chỉ định ghé nhà vợ cũ chúc mừng sinh nhật con, tôi không ngờ một món đồ lại khiến mình muốn xin cô ấy quay về

Tâm sự 56 phút trước
Chồng đưa 300k đòi ăn tiệc hoành tráng, tôi thong dong bưng mâm đồ ăn ra khiến cả đám bạn nhậu ngã ngửa

Chồng đưa 300k đòi ăn tiệc hoành tráng, tôi thong dong bưng mâm đồ ăn ra khiến cả đám bạn nhậu ngã ngửa

Tâm sự gia đình 57 phút trước
Tưởng mẹ chồng thương mình thật lòng, tôi chết lặng khi nghe bà kể tội trước mặt họ hàng, chồng còn nói một câu khó tin

Tưởng mẹ chồng thương mình thật lòng, tôi chết lặng khi nghe bà kể tội trước mặt họ hàng, chồng còn nói một câu khó tin

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Chỉ vì một tiếng động trong đêm tân hôn, bố mẹ chồng cuống cuồng chạy đến, còn tôi ngượng chín mặt

Chỉ vì một tiếng động trong đêm tân hôn, bố mẹ chồng cuống cuồng chạy đến, còn tôi ngượng chín mặt

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Mẹ mừng rỡ chuẩn bị cơm ngon đón người yêu của chị gái, nào ngờ vừa giáp mặt liền xám mặt ép hủy hôn

Mẹ mừng rỡ chuẩn bị cơm ngon đón người yêu của chị gái, nào ngờ vừa giáp mặt liền xám mặt ép hủy hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 25/10/2026: Người mua lỗ hơn 8 triệu đồng sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 25/10/2026: Người mua lỗ hơn 8 triệu đồng sau một tuần

Tử vi thứ Hai 26/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Hai 26/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Đúng ngày mai, thứ Hai 26/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 26/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người vợ khi vô tình phát hiện góc khuất của người chồng hoàn hảo qua tin nhắn mua hàng

Nỗi lòng người vợ khi vô tình phát hiện góc khuất của người chồng hoàn hảo qua tin nhắn mua hàng

Chỉ từ câu hỏi vô tình của chị bán rau ngoài chợ, tôi ngã ngửa khi biết chồng có bồ nhí

Chỉ từ câu hỏi vô tình của chị bán rau ngoài chợ, tôi ngã ngửa khi biết chồng có bồ nhí

Thấy tên chồng đứng tên bố trong giấy khai sinh lạ, người vợ ngã ngửa trước sự thật cay đắng

Thấy tên chồng đứng tên bố trong giấy khai sinh lạ, người vợ ngã ngửa trước sự thật cay đắng

Tò mò vì con gái nói nhà cô giáo có đứa trẻ y hệt mình, người mẹ rụng rời khi rà soát ra sự thật

Tò mò vì con gái nói nhà cô giáo có đứa trẻ y hệt mình, người mẹ rụng rời khi rà soát ra sự thật

Con gái vô tư kể nhà cô giáo có bạn giống hệt mình, tôi gục ngã khi bóc trần bí mật giấu kín của chồng

Con gái vô tư kể nhà cô giáo có bạn giống hệt mình, tôi gục ngã khi bóc trần bí mật giấu kín của chồng

Chồng đòi bỏ vì không đẻ được, mẹ chồng giả vờ cười hùa rồi lén đút con dâu 1 tỷ kèm bí mật chấn động

Chồng đòi bỏ vì không đẻ được, mẹ chồng giả vờ cười hùa rồi lén đút con dâu 1 tỷ kèm bí mật chấn động