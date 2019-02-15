Đàn ông không từ bỏ, phụ nữ chẳng thể nào rời đi

Phụ nữ, dù nắng mưa thế nào, vẫn chỉ là một con người yếu mềm, mong cầu yêu và được yêu. Phụ nữ, dù có kiên quyết nói lời chia tay cũng sẽ không thể nào bỏ đi nếu người đàn ông quyết tâm giữ cô ấy lại.

Phụ nữ, có thể trăm ngàn lần nói lời chia tay, thực lòng đều muốn người đàn ông giữ mình lại, vì mình mà thay đổi. Đàn ông, đôi lúc chẳng hề nói hai tiếng “chia tay”, nhưng lòng đã từ bỏ, đã nguội lạnh từ lâu. Phụ nữ thường nói lời chia tay nhưng thật tâm vẫn muốn người đàn ông giữ mình lại - Ảnh minh họa: Internet Điều nghịch lý nhất cuộc đời là phụ nữ thường yêu nhiều hơn, hy sinh nhiều hơn nhưng lại là người nói lời chia tay trước. Đàn ông không nói lời chia tay, chẳng phải vì anh ta yêu nhiều, mà vì anh ta sợ xấu mặt, sợ bị dè bỉu là phụ tình. Đàn ông chọn cách làm người phụ nữ của mình thất vọng, ghen tuông, phát điên lên, phát chán lên, để phụ nữ tự mở lời chia tay.

Người đàn ông yêu chân thành, khi nghe lời chia tay của phụ nữ thì trăm ngàn lí do gì cũng đều bỏ ngoài tai hết, chỉ còn biết phải giữ lấy người đó. Bất chấp đúng sai, chỉ còn biết xin lỗi, năn nỉ, dỗ dành và chứng minh. Người đàn ông còn yêu, sẽ không bao giờ để người phụ nữ của mình rời đi. Người đàn ông yêu đủ nhiều, sẽ không bao giờ bỏ người phụ nữ của mình một mình, không bao giờ chấp nhận lời chia ly. Họ sẽ chạy đến, ôm lấy, tìm cách ở lại, và nỗ lực thay đổi mọi thứ tốt hơn. Người đàn ông yêu không đủ thì lại khác. Anh ta dễ dàng chấp nhận lời chia tay, không cần biết đằng sau câu giã từ ấy, phụ nữ mong mỏi được anh ta níu giữ, mong mỏi anh ta nhận ra bản thân sai điều gì. Phụ nữ đôi khi chỉ cần một câu: “Anh xin lỗi em, anh sai rồi, đừng bỏ đi” là đã chấp nhận ở lại, ôm người đàn ông ấy vào lòng.

Đàn ông yêu không đủ rất dễ chấp nhận lời chia tay - Ảnh minh họa: Internet Vậy nên, phụ nữ nói lời chia tay, nếu nhận được từ người đàn ông của mình cái gật đầu, hoặc tệ hơn là sự im lặng, thì hãy tự hiểu rằng mọi thứ đã chấm dứt. Anh ta không có lí do để giữ mối tình này nữa. Anh ta chỉ chờ thời khắc này thôi, chỉ là chưa biết phải mở lời thế nào. Đừng tìm cách nói rõ ràng phải trái với anh ta, cũng đừng cố gắng xử lý mọi thứ. Đấy là anh ta muốn như vậy, đã ngấm ngầm đơn phương đặt dấu chấm hết cho mối tình này rồi. Nhưng đàn ông hay đóng vai cao thượng, vì vậy không nói ra lời ly biệt, lại tìm mọi cách để người phụ nữ của mình phải đau khổ mà thốt ra: “Chia tay đi”. Đàn ông yêu thật lòng sẽ không để người phụ nữ rời xa - Ảnh minh họa: Internet Hãy nhớ rằng: Đàn ông không từ bỏ, phụ nữ chẳng thế nào rời đi. Phụ nữ, dù nắng dù mưa thế nào, vẫn chỉ là một con người yếu mềm, mong cầu yêu và được yêu. Phụ nữ, dù có kiên quyết nói lời chia tay cũng sẽ không thể nào bỏ đi nếu người đàn ông quyết tâm giữ cô ấy lại. Là anh ấy chẳng cần nữa, nên phải thực sự chia ly!

Tình yêu của đàn ông phải chăng đã chết ngay khi bước vào hôn nhân? Chẳng phải người đàn bà không có tiền để tự mua, tự thưởng cho mình một vài món quà. Nhưng khi được chồng quan tâm, họ hiểu rằng tình yêu của chồng vẫn còn đó chứ không phải đã chết đi rồi.

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