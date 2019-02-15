Đàn ông không từ bỏ, phụ nữ chẳng thể nào rời đi

Phụ nữ yêu 15/02/2019 10:17

Phụ nữ, dù nắng mưa thế nào, vẫn chỉ là một con người yếu mềm, mong cầu yêu và được yêu. Phụ nữ, dù có kiên quyết nói lời chia tay cũng sẽ không thể nào bỏ đi nếu người đàn ông quyết tâm giữ cô ấy lại.

Phụ nữ, có thể trăm ngàn lần nói lời chia tay, thực lòng đều muốn người đàn ông giữ mình lại, vì mình mà thay đổi. Đàn ông, đôi lúc chẳng hề nói hai tiếng “chia tay”, nhưng lòng đã từ bỏ, đã nguội lạnh từ lâu.

Đàn ông không từ bỏ, phụ nữ chẳng thể nào rời đi - Ảnh 1
Phụ nữ thường nói lời chia tay nhưng thật tâm vẫn muốn người đàn ông giữ mình lại - Ảnh minh họa: Internet

Điều nghịch lý nhất cuộc đời là phụ nữ thường yêu nhiều hơn, hy sinh nhiều hơn nhưng lại là người nói lời chia tay trước. Đàn ông không nói lời chia tay, chẳng phải vì anh ta yêu nhiều, mà vì anh ta sợ xấu mặt, sợ bị dè bỉu là phụ tình. Đàn ông chọn cách làm người phụ nữ của mình thất vọng, ghen tuông, phát điên lên, phát chán lên, để phụ nữ tự mở lời chia tay.

Người đàn ông yêu chân thành, khi nghe lời chia tay của phụ nữ thì trăm ngàn lí do gì cũng đều bỏ ngoài tai hết, chỉ còn biết phải giữ lấy người đó. Bất chấp đúng sai, chỉ còn biết xin lỗi, năn nỉ, dỗ dành và chứng minh. Người đàn ông còn yêu, sẽ không bao giờ để người phụ nữ của mình rời đi. Người đàn ông yêu đủ nhiều, sẽ không bao giờ bỏ người phụ nữ của mình một mình, không bao giờ chấp nhận lời chia ly. Họ sẽ chạy đến, ôm lấy, tìm cách ở lại, và nỗ lực thay đổi mọi thứ tốt hơn.

Người đàn ông yêu không đủ thì lại khác. Anh ta dễ dàng chấp nhận lời chia tay, không cần biết đằng sau câu giã từ ấy, phụ nữ mong mỏi được anh ta níu giữ, mong mỏi anh ta nhận ra bản thân sai điều gì. Phụ nữ đôi khi chỉ cần một câu: “Anh xin lỗi em, anh sai rồi, đừng bỏ đi” là đã chấp nhận ở lại, ôm người đàn ông ấy vào lòng.

Đàn ông không từ bỏ, phụ nữ chẳng thể nào rời đi - Ảnh 2
Đàn ông yêu không đủ rất dễ chấp nhận lời chia tay - Ảnh minh họa: Internet

Vậy nên, phụ nữ nói lời chia tay, nếu nhận được từ người đàn ông của mình cái gật đầu, hoặc tệ hơn là sự im lặng, thì hãy tự hiểu rằng mọi thứ đã chấm dứt. Anh ta không có lí do để giữ mối tình này nữa. Anh ta chỉ chờ thời khắc này thôi, chỉ là chưa biết phải mở lời thế nào.

Đừng tìm cách nói rõ ràng phải trái với anh ta, cũng đừng cố gắng xử lý mọi thứ. Đấy là anh ta muốn như vậy, đã ngấm ngầm đơn phương đặt dấu chấm hết cho mối tình này rồi. Nhưng đàn ông hay đóng vai cao thượng, vì vậy không nói ra lời ly biệt, lại tìm mọi cách để người phụ nữ của mình phải đau khổ mà thốt ra: “Chia tay đi”.

Đàn ông không từ bỏ, phụ nữ chẳng thể nào rời đi - Ảnh 3
Đàn ông yêu thật lòng sẽ không để người phụ nữ rời xa - Ảnh minh họa: Internet

Hãy nhớ rằng: Đàn ông không từ bỏ, phụ nữ chẳng thế nào rời đi. Phụ nữ, dù nắng dù mưa thế nào, vẫn chỉ là một con người yếu mềm, mong cầu yêu và được yêu. Phụ nữ, dù có kiên quyết nói lời chia tay cũng sẽ không thể nào bỏ đi nếu người đàn ông quyết tâm giữ cô ấy lại. Là anh ấy chẳng cần nữa, nên phải thực sự chia ly!

Tình yêu của đàn ông phải chăng đã chết ngay khi bước vào hôn nhân?

Tình yêu của đàn ông phải chăng đã chết ngay khi bước vào hôn nhân?

Chẳng phải người đàn bà không có tiền để tự mua, tự thưởng cho mình một vài món quà. Nhưng khi được chồng quan tâm, họ hiểu rằng tình yêu của chồng vẫn còn đó chứ không phải đã chết đi rồi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm lí phụ nữ khi yêu

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 39 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 1 giờ 9 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 1 giờ 44 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 2 giờ 10 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 2 giờ 22 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 2 giờ 51 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 14 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này