Tệ nhất là đàn ông ngoại tình, hèn nhất là đàn ông vũ phu

Tâm sự gia đình 14/02/2019 14:05

Đàn ông nhiều khi nghĩ rằng, đến với đàn bà khác chẳng qua là thể xác, vui chơi đến mấy rồi cũng về nhà. Nhưng với đàn bà, một lần dối trá thì mọi thứ vĩnh viễn đã mất đi chẳng có gì có thể hàn gắn nổi.

Nhân vô thập toàn – phàm là con người thì ai cũng có nhiều điều bất ổn, thiếu sót. Đàn ông ai cũng có nhiều tật xấu: Lười biếng, nhậu nhẹt, thuốc lá, cờ bạc… Một người phụ nữ khi yêu thật lòng sẽ dễ dàng tha thứ và bỏ qua những lỗi lầm đó. Nhưng hai tội lỗi nặng nề nhất, không bao giờ tha thứ được là: Ngoại tình và vũ phu.

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Đàn ông đánh vợ là hèn mạt nhất - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống bây giờ đã phát triển, thế nhưng xung quanh chúng ta lại không hiếm những cảnh tượng đau lòng trong hôn nhân. Đàn ông bạo hành vợ, lăng nhăng cặp bồ ở ngoài. Thậm chí có những người đàn ông còn mang trong mình hai thói xấu đó. Kể sao cho hết những nỗi đau đớn và tổn thương mà người vợ phải chịu đựng.

Đàn ông lâu nay luôn được xem là phái mạnh, đầu đội trời chân đạp đất. Với sức mạnh ấy, lẽ ra họ phải làm được những việc lớn lao, là chỗ dựa vững chắc cho vợ con trong đời. Oái ăm thay, nhiều gã đàn ông lại dùng sức mạnh cơ bắp ấy để hành hạ vợ mình. “Thượng cẳng tay hạ cẳng chân” không thương xót để thể hiện uy quyền của một người chồng.

Đàn ông vũ phu lại lắm kẻ nghĩ mình mạnh mẽ, uy quyền. Đánh để vợ sợ, biết nghe lời. Thế nhưng, lúc đàn ông đánh vợ chính anh ta là kẻ hèn mạt, yếu đuối nhất. Đánh người khác đã sai, đánh vợ còn nhẫn tâm hơn gấp nhiều lần. Người đầu ấp tay gối, người cùng anh ta vượt qua bao gian khổ mà cũng vung tay đánh tát thì lương tâm ở đâu?

Tệ nhất là đàn ông ngoại tình, hèn nhất là đàn ông vũ phu - Ảnh 2
Sợ nhất những gã đàn ông miệng nói yêu vợ nhưng vẫn có nhân tình bên ngoài - Ảnh minh họa: Internet

Nếu như đàn ông vũ phu là hèn nhất thì đàn ông ngoại tình là những kẻ tệ nhất. Bởi, hôn nhân là sự cam kết thủy chung vĩnh viễn. Lắm người đàn ông lại cho mình cái quyền: “Thủy chung với vợ, sắt son với bồ”. Sợ nhất những gã đàn ông miệng vẫn ngọt ngào yêu vợ nhưng lại ôm ấp nhân tình bên ngoài. Phụ nữ nhiều khi vì một vài lời thề thốt, vì tin tưởng chồng mà hy sinh, nhẫn nại. Có biết đâu rằng, điều mình nhận được chỉ là sự dối trá, lọc lừa.

Những gì một người đàn bà cần trong cuộc đời không phải quá khó mà đàn ông không thể cho được. Trước hết đó là sự tôn trọng, sau nữa là sự yêu thương từ người chồng. Được tôn trọng thân thể, sở thích, tất cả những gì là của cô ấy. Với một người đàn bà, yên bình nhất chính là được là chính mình bên cạnh người đàn ông mình yêu thương.

Phụ nữ vì tình yêu, vì sự trân trọng của người đàn ông mà nguyện ở bên cả đời. Nhưng ngược lại, khi cảm nhận được mình không được tôn trọng, không còn sự chung thủy trong hôn nhân thì cô ấy sẽ rời đi nhanh chóng. Đàn ông nhiều khi nghĩ rằng, đến với đàn bà khác chẳng qua là thể xác, vui chơi đến mấy rồi cũng về nhà. Nhưng với đàn bà, một lần dối trá thì mọi thứ vĩnh viễn đã mất đi chẳng có gì có thể hàn gắn nổi.

Tệ nhất là đàn ông ngoại tình, hèn nhất là đàn ông vũ phu - Ảnh 3
Đàn ông chỉ cần tôn trọng và yêu thương vợ mình là đã chứng tỏ được bản lĩnh nam nhi - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông bản lĩnh chẳng phải là làm những việc gì quá to tát, được mọi người trọng vọng. Chỉ cần trân trọng vợ mình, chung thủy trong hôn nhân là đã chứng tỏ được bản lĩnh nam nhi. Còn đàn ông ngoại tình và vũ phu thì chỉ đáng vứt đi mà thôi!

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Từ khóa:   đàn ông ngoại tình chồng vũ phu

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