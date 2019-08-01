Đàn ông không trân trọng phụ nữ là vì phụ nữ không trân trọng chính mình

Bạn tôi lấy chồng chưa được 3 năm, nhưng trông dần khác đi hẳn. Từ một cô nàng thích mặc đồ hiệu, trang điểm khi ra đường, thích đi spa hàng tuần, bạn hầu như đã thay đổi hoàn toàn. Ngoài những món đồ đắt tiền cô ấy tự mua thời độc thân, giờ mỗi khi sắm sửa đều chọn những món rẻ nhất. Thấy bạn bè mua món đồ hiệu mới, bạn cũng nhìn qua rồi cũng chỉ liếc mắt tiếc nuối. Có hôm, công ty tôi rủ nhau đi spa thư giãn, bạn cũng lắc đầu buồn bã. Bạn thay đổi sau khi lấy chồng, nhưng là sự thay đổi không hề tự nguyện.

Sau này tôi mới biết, hóa ra là vì chồng bạn không đồng tình với việc mua sắm, tiêu xài của bạn. Anh ta không coi đó là cách bạn yêu thương chính mình mà xem như một hành động hoang phí ảnh hưởng đến gia đình. Gia đình chồng bạn cũng không thích những món hàng hiệu bạn mua, dù rằng đó là tiền bạn kiếm ra. Từ khi lấy chồng, bạn cứ thế mà nghe theo lời chồng, đến việc muốn mua thứ gì cho bản thân cũng không dám.

Vậy rồi, lại có ngày bạn tôi phát hiện chồng mua hẳn một cái túi nửa tỷ cho bồ nhí. Bạn tôi cầm hóa đơn trên tay mà nước mắt cứ trào ra. Bạn khóc vì bị phản bội, cũng khóc vì cuối cùng lại đánh mất chính mình, đánh mất giá trị ban đầu của bản thân. Năm tháng độc thân đó, bạn nuôi bản thân tốt đến thế, đâu phải để người khác dạy bạn cách keo kiệt với chính mình. Năm tháng lấy chồng, bạn bỏ bên chính mình như thế, cuối cùng lại để người ta phản bội đau đớn.

Hình như đã có rất nhiều người phụ nữ như bạn tôi, dần đánh mất chính mình sau khi lấy chồng…

Hình như đã có rất nhiều người phụ nữ như bạn tôi, dần đánh mất chính mình sau khi lấy chồng… - Ảnh minh họa: Internet

Hôm qua, tôi đọc được tin tức một người vợ mang thai bị chồng đánh vì lén anh ta mua một đôi giày chỉ 135 ngàn. Tôi thật sự không hiểu, rốt cuộc người vợ ấy đã làm gì sai để buộc phải từ bỏ quyền lợi và nhu cầu của bản thân như thế? Bạn lấy chồng không phải để ngửa tay xin tiền của người khác, để mua một món đồ mà phải trả giá bằng sinh mạng. Bạn lấy chồng không phải để bóp méo đi những gì bản thân cần và muốn. Bạn lấy chồng không phải để bán mình cho gia đình chồng và từ bỏ hết cuộc sống của bản thân.

Có một sự thật là nếu bạn tôi ngay từ đầu luôn giữ đúng quan điểm sống chiều chuộng bản thân mình thì ít ra dẫu có bị phản bội cô ấy cũng không thấy có lỗi với chính mình. Hay người vợ đáng thương kia, nếu cô ấy luôn trân quý chính mình thì có lẽ đã khác hơn không?

Đàn ông không trân trọng phụ nữ là vì phụ nữ không tự trân trọng chính mình. Sự không công bằng nhất trong hôn nhân chính là khi phụ nữ luôn phải thay đổi và chịu đựng, còn đàn ông lại luôn đòi hỏi và yêu cầu. Có những sự hòa hợp trong hôn nhân là cần thiết, cần cả hai phải nhịn nhường. Nhưng những gì thuộc về quyền lợi, những giá trị riêng thì đừng bao giờ lấy ra để hy sinh và trao đổi. Bởi khi ấy, nếu bạn nhịn một thì sẽ phải nhịn cả đời, phải sống với chính mình khuyết đi một phần vì người khác. Đáng tiếc, không phải ai cũng biết đó là sự hy sinh bạn đã phải trả giá nhiều thế nào. Đến cùng, bạn đánh mất chính mình, còn người ta cũng không còn trân trọng bạn.

Phụ nữ khi lấy chồng trước khi nghĩ về việc hy sinh gì cho người khác, hãy nghĩ về mình trước - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khi lấy chồng trước khi nghĩ về việc hy sinh gì cho người khác, hãy nghĩ về mình trước. Nếu bạn xem mình là hoa, thì người ta không thể xem bạn là cỏ dại. Nếu chính bạn đã yêu thương bản thân thì không ai có thể dễ dàng tổn thương bạn. Phụ nữ muốn bớt khổ trong hôn nhân thì phải trân quý chính mình đầu tiên.