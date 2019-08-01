Đàn ông không trân trọng phụ nữ là vì phụ nữ không trân trọng chính mình

Phụ nữ yêu 01/08/2019 05:14

Năm tháng độc thân đó, bạn nuôi bản thân tốt đến thế, đâu phải để người khác dạy bạn cách keo kiệt với chính mình. Phụ nữ lấy chồng khổ đều vì không biết quý trọng bản thân trước.

Phụ nữ lấy chồng rốt cuộc phải tình nguyện thay đổi chính mình nhiều đến nhường nào?

Bạn tôi lấy chồng chưa được 3 năm, nhưng trông dần khác đi hẳn. Từ một cô nàng thích mặc đồ hiệu, trang điểm khi ra đường, thích đi spa hàng tuần, bạn hầu như đã thay đổi hoàn toàn. Ngoài những món đồ đắt tiền cô ấy tự mua thời độc thân, giờ mỗi khi sắm sửa đều chọn những món rẻ nhất. Thấy bạn bè mua món đồ hiệu mới, bạn cũng nhìn qua rồi cũng chỉ liếc mắt tiếc nuối. Có hôm, công ty tôi rủ nhau đi spa thư giãn, bạn cũng lắc đầu buồn bã. Bạn thay đổi sau khi lấy chồng, nhưng là sự thay đổi không hề tự nguyện.

phu nu lay chong 1

Phụ nữ lấy chồng rốt cuộc phải tình nguyện thay đổi chính mình nhiều đến nhường nào? - Ảnh minh họa: Internet

Sau này tôi mới biết, hóa ra là vì chồng bạn không đồng tình với việc mua sắm, tiêu xài của bạn. Anh ta không coi đó là cách bạn yêu thương chính mình mà xem như một hành động hoang phí ảnh hưởng đến gia đình. Gia đình chồng bạn cũng không thích những món hàng hiệu bạn mua, dù rằng đó là tiền bạn kiếm ra. Từ khi lấy chồng, bạn cứ thế mà nghe theo lời chồng, đến việc muốn mua thứ gì cho bản thân cũng không dám.

Vậy rồi, lại có ngày bạn tôi phát hiện chồng mua hẳn một cái túi nửa tỷ cho bồ nhí. Bạn tôi cầm hóa đơn trên tay mà nước mắt cứ trào ra. Bạn khóc vì bị phản bội, cũng khóc vì cuối cùng lại đánh mất chính mình, đánh mất giá trị ban đầu của bản thân. Năm tháng độc thân đó, bạn nuôi bản thân tốt đến thế, đâu phải để người khác dạy bạn cách keo kiệt với chính mình. Năm tháng lấy chồng, bạn bỏ bên chính mình như thế, cuối cùng lại để người ta phản bội đau đớn.

Hình như đã có rất nhiều người phụ nữ như bạn tôi, dần đánh mất chính mình sau khi lấy chồng…

phu nu lay chong 2

Hình như đã có rất nhiều người phụ nữ như bạn tôi, dần đánh mất chính mình sau khi lấy chồng… - Ảnh minh họa: Internet

Hôm qua, tôi đọc được tin tức một người vợ mang thai bị chồng đánh vì lén anh ta mua một đôi giày chỉ 135 ngàn. Tôi thật sự không hiểu, rốt cuộc người vợ ấy đã làm gì sai để buộc phải từ bỏ quyền lợi và nhu cầu của bản thân như thế? Bạn lấy chồng không phải để ngửa tay xin tiền của người khác, để mua một món đồ mà phải trả giá bằng sinh mạng. Bạn lấy chồng không phải để bóp méo đi những gì bản thân cần và muốn. Bạn lấy chồng không phải để bán mình cho gia đình chồng và từ bỏ hết cuộc sống của bản thân.

Có một sự thật là nếu bạn tôi ngay từ đầu luôn giữ đúng quan điểm sống chiều chuộng bản thân mình thì ít ra dẫu có bị phản bội cô ấy cũng không thấy có lỗi với chính mình. Hay người vợ đáng thương kia, nếu cô ấy luôn trân quý chính mình thì có lẽ đã khác hơn không?

Đàn ông không trân trọng phụ nữ là vì phụ nữ không tự trân trọng chính mình. Sự không công bằng nhất trong hôn nhân chính là khi phụ nữ luôn phải thay đổi và chịu đựng, còn đàn ông lại luôn đòi hỏi và yêu cầu. Có những sự hòa hợp trong hôn nhân là cần thiết, cần cả hai phải nhịn nhường. Nhưng những gì thuộc về quyền lợi, những giá trị riêng thì đừng bao giờ lấy ra để hy sinh và trao đổi. Bởi khi ấy, nếu bạn nhịn một thì sẽ phải nhịn cả đời, phải sống với chính mình khuyết đi một phần vì người khác. Đáng tiếc, không phải ai cũng biết đó là sự hy sinh bạn đã phải trả giá nhiều thế nào. Đến cùng, bạn đánh mất chính mình, còn người ta cũng không còn trân trọng bạn.

phu nu lay chong 3
Phụ nữ khi lấy chồng trước khi nghĩ về việc hy sinh gì cho người khác, hãy nghĩ về mình trước - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khi lấy chồng trước khi nghĩ về việc hy sinh gì cho người khác, hãy nghĩ về mình trước. Nếu bạn xem mình là hoa, thì người ta không thể xem bạn là cỏ dại. Nếu chính bạn đã yêu thương bản thân thì không ai có thể dễ dàng tổn thương bạn. Phụ nữ muốn bớt khổ trong hôn nhân thì phải trân quý chính mình đầu tiên.

Dấu hiệu đàn ông một khi đã ngoại tình sẽ không thể quay về với vợ con

Dấu hiệu đàn ông một khi đã ngoại tình sẽ không thể quay về với vợ con

Ngoại tình có thể biến chất một con người, nhẹ thì chỉ sai một lúc và chịu sửa sai cả đời, còn nặng thì mãi mãi không thể thay đổi. Đây là dấu hiệu đàn ông ngoại tình rồi sẽ không bao giờ có thể quay về với vợ con.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông phụ nữ đàn bà lấy chồng

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 27 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 1 giờ 27 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 57 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 2 giờ 27 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 57 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 3 giờ 57 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 4 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này