Phụ nữ vốn nhẹ dạ mềm lòng, nhưng hãy nhớ nếu bạn chỉ cần một người chồng tệ bạc với mình và con thì thà ly hôn vẫn tốt hơn. Bởi một khi đàn ông đã bị ngoại tình làm biến chất, trở nên tệ bạc thì sẽ không thể thay đổi để tốt hơn. Chỉ có bản thân bạn là còn cơ hội để thay đổi cuộc đời của mình, để tìm được bình yên và hạnh phúc khác.

Kiểu đàn ông ngoại tình vô phương cứu chữa nhất chính là ra ngoài bồ bịch, về nhà lại đối xử tệ bạc với vợ con. Đây có thể là vì khi có người phụ nữ khác, anh ta đã chán ghét phải về nhà, không còn cần vợ con. Nhưng vì lý do nào đó, anh ta vẫn chọn giữ lại hôn nhân, nhưng đã không còn có trách nhiệm và giữ gìn.

Phụ nữ nên hiểu có những kiểu đàn ông ngoại tình rất cố chấp, và bạn càng dễ dàng tha thứ càng khiến họ không thể thay đổi. Có những người một khi đã biết ngoại tình rồi thì sẽ không thể thủy chung với bất kì ai nữa.

Đàn ông phản bội không có dấu hiệu hối cãi sẽ dây dưa với nhân tình, hoặc ngoại tình thêm nhiều lần sau đó. Vì không thấy bản thân sai, không quý trọng gia đình nên họ sẽ chỉ quay về tạm bợ và tiếp tục tổn thương vợ con.

Đàn ông ngoại tình không có dấu hiệu hối cãi sẽ dây dưa với nhân tình, hoặc ngoại tình thêm nhiều lần sau đó - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế, nếu thấy dấu hiệu này ở chồng ngoại tình thì thay vì tìm cách cứu vãn gia đình, bạn nên nghĩ cho đường lui của bạn và con cái. Đàn ông đã không hối cãi khi phản bội vợ thì không ai có thể thay đổi được anh ta.

Không còn tôn trọng gia đình vợ

Đàn ông ngoại tình có thể vì rạn nứt hôn nhân với vợ. Nhưng đến mức không trân trọng vợ, thậm chí là không tôn trọng gia đình thì đã không còn chấp nhận được.

Đôi khi ngoại tình xảy ra vì sự mâu thuẫn, không hàn gắn được giữa vợ chồng. Nhưng sự tôn trọng vẫn cần phải có dành cho nhau, vì vẫn là vợ chồng, vẫn cần cùng nhau giải quyết câu chuyện hôn nhân của cả hai. Huống hồ, gia đình vợ lại là những người đàn ông càng phải biết kính trọng và giữ kẽ hơn. Bởi dẫu sao, trong mọi cuộc ngoại tình của đàn ông, vợ và gia đình vợ luôn là những người chịu tổn thương nhiều nhất.

Hành động không tôn trọng vợ và gia đình vợ của đàn ông ngoại tình chỉ nói lên một điều rằng đây là người đàn ông đã không còn xứng đáng làm chồng, làm cha. Phụ nữ nên nghĩ về tương lai khác cho riêng mình.

Phụ nữ hãy nhớ, có những lúc bạn có tha thứ bao dung cho chồng ngoại tình thế nào cũng không thể cứu vãn được hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Quá say mê, chỉ biết đến nhân tình

Kiểu đàn ông ngoại tình, tình nguyện dâng hiến hết cho nhân tình thì đã không còn khả năng trở về với vợ con.

Bạn sẽ thấy anh ta say mê nhân tình như khi từng yêu thương bạn. Bạn sẽ thấy anh ta hy sinh và làm rất nhiều việc vì nhân tình. Bạn sẽ thấy thay vì bảo vệ bạn và con, anh ta chỉ biết quý trọng nhân tình hết mực. Rõ ràng, trong lòng anh ta lúc này, chỉ có mỗi nhân tình là tốt đẹp nhất. Đã thế, bạn cũng không cần phải giữ người đàn ông đã cạn tình cạn nghĩa thế này.

Phụ nữ hãy nhớ, có những lúc bạn có tha thứ bao dung cho chồng ngoại tình thế nào cũng không thể cứu vãn được hôn nhân. Có những việc đành buông tay mới có được một cái kết tốt đẹp hơn…