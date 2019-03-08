Đàn ông không phải ai cũng vô tâm, chỉ là họ không biết cách thể hiện tình cảm của mình

Lấy một người đàn ông giỏi kiếm tiền phải chấp nhận chuyện anh ta không có thời gian chăm lo cho gia đình. Lấy một người đàn ông biết chăm lo vun vén, biết nấu cơm, rửa chén thì phải chấp nhận chuyện anh ta không giỏi kiếm tiền. Đàn ông rất hiếm người làm được cả hai việc đó.

Phụ nữ chúng ta hay gọi những người đàn ông không quan tâm đến cảm xúc của vợ là những người vô tâm. Nhưng đàn ông vô tâm cũng có nhiều loại. Có người chủ ý vô tâm, biết vợ khóc, vợ buồn cũng mặc kệ. Có người vô tình, không hề biết rằng những việc mình làm khiến vợ cô đơn, chạnh lòng. Họ cứ nghĩ những việc mình làm chẳng ảnh hưởng đến ai cả, kì thực lại khiến vợ suy nghĩ nhiều. Có người chủ ý vô tâm nhưng cũng có người suy nghĩ đơn giản, không biết những việc mình làm lại khiến vợ buồn - Ảnh minh họa: Internet Nhiều người đàn ông trong lòng thương vợ, yêu vợ nhưng lại rất vụng về, không biết cách thể hiện tình cảm của mình. Nhiều người có suy nghĩ rất mộc mạc, vợ chồng với nhau rồi đâu cần màu mè, thể hiện tình cảm như lúc mới yêu nhau. Họ vẫn ra sức làm việc, ra sức kiếm tiền để lo cho gia đình, vẫn chung thủy nhưng vì phụ nữ chúng ta nhạy cảm quá nên gắn cho họ cái mác “vô tâm”.

Phụ nữ chúng ta cần một bờ vai vững chãi để dựa vào, cần một người chồng biết lo kinh tế nhưng cũng cần một người biết quan tâm, thấu hiểu, thương yêu. Nhưng đàn ông, đa phần họ chỉ giỏi một thứ, hoặc là giỏi kiếm tiền hoặc là giỏi chiều chuộng, thương yêu. Lấy chồng đôi khi chúng ta cũng học cách tự bằng lòng và chấp nhận người mình lựa chọn. Lấy một người đàn ông giỏi kiếm tiền phải chấp nhận chuyện anh ta không có thời gian chăm lo cho gia đình. Lấy một người đàn ông biết chăm lo vun vén, biết nấu cơm, rửa chén thì phải chấp nhận chuyện anh ta không giỏi kiếm tiền. Đàn ông rất hiếm người làm được cả hai việc đó. Phụ nữ hãy chấp nhận và yêu thương người mà mình đã lựa chọn - Ảnh minh họa: Internet Có những người đàn ông rất am hiểu tâm lí phụ nữ. Biết phụ nữ thích nghe lời ngọt ngào nên nói toàn điều hay. Biết phụ nữ thích tặng quà nên họ chẳng ngại mua những bó hồng, những quà tặng đắt tiền để lấy lòng. Nhưng phụ nữ nên nhớ, đàn ông am hiểu tâm lý phụ nữ cũng rất đào hoa. Vây quanh anh ta sẽ không thiếu phụ nữ. Làm vợ một người đàn ông đào hoa cũng không mấy dễ chịu. Đôi khi chúng ta lại ao ước chồng mình cục mịch một chút, bớt ngọt ngào, bớt ga lăng một chút sẽ tốt hơn.

Đàn ông có người thương vợ nhưng nói những lời ngọt ngào hay mua một bó hoa hồng tặng vợ lại không quen. Thậm chí, có người lại thấy ngại ngùng trước những việc đó. Có người suy nghĩ thiết thực hơn nhưng với phụ nữ lại có phần hơi thực dụng: “Vợ chồng rồi, lãng mạn con cái nó cười cho!” Phụ nữ muốn một nơi, đàn ông suy nghĩ một nẻo mới sinh ra chuyện buồn phiền, không vui trong hôn nhân. Được sống bên nhau, vui vẻ bên những mâm cơm, cùng nuôi dạy con cái đã là một diễm phúc của cuộc đời - Ảnh minh họa: Internet Ngoài chuyện chồng ngoại tình, bỏ bê vợ con, sống vô trách nhiệm thì thiết nghĩ phụ nữ chúng ta cũng nên đừng quá khắt khe và đòi hỏi nhiều ở chồng. Cuộc đời rộng lớn, lòng người ngoài kia cũng đa đoan, được sống gần nhau, vui vẻ bên những mâm cơm, cùng nhau vun vén gia đình, nuôi dạy con cái đã là một diễm phúc của cuộc đời.

Tâm sự của đàn ông cưới người đàn bà một đời chồng: Tôi thương những gì cô ấy đã phải trải qua Với phụ nữ, khi yêu thật lòng sẽ hết lòng hết dạ vì tình yêu đó. Đã là cảm xúc thì chẳng có cũ hay mới, chẳng có phân biệt là người đầu tiên hay thứ hai. Tôi không soi mói quá khứ, tôi càng thương bởi những thiệt thòi, những khổ đau mà cô ấy đã chịu đựng.

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