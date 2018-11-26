Đàn ông hết tình thì đàn bà cạn nghĩa

Phụ nữ yêu 26/11/2018 11:19

Nếu biết trân trọng gia đình, anh ta đã không chà đạp lên tất cả để sống tệ bạc như thế. Tình ở đâu, nghĩa ở đâu khi quên mất người vợ ở nhà để lên giường cùng kẻ khác?

Vợ chồng đến với nhau nhờ duyên nợ. Nhưng đàn ông đã phản bội thì duyên đứt, nợ cũng chẳng còn. Bao nhiêu người đàn bà vẫn luôn tự huyễn hoặc mình rằng: “Ừ thì hết tình thì còn nghĩa. Vợ chồng bao nhiêu năm sống chung đâu thể nói bỏ thì có thể bỏ được!”. Nhiều người đàn bà tự trói mình trong cuộc hôn nhân bất hạnh cũng bởi chỉ vì một chữ Nghĩa như thế.

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Đàn ông đã ngoại tình thì duyên đứt, nợ cũng chẳng còn - Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng hàng xóm của tôi luôn sống trong cảnh “cơm không lành, canh không ngọt”. Họ cãi vã, đập phá đồ đạc là chuyện xảy ra như cơm bữa. Nhà sát vách, nên tôi không lạ gì cuộc sống của họ. Sau những trận cãi vã đó, người chồng lại bỏ đi rồi lao vào những cuộc nhậu thâu đêm. Bỏ mặc người vợ ôm hai đứa con ngồi khóc.

Nhiều lần người vợ bị chồng tát. Có khi sưng vù cả má, chị phải xõa tóc ra che lại. Nếu chị ấy là tôi, hẳn đã bỏ người chồng như thế từ lâu. Anh ta suốt ngày chẳng làm gì ra hồn lại sinh tật nhậu nhẹt đàn đúm cả ngày. Anh ta có một tiệm sửa xe máy đầu hẻm nhưng vì ham nhậu nên cuối cùng ế ẩm, chẳng ai thèm sửa. Chị vợ nai lưng gồng gánh làm đủ việc để có tiền nuôi hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn.

Tiền làm ra đã ít, ấy vậy mà người chồng khốn khổ lại về vét hết để nướng vào ăn nhậu. Khi chị nói không có tiền anh ta sẽ la hét, đập phá đồ đạc, đánh chị cho đến khi có tiền lại tiếp tục đi. Tôi tự hỏi chị còn tiếc gì một người chồng như thế? Sống với anh ta khổ cực như vậy thì cố gắng làm gì nữa? Bởi chị có chồng mà như không, bao lâu nay chị nuôi con còn nuôi thêm người chồng nát rượu.

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Rất nhiều người đàn bà ôm mãi một chữ Nghĩa để chấp nhận sống với người chồng tệ bạc - Ảnh minh họa: Internet

Chị bảo rằng, vợ chồng sống với nhau có hai mặt con đâu thể nói bỏ là bỏ được! Dẫu anh ta có tệ đến đâu thì vẫn là cha của hai đứa con chị và tụi nó vẫn cần có sự hiện diện của cha trong cuộc đời. Tình yêu với chồng ngày nào đã chết dần chết mòn nhưng mà hết tình thì còn nghĩa. Cái nghĩa vợ chồng nặng lắm, nhiều khi còn hơn cả tình yêu nữa!

Tôi im lặng vì biết chẳng thể thay đổi được suy nghĩ của chị. Một lần, trên đường đi làm về muộn tôi chứng kiến cảnh chồng chị chở theo một người đàn bà lạ. Hai người ôm ấp, mơn trớn nhau rồi rẽ vội vào một nhà nghỉ. Tôi nghĩ đến chị - người đàn bà nhàu nhĩ, xác xơ đang rộc người đi để cố gắng níu giữ hạnh phúc. Chị đâu biết chồng làm những gì sau lưng chị. Vẫn cố gắng tha thứ, vẫn tự ôm lấy một chữ Nghĩa để trọn vẹn gia đình.

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Tình ở đâu, nghĩa ở đâu khi người đàn ông quên mất người vợ để lên giường cùng người khác - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông một khi đã vô tâm, đã ngoại tình thì chẳng hề đếm xỉa gì đến tình nghĩa cả đâu. Nếu còn biết trân trọng gia đình, anh ta đã không chà đạp lên tất cả để sống tệ bạc như thế. Tình ở đâu, nghĩa ở đâu khi quên mất người vợ ở nhà để lên giường cùng kẻ khác?

Đàn ông hết tình thì đàn bà cạn nghĩa. Trong tình yêu hay trong hôn nhân, ai mê muội, ai si mê hơn thì kẻ ấy chịu thiệt thòi. Đàn bà khôn ngoan chính là người biết lúc nào cần giữ, lúc nào nên buông.

Đàn bà dù yếu đuối cỡ nào cũng đừng khóc trước mặt người chồng phản bội và nhân tình của anh ta

Đàn bà dù yếu đuối cỡ nào cũng đừng khóc trước mặt người chồng phản bội và nhân tình của anh ta

Người vợ khóc trước mặt nhân tình của chồng chỉ càng hạ thấp giá trị của mình mà thôi. Nhân tình vĩnh viễn không hối lỗi mà càng tỏ ra khinh thường một người vợ hết sức nhu nhược và hèn kém.

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Từ khóa:   đàn ông ngoại tình đàn bà cam chịu chồng tệ bạc

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