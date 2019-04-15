Đàn ông đến tận cuối đời vẫn không quên được 4 người phụ nữ này

Đàn ông có từng phong lưu thế nào cũng không bao giờ quên được mối tình đầu của mình. Không phải vì họ còn yêu tình đầu, mà là vì tình đầu là người cho họ dư vị tình yêu nguyên sơ nhất. Và ở mối tình chớm nở ấy, đàn ông từng yêu và tin tưởng chân thành, mãnh liệt nhất. Đàn ông không quên được vì những cái nắm tay, nụ hôn đầu còn bỡ ngỡ. Để rồi khi đi qua những trải nghiệm để trưởng thành trong đời, đàn ông nhận ra đó là những xúc cảm, hồi ức không bao giờ có thể tìm lại.

Nghe qua thì phũ nhưng sự thật là đàn ông luôn lưu giữ hình ảnh của những người phụ nữ này. Dẫu họ có từng ở lại trong đời đàn ông lâu hay mau, đàn ông vẫn khó có thể quên. Rốt cuộc thì đó là những ai mà khiến đàn ông nhớ đến khắc lòng tạc dạ?

Điều còn đọng lại về người cũ ở đàn ông là những gì dang dở. Điều gì ở đời đã dang dở sẽ khiến người ta mãi day dứt. Huống hồ, đàn ông lại thường không cam tâm với những gì mình chẳng thể có trọn vẹn.

Đây có thể không phải là người phụ nữ anh ấy yêu nhất, nhưng chắc chắn sẽ là người để lại trong lòng đàn ông những ký ức sâu đậm và khó quên nhất. Bởi thế, phụ nữ vẫn mãi ghen với tình đầu của đàn ông…

Đàn ông thường khó quên những cuộc tình họ đã từng dốc lòng dốc sức nhưng lại không có cái kết mỹ mãn. Không hẳn là vì còn yêu mà nhớ về người cũ, đàn ông thường nhớ về ký ức đã từng có. Đàn ông thường bị mang tiếng là những kẻ chóng quên nghĩa tình, nhưng thật ra nếu muốn nhớ họ sẽ nhớ rất lâu. Trong lòng đàn ông luôn có một nơi dành cho tình cũ, chỉ để nhớ về nhau, hơn là để tìm về.

Ngay cả khi đã có vợ con, đàn ông vẫn có phút giây nhớ về tình cũ, như một đoạn hồi ức chợt nhớ lại.

Đàn ông thường khó quên những cuộc tình họ đã từng dốc lòng dốc sức nhưng lại không có cái kết mỹ mãn - Ảnh minh họa: Internet

Một người đàn bà “hư”

Người đàn bà này là một cuộc tình chóng vánh, hời hợt nhưng lại khắc sâu trong trí nhớ của đàn ông. Đàn ông đủ khôn ngoan để không chọn người đàn bà này để đi cùng mình cả đời. Nhưng đây là người khiến đàn ông từng say mê vì sự riêng biệt đầy cá tính.

Đây là người phụ nữ có chút lẳng lơ vừa phải, từng ánh mắt, cử chỉ đều khiến đàn ông không thể chối từ. Cô ấy có thể kéo đàn ông đến bất cứ đâu, cũng có thể khiến đàn ông làm điều cô ấy muốn. Mê hoặc, khôn khéo và đầy bí ẩn chính là những điều người phụ nữ này có. Một khi nếm qua rồi, người phụ nữ này như dư vị đàn ông đến tận cuối đời vẫn không quên.

Nhưng dù sao thì người phụ nữ này cũng chỉ đến nhanh rồi đi nhanh ra khỏi cuộc đời đàn ông. Đàn ông chỉ nhớ lại như nhớ một ký ức ấn tượng về một người phụ nữ liều lĩnh và quyến rũ.

Người đàn bà này là một cuộc tình chóng vánh, hời hợt nhưng lại khắc sâu trong trí nhớ của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông chọn làm vợ

Có nhiều người phụ nữ đi ngang qua cuộc đời đàn ông nhưng chỉ có vợ là ở lại cả đời. Đàn ông dù từng yêu đương bao người, đậm sâu hay chóng vánh cũng có lúc chỉ muốn chọn một người duy nhất để sống đời vợ chồng. Đó sẽ là người phụ nữ đàn ông chọn để cùng anh ấy đi qua hết thăng trầm, buồn vui trong cuộc sống.

Nếu bạn là người phụ nữ này, là vợ của anh ấy, là mẹ của con anh ấy thì đừng ghen tuông với ai khác. Bạn không cần là tình đầu khó quên, tình cũ dở dang, hay tình “hư” nóng bỏng, bạn chỉ cần là người phụ nữ trọn đời anh ấy muốn gắn bó cùng. Vì người phụ nữ cuối cùng đàn ông chọn mới là người anh ấy trân quý và tôn trọng nhất!