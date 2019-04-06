5 kiểu đàn ông mẫu mực trong mắt vợ nhưng lại cực thích tình một đêm

Phụ nữ yêu 06/04/2019 05:30

Có những kiểu đàn ông chỉ xem tình một đêm là phương thức giải tỏa nhu cầu nhất thời, hay sự phóng túng chốc lát, hơn là phản bội vợ. Vì họ nghĩ rằng bản thân vẫn đang là chồng là cha mẫu mực, thì một lần lên giường với phụ nữ lạ sao có thể gọi là bội bạc?

Phụ nữ chỉ có thể lên giường với người họ yêu. Đàn ông lại khác, họ có thể ái ân với một người lạ, thậm chí là chỉ vừa gặp vài phút.  Có những kiểu đàn ông chỉ xem tình một đêm là phương thức giải tỏa nhu cầu nhất thời, hay sự phóng túng chốc lát, hơn là phản bội vợ. Vì họ nghĩ rằng bản thân vẫn đang là chồng là cha mẫu mực, thì một lần lên giường với phụ nữ lạ sao có thể gọi là bội bạc?

Đàn ông có công việc thoải mái về thời gian

Đàn ông khi có nhiều thời gian thì thường dễ có những thói hư. Đàn ông có công việc thoải mái thời gian thường dễ tìm đến tình một đêm. Với họ, khi có công việc thoải mái không gò bó thời gian, họ muốn tìm đến tình một đêm như một cách khiến cuộc sống phong phú, cho bản thân cơ hội khám phá về tình dục. Họ quan niệm đây không phải là ngoại tình, chỉ là bỏ tiền để “mua vui” trên thể xác, tình dục. Đến khi đã thỏa thích, họ vẫn sẽ trở về làm chồng làm cha, không động lòng cũng không liên quan đến người phụ nữ lạ nào.

Cũng chính vì suy nghĩ không làm gì có lỗi với họ, đàn ông kiểu này vẫn tự hào nói rằng họ luôn một lòng với vợ.

5 kiểu đàn ông mẫu mực trong mắt vợ nhưng lại cực thích tình một đêm - Ảnh 1
Đàn ông khi có nhiều thời gian thì thường dễ có những thói hư - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông có nhiều mối quan hệ xã hội

Đàn ông thành đạt thường dễ ngoại tình và có tình một đêm hơn người khác. Vì khi đã có một địa vị, sự nghiệp nhất định, đàn ông luôn có nhiều mối quan hệ xã hội. Họ thường phải tiếp xúc với nhiều đồng nghiệp, bạn bè, và tham gia tiệc tùng không ít. Ở những lần gặp gỡ, tiệc tùng đó, đàn ông không chỉ trở nên cởi mở, mà có khi phóng khoáng sa vào cám dỗ lúc nào không hay. Đặc biệt, kiểu đàn ông này thường có tiền nhiều, càng dễ thu hút phụ nữ lạ và có điều kiện để chi trả cho những mối tình một đêm vụng trộm.

Tuy nhiên, đàn ông thành đạt là kiểu đàn ông có tình một đêm khôn ngoan và sạch sẽ nhất. Một khi đã trở về nhà, họ sẽ giấu hết mọi dấu vết, lại trở thành người đàn ông gương mẫu, có trách nhiệm với gia đình.

Đàn ông có ngoại hình thu hút, phóng khoáng

5 kiểu đàn ông mẫu mực trong mắt vợ nhưng lại cực thích tình một đêm - Ảnh 2
Kiểu đàn ông này dù hiền lành, biết kiềm chế nhưng cũng chưa chắc có thể thoát khỏi những lời dụ dỗ, bẫy ái tình của nhiều phụ nữ biết chiêu trò - Ảnh minh họa: Internet

Đây là kiểu đàn ông dễ để lại ấn tượng với phụ nữ nhất. Họ lại rất phóng khoáng, gây thiện cảm với phụ nữ ngay từ lần đầu gặp mặt. Kiểu đàn ông này dù hiền lành, biết kiềm chế nhưng cũng chưa chắc có thể thoát khỏi những lời dụ dỗ, bẫy ái tình của nhiều phụ nữ biết chiêu trò. Đến một lúc, tình một đêm xảy ra họ cũng khó có thể quay đầu lại.

Dù vậy, kiểu đàn ông này thường dễ lấy lòng vợ, giúp vợ an tâm sau một cuộc tình một đêm vụng trộm.

Đàn ông sống xa vợ

Kiểu đàn ông này dễ tìm đến tình một đêm nhất. Bởi khi sống xa vợ, đàn ông thiếu thốn nhu cầu cả về tình cảm và tình dục. Đến một giới hạn nào đó, đàn ông sẽ tìm đến tình một đêm như cách giải tỏa nhu cầu khi không có vợ cạnh bên. Và đương nhiên họ sẽ dọn dẹp sạch sẽ mọi dấu vết để vẫn đợi lúc có thể gần bên vợ.

Do đó, đây là kiểu đàn ông có tình một đêm nhưng vẫn tốt đẹp trong mắt vợ. Căn bản là họ vẫn muốn giữ vợ và gia đình nên không bao giờ làm gì ảnh hưởng đến vợ con.

5 kiểu đàn ông mẫu mực trong mắt vợ nhưng lại cực thích tình một đêm - Ảnh 3
Khi sống xa vợ, đàn ông thiếu thốn nhu cầu cả về tình cảm và tình dục - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông dễ dãi

Kiểu đàn ông này cực kì dễ dãi trong chuyện tình dục. Họ có thể quan hệ chỉ để thỏa mãn nhu cầu sinh lý, hay tìm kiếm điều mới mẻ, hứng thú. Với họ, tình một đêm chỉ là để phục vụ cho tình dục, không đáng cũng không cần phải bỏ tình cảm ra.

Đàn bà càng giữ, đàn ông càng đi; đàn bà càng phũ, đàn ông càng sợ mất vợ

Đàn bà càng giữ, đàn ông càng đi; đàn bà càng phũ, đàn ông càng sợ mất vợ

Đàn bà đừng tỏ ra quá cần chồng, đôi khi hãy biết phũ với chồng bằng cách ra ngoài hẹn hò, cà phê, cà pháo như đàn ông, yêu thương lấy chính bản thân mình. Có như vậy, đàn ông mới biết giữ vợ.

Xem thêm
Từ khóa:   tình một đêm tìm bạn tình một đêm tphcm 2019 bạn tình một đêm chuyện tình một đêm

TIN MỚI NHẤT

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 4 giờ 53 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 53 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 6 giờ 53 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 7 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 8 giờ 53 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 9 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này