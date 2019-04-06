5 kiểu đàn ông mẫu mực trong mắt vợ nhưng lại cực thích tình một đêm

Có những kiểu đàn ông chỉ xem tình một đêm là phương thức giải tỏa nhu cầu nhất thời, hay sự phóng túng chốc lát, hơn là phản bội vợ. Vì họ nghĩ rằng bản thân vẫn đang là chồng là cha mẫu mực, thì một lần lên giường với phụ nữ lạ sao có thể gọi là bội bạc?

Phụ nữ chỉ có thể lên giường với người họ yêu. Đàn ông lại khác, họ có thể ái ân với một người lạ, thậm chí là chỉ vừa gặp vài phút. Có những kiểu đàn ông chỉ xem tình một đêm là phương thức giải tỏa nhu cầu nhất thời, hay sự phóng túng chốc lát, hơn là phản bội vợ. Vì họ nghĩ rằng bản thân vẫn đang là chồng là cha mẫu mực, thì một lần lên giường với phụ nữ lạ sao có thể gọi là bội bạc? Đàn ông có công việc thoải mái về thời gian Đàn ông khi có nhiều thời gian thì thường dễ có những thói hư. Đàn ông có công việc thoải mái thời gian thường dễ tìm đến tình một đêm. Với họ, khi có công việc thoải mái không gò bó thời gian, họ muốn tìm đến tình một đêm như một cách khiến cuộc sống phong phú, cho bản thân cơ hội khám phá về tình dục. Họ quan niệm đây không phải là ngoại tình, chỉ là bỏ tiền để “mua vui” trên thể xác, tình dục. Đến khi đã thỏa thích, họ vẫn sẽ trở về làm chồng làm cha, không động lòng cũng không liên quan đến người phụ nữ lạ nào.

Cũng chính vì suy nghĩ không làm gì có lỗi với họ, đàn ông kiểu này vẫn tự hào nói rằng họ luôn một lòng với vợ. Đàn ông khi có nhiều thời gian thì thường dễ có những thói hư - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông có nhiều mối quan hệ xã hội Đàn ông thành đạt thường dễ ngoại tình và có tình một đêm hơn người khác. Vì khi đã có một địa vị, sự nghiệp nhất định, đàn ông luôn có nhiều mối quan hệ xã hội. Họ thường phải tiếp xúc với nhiều đồng nghiệp, bạn bè, và tham gia tiệc tùng không ít. Ở những lần gặp gỡ, tiệc tùng đó, đàn ông không chỉ trở nên cởi mở, mà có khi phóng khoáng sa vào cám dỗ lúc nào không hay. Đặc biệt, kiểu đàn ông này thường có tiền nhiều, càng dễ thu hút phụ nữ lạ và có điều kiện để chi trả cho những mối tình một đêm vụng trộm.

Tuy nhiên, đàn ông thành đạt là kiểu đàn ông có tình một đêm khôn ngoan và sạch sẽ nhất. Một khi đã trở về nhà, họ sẽ giấu hết mọi dấu vết, lại trở thành người đàn ông gương mẫu, có trách nhiệm với gia đình. Đàn ông có ngoại hình thu hút, phóng khoáng Kiểu đàn ông này dù hiền lành, biết kiềm chế nhưng cũng chưa chắc có thể thoát khỏi những lời dụ dỗ, bẫy ái tình của nhiều phụ nữ biết chiêu trò - Ảnh minh họa: Internet Đây là kiểu đàn ông dễ để lại ấn tượng với phụ nữ nhất. Họ lại rất phóng khoáng, gây thiện cảm với phụ nữ ngay từ lần đầu gặp mặt. Kiểu đàn ông này dù hiền lành, biết kiềm chế nhưng cũng chưa chắc có thể thoát khỏi những lời dụ dỗ, bẫy ái tình của nhiều phụ nữ biết chiêu trò. Đến một lúc, tình một đêm xảy ra họ cũng khó có thể quay đầu lại. Dù vậy, kiểu đàn ông này thường dễ lấy lòng vợ, giúp vợ an tâm sau một cuộc tình một đêm vụng trộm. Đàn ông sống xa vợ Kiểu đàn ông này dễ tìm đến tình một đêm nhất. Bởi khi sống xa vợ, đàn ông thiếu thốn nhu cầu cả về tình cảm và tình dục. Đến một giới hạn nào đó, đàn ông sẽ tìm đến tình một đêm như cách giải tỏa nhu cầu khi không có vợ cạnh bên. Và đương nhiên họ sẽ dọn dẹp sạch sẽ mọi dấu vết để vẫn đợi lúc có thể gần bên vợ. Do đó, đây là kiểu đàn ông có tình một đêm nhưng vẫn tốt đẹp trong mắt vợ. Căn bản là họ vẫn muốn giữ vợ và gia đình nên không bao giờ làm gì ảnh hưởng đến vợ con. Khi sống xa vợ, đàn ông thiếu thốn nhu cầu cả về tình cảm và tình dục - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông dễ dãi Kiểu đàn ông này cực kì dễ dãi trong chuyện tình dục. Họ có thể quan hệ chỉ để thỏa mãn nhu cầu sinh lý, hay tìm kiếm điều mới mẻ, hứng thú. Với họ, tình một đêm chỉ là để phục vụ cho tình dục, không đáng cũng không cần phải bỏ tình cảm ra.

Đàn bà càng giữ, đàn ông càng đi; đàn bà càng phũ, đàn ông càng sợ mất vợ Đàn bà đừng tỏ ra quá cần chồng, đôi khi hãy biết phũ với chồng bằng cách ra ngoài hẹn hò, cà phê, cà pháo như đàn ông, yêu thương lấy chính bản thân mình. Có như vậy, đàn ông mới biết giữ vợ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/5-kieu-dan-ong-mau-muc-trong-mat-vo-nhung-lai-cuc-thich-tinh-mot-dem-320831.html