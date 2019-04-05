7 điều phụ nữ đừng nên chịu đựng hay thay đổi vì đàn ông

Bạn có niềm đam mê với viết lách, âm nhạc , hay nấu nướng… nhưng anh ấy lại nghĩ đó là điều vô ích không nên theo đuổi. Và khi anh ấy muốn bạn chọn giữa tình yêu và niềm đam mê, bạn sẽ chọn điều gì?

Theo một cuộc khảo sát, hơn 40% các cuộc ly hôn đều có nguồn cơn từ những câu đùa châm chọc, công kích hay xúc phạm đối phương. Trong hôn nhân, những lời chọc ghẹo để cả hai vui vẻ là cần thiết nhưng đừng biến nó thành thứ vũ khí vô hình làm tổn hại tự trọng của người khác. Nếu bạn im lặng thì anh ấy sẽ nghĩ những câu nói đó chẳng có hại gì, và sẽ càng quá đáng hơn với bạn. Đừng tự hạ thấp mình bằng việc bỏ qua những lời khiếm nhã khiến bạn tổn thương, dù là từ người bạn yêu nhất. Vì khi bạn không tự bảo vệ để trân trọng mình thì anh ta cũng sẽ dần không tôn trọng bạn.

Bạn không phải nghe bất kì lời so sánh nào từ đối phương, dù là với người cũ của anh ta hay một người phụ nữ xinh đẹp nào khác. Bạn là một cá thể đặc biệt, và bạn không cần phải giống ai, hay là một ai khác. Nếu đối phương không hài lòng về bạn, thì bạn cũng chẳng cần phải cố gắng giữ lại mối quan hệ này.

Tình yêu, sự nghiệp và đam mê phải là ba thứ cùng tồn tại và phát triển song song với nhau, bạn không thể để mất một trong ba. Với một người không chấp nhận, tôn trọng và ủng hộ những gì bạn yêu thích thì bạn không cần phải tốn thời gian và tình yêu cho họ.

Thay đổi ngoại hình vì đối phương

Bạn riêng biệt khi bạn là chính mình, dù bạn có mập ốm cao thấp thế nào, bạn vẫn là duy nhất - Ảnh minh họa: Internet

Bạn riêng biệt khi bạn là chính mình, dù bạn có mập ốm cao thấp thế nào, bạn vẫn là duy nhất. Nếu anh ấy yêu bạn thật lòng, thì chẳng bao giờ muốn bạn thay đổi bất cứ điều gì chỉ để vừa mắt anh ta. Và nếu anh ta luôn không vừa mắt với vóc dáng hay bất kì điều gì thuộc về bạn, còn đề nghị bạn thay đổi thì đoạn tình cảm này thật sự không hề chân thật.

Giúp đối phương làm mọi việc

Đừng ôm đồm quá nhiều việc. Sai lầm nghiêm trọng của phụ nữ khi yêu là thường tự làm mọi thứ và tạo cho đàn ông cơ hội ỷ lại, dựa dẫm. Như thế thì chẳng khác gì phụ nữ tự ôm cực khổ vào mình. Hãy để đàn ông san sẻ gánh nặng cùng bạn. Bạn cần độc lập, nhưng đừng trở nên cô độc trong tình yêu. Nếu bạn không lên tiếng yêu cầu giúp đỡ, đàn ông sẽ nghĩ rằng bạn không cần họ giúp.

Hy sinh những mối quan hệ khác

Đừng bao giờ quên bạn bè và gia đình là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bạn. Và liệu một người đàn ông bắt bạn từ bỏ gia đình và bạn bè có đáng để bạn yêu thương không?

Và liệu một người đàn ông bắt bạn từ bỏ gia đình và bạn bè có đáng để bạn yêu thương không? - Ảnh minh họa: Internet

Đừng cho đàn ông quyền quyết định những mối quan hệ xung quanh bạn. Bạn phải giữ được sự riêng tư cho các mối quan hệ của mình. Vì chỉ có đàn ông thì không thể cho bạn một cuộc sống hạnh phúc được. Bạn có thể ưu tiên người yêu hay chồng nhưng nhất định không thể bỏ rơi gia đình hay bạn bè.

Luôn đồng ý trong mọi chuyện

Nếu một người đàn ông luôn muốn bạn đồng tình với ý kiến của anh ta, dù điều đó làm bạn khó chịu, thì bạn nên xem xét lại mối quan hệ này. Trong tình yêu, bạn không cần và cũng không nên đánh mất chính mình. Người ta yêu nhau không có nghĩa là phải có quan điểm, ý kiến giống nhau hoàn toàn. Và đừng chịu đựng chỉ để đối phương thấy hài lòng. Khi bạn không thể là chính mình trong tình yêu thì đối phương sẽ có ngày chán bạn thôi!