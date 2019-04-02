2 chữ vàng ngọc phụ nữ nên nhớ để giữ chân người đàn ông của đời mình

Đàn ông có thể yêu một người phụ nữ luôn nói “Em muốn” nhưng sẽ lấy một người phụ nữ biết nói “Em hiểu”. Vì với đàn ông, quan trọng nhất trong hôn nhân chính là sự thấu hiểu.

Đôi khi phụ nữ nghĩ điều đàn ông cần chỉ là một người phụ nữ đẹp để anh ta say mê ngắm nhìn và tự mãn. Nhưng thật ra, với đàn ông, vẻ đẹp bên ngoài không bao giờ là tất cả. Đàn ông có thể giả ngô nghê đắm say phụ nữ đẹp nhưng đủ khôn ngoan để ở lại bên người phụ nữ biết điều. Đàn ông có thể yêu một người phụ nữ luôn nói “Em muốn” nhưng sẽ lấy một người phụ nữ biết nói “Em hiểu”. Vì với đàn ông, quan trọng nhất trong hôn nhân chính là sự thấu hiểu. Họ muốn tìm một người hiểu họ, hơn là một người bắt họ phải hiểu. Họ không muốn lấy một người phụ nữ về để cung phụng, dỗ dành, mà là một người có thể biết họ đang muốn gì, sẵn sàng cho nhau sự cảm thông, nhường nhịn khi mâu thuẫn cãi vã.

Đàn ông có thể yêu một người phụ nữ luôn nói “Em muốn” nhưng sẽ lấy một người phụ nữ biết nói “Em hiểu” - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ muốn giữ chân đàn ông đừng chỉ cậy vào nhan sắc, vóc hình hay tiền bạc. Thứ giữ được trái tim đàn ông lâu dài nhất phải là một sự thấu hiểu tinh tế và khôn khéo. Chỉ cần có thể nói hai từ “Em hiểu” một cách khéo léo và khôn ngoan nhất thì đàn ông sẽ luôn có cảm giác nhẹ nhàng khi ở cạnh bạn. Hai từ ấy không chỉ khiến đàn ông thấy bạn đủ thấu hiểu họ, bao dung vì họ, mà còn cho họ cảm giác có trách nhiệm, suy nghĩ chín chắn hơn vì gia đình. Phụ nữ thông minh không nói hai chữ “Em hiểu” chỉ để khiến đàn ông vui, còn buồn phiền, cam chịu bản thân gánh lấy. Đây có thể là hai từ đàn ông thích nghe nhất, nhưng bạn phải biết chọn thời điểm để nói một cách khôn ngoan nhất. Hãy nói khi bạn biết đàn ông đang mỏi mệt. Hãy nói khi bạn hiểu đàn ông chỉ đang cần thấu hiểu, hơn là than phiền. Hãy nói khi bạn biết đàn ông đang cần một điểm tựa. Vì thật sự, đàn ông cũng có nhiều nỗi khổ riêng chẳng thể nói cùng ai. Họ cần được hiểu và sẻ chia, hơn là bị lên án, chỉ trích. Nếu bạn không cho họ cảm giác có một người vợ luôn ở bên và thấu hiểu họ, họ sẽ dễ sa vào vòng tay người phụ nữ khác.

Nếu bạn không cho họ cảm giác có một người vợ luôn ở bên và thấu hiểu họ, họ sẽ dễ sa vào vòng tay người phụ nữ khác - Ảnh minh họa: Internet Đối với đàn ông, nụ cười hạnh phúc trên mặt vợ chính là niềm kiêu hãnh cho thể diện của họ. Vợ có đẹp, có vui hay không đều là nhờ vào người đàn ông bên cạnh. Và muốn được đối xử tốt, phụ nữ cũng phải khéo léo thể hiện yêu thương và thấu hiểu của mình. Trong tình yêu hay hôn nhân, không phải là so đo ai cho nhiều hay ít, mà là chân thành vì nhau không đắn đo. Thay vì đòi hỏi, hãy tập cho đi trước, nhưng đừng cho quá nhiều mà không cầu nhận lại. Cách cho đi khôn ngoan nhất của phụ nữ là phải đủ và là điều đàn ông cần nhất, không quá dư và thừa thãi. Nếu mâu thuẫn cãi vã, bạn có thể im lặng như nói rằng bạn hiểu cả hai cần thời gian. Nếu bạn biết đàn ông cần một người động viên, đừng nói những câu khiến anh ấy chùn bước. Hãy nói rằng bạn hiểu anh ấy muốn gì, và sau đó hãy góp ý thay vì khẳng định anh ấy làm chưa đúng. Hay trong bất kì cuộc giao tiếp nào với chồng, cũng hãy để chồng biết bạn ủng hộ anh ấy, có thể hiểu cho mọi quyết định của anh ấy. Nhưng hãy đủ tỉnh táo và khôn khéo để không trở thành người cam chịu hay tổn thương vì chồng. Bạn hiểu, nhưng bạn cũng có suy nghĩ và mong muốn của mình, đừng ngại nói điều đó. Cách cho đi khôn ngoan nhất của phụ nữ là phải đủ và là điều đàn ông cần nhất, không quá dư và thừa thãi - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông sẽ chẳng phải là người không hiểu lý lẽ nếu phụ nữ biết gợi mở và kết nối với anh ấy. Trong hôn nhân, đừng để đối phương thấy rằng bạn bắt ép họ làm bất cứ điều gì. Đàn ông nào cũng như cánh diều, họ thích tự do. Nếu bạn muốn giữ thì phải cần dây đủ dài, đủ dai, đủ khéo léo để diều có bay bao xa vẫn không rời khỏi tay bạn.

Người phụ nữ càng ghen và khó tính thì đàn ông càng phải giữ thật chặt Ai đó vẫn nói rằng trong tình yêu, những lần hờn ghen có thể khiến cho tình yêu ấy thêm ngọt ngào, tuy nhiên cũng có người nói sự ghen tuông quá nhiều cũng có thể giết chết tình yêu, thế nên người đàn ông hãy yêu các cô gái theo cách để họ không biến mình thành kẻ lỗi lầm trong tình yêu.

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