Đàn ông có vợ và những câu thần chú khiến phụ nữ mắc bẫy!

Điều dại dột nhất của phụ nữ chính là tin rằng vì tiếng yêu đàn ông có vợ sẽ bỏ vợ con vì mình. Ngược lại, phải hiểu lời họ nói yêu thương mình vốn chỉ là ngụy biện để không tổn hại đến gia đình.

“Anh không hạnh phúc” Đàn ông muốn ngoại tình luôn tạo nên hình ảnh chính mình đáng thương và bất hạnh nhất. Trong mắt phụ nữ, họ có thể là người chồng cô đơn trong nhà, là người đàn ông không được yêu thương, là người cha không ly hôn chỉ vì con cái. Và vì họ bất hạnh, nên họ mới phải tìm đến một chỗ dựa khác ngoài vợ mình. Đàn ông thế này luôn nắm được tâm lý của phụ nữ dễ mềm lòng, cũng hiểu từ sự cảm thông phụ nữ sẽ dễ nảy sinh tình cảm hơn. Nhưng phụ nữ nên hiểu, đàn ông vốn khôn ngoan hơn ta nghĩ nhiều. Họ nói, đôi khi chỉ để giải tỏa những điều chưa hài lòng về vợ, thậm chí chỉ là nói, ai tin thì người đó dại, ai mắc bẫy thì người đó chịu. Đàn ông, nếu họ không hạnh phúc, nhất định họ sẽ ly hôn. Đàn ông, nếu họ không yêu vợ, không cần vợ, họ chắc chắn không duy trì hôn nhân chỉ vì con. Phụ nữ phải hiểu, đàn ông không nhiều cam chịu và hy sinh như phụ nữ. Đàn ông chỉ muốn có thêm chứ không thích bớt, càng không dại đánh đổi.

Đàn ông chỉ muốn có thêm chứ không thích bớt, càng không dại đánh đổi - Ảnh minh họa: Internet Nếu bạn tin lời họ nói họ không hạnh phúc mà dần mở lòng để yêu thương họ, thì đến cuối cùng người không hạnh phúc lại chính là bạn. “Anh chỉ yêu mình em” Nếu đàn ông ngoại tình nói câu này với bạn, chính là anh ta chưa nói hết. Vẫn còn một vế sau bạn chưa biết, là anh ta cũng yêu vợ mình. Không người đàn ông nào ngoại tình mà không còn chút tình cảm gì với vợ. Vì nếu đã không còn cần, yêu thương vợ và một lòng với tình nhân thì chắc chắn họ sẽ ly hôn ngay tức khắc. Nhưng hãy nhìn xem, ngay cả khi anh ta nói chỉ yêu mình bạn, anh ta vẫn trở về nhà, vẫn làm chồng tốt, cha mẫu mực. Tình yêu của đàn ông ngoại tình vốn dĩ nông cạn chẳng ai ngờ hết. Người vợ bao năm nghĩa tình họ còn phản bội được thì nhân tình chỉ mới mấy ngày ái ân có nghĩa lý gì với họ đâu.

Người vợ bao năm nghĩa tình họ còn phản bội được thì nhân tình chỉ mới mấy ngày ái ân có nghĩa lý gì với họ đâu - Ảnh minh họa: Internet Điều dại dột nhất của phụ nữ chính là tin rằng vì tiếng yêu đàn ông có vợ sẽ bỏ vợ con vì mình. Ngược lại, phải hiểu lời họ nói yêu thương mình vốn chỉ là ngụy biện để không tổn hại đến gia đình. “Cho anh chút thời gian” Đây vốn dĩ là câu nói quá mức phổ biến khi đàn ông ngoại tình. Cho anh thời gian để giải quyết chuyện gia đình, cho anh thời gian để ly hôn vợ, cho anh thời gian để cho em danh phận… Và đáng buồn là đa số phụ nữ đều tin vào lời nói này một cách tuyệt đối. Một chút thời gian của đàn ông, có thể là 1 năm, cũng có khi là 10 năm. Họ muốn bạn chờ có lúc là vài ngày, cũng có thể là cả thanh xuân của bạn. Mà đời đàn bà, thời gian vốn có nhiều đâu, son trẻ cũng đâu còn mãi. Huống hồ, bạn đợi ai thì đợi, đợi chồng chờ cha của người ta thì được gì. Đợi anh ta bỏ vợ, đợi anh ta bỏ con, đợi anh ta bỏ gia đình của mình để yêu bạn sao? Không, đừng đợi, vì có đợi đến cùng bạn cũng chỉ là người trắng tay. Đến cuối cùng, nếu anh ta có cho bạn danh phận được thì liệu có chắc một mai anh ta không phản bội bạn để theo một kẻ khác? Đừng cho ai thời gian của bạn khi bạn xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. Nếu anh ta có cho bạn danh phận được thì liệu có chắc một mai anh ta không phản bội bạn để theo một kẻ khác? - Ảnh minh họa: Internet “Anh sẽ có trách nhiệm với em!” Trách nhiệm với đàn ông có vợ mà ngoại tình vốn là điều xa xỉ. Vì nếu họ là một người trách nhiệm, họ đã không ngoại tình. Nếu họ là một người đàn ông tốt, họ đã không phản bội vợ con. Dù là bất cứ lý do gì, đàn ông ngoại tình rõ ràng không thể tốt được. Và hãy tin đi, trách nhiệm mà anh ta nói dành cho bạn, vốn dĩ không gì là chắc chắn. Anh ta có trách nhiệm thế nào ngay cả khi không thể làm chồng làm cha đàng hoàng. Anh ta có trách nhiệm ra sao khi thậm chí không thể cho bạn một danh phận. Vì vậy, đừng tin, bạn tin thì chỉ có bạn thiệt!

Sự thật bẽ bàng sau phút thăng hoa bên đàn ông có vợ Mai nằm trên giường không mảnh vải che thân, cảm giác tủi thân dâng ngập lên như bão trong lòng. Cô nằm đó và tự gặm nhấm nỗi buồn của mình.

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