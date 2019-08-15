Những năm tháng đầu khi mới vào đời, có người đàn bà nào không cả tin, không ngây thơ với sự đời. Họ tin tưởng vào những điều tốt đẹp sẽ đến, họ đặt lòng tin vào những con người họ quý mến. Rồi bất ngờ khi vấp ngã, tổn thương, bị dối lừa, mọi thứ cũng dần thay đổi. Ở những khoảnh khắc bản thân tuyệt vọng nhất, cuối cùng họ cũng đã không còn đủ can đảm để tin, dần hoài nghi về mọi thứ xung quanh.

Nếu đã từng gặp phải một người đàn ông bạc tình, họ sẽ không còn tin vào đàn ông. Nếu họ từng thất bại, họ sẽ có lúc chùn chân. Nếu họ từng chọn sai, họ dần không còn tin vào chính mình. Đàn bà ở đời, nhìn thì có vẻ mạnh mẽ nhưng thật ra dễ tổn thương, dễ hoài nghi, dễ sợ hãi. Bởi nếu ngay cả bản thân họ cũng không thể tin thì còn lấy đâu ra niềm tin để trao cho người khác?

Có một thất bại lớn nhất trong đời của đàn bà chính là dần không còn tin tưởng vào chính mình. Khi đã không có lòng tin vào bản thân, họ lấy gì đương đầu với gian nan sau này? Nếu không còn thấy bản thân đáng tin cậy, họ lấy gì để tự tin rằng mình xứng đáng với những điều tốt đẹp? Phụ nữ mạnh mẽ đáng nể thật nhưng phụ nữ biết sống cho chính mình mới là bản lĩnh nhất. Không cần phải hơn nhau vì tấm chồng, sự nghiệp hay bất kì điều gì khác mà là hơn nhau ở lòng tin vững vàng vào chính mình. Phụ nữ hơn nhau ở việc dám làm chủ cuộc đời của mình, phụ nữ hạnh phúc với những gì mình tin tưởng.

Phụ nữ mạnh mẽ đáng nể thật nhưng phụ nữ biết sống cho chính mình mới là bản lĩnh nhất - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông trên đời này có thể không đáng tin, nhưng nếu là phụ nữ thì bạn nhất định phải tin vào chính mình. Hãy tin ở những giá trị của bản thân, tin rằng bạn đã làm rất tốt và sẽ không phải hối hận với chính mình. Hãy tin rằng ngay cả khi có lúc bạn mất sạch niềm tin vào một người đàn ông, vào cuộc sống nhiều khốn đốn này, vào mọi thứ dần quay lưng với bạn thì bạn vẫn còn chính mình để tin tưởng.

Phụ nữ ở đời, không phải ai sinh ra cũng đã mang vương miệng cao quý, không phải ai cũng có số làm công chúa. Nhưng trái tim bạn là một nô lệ, một nô tì hay một nữ hoàng là do bạn quyết định. Một nữ hoàng là vua trong thế giới của bạn, một nữ hoàng sống nhiệt thành đầy tưởng tin và quý trọng vương quốc của chính mình.

Có những người phụ nữ, cần quá nhiều đàn ông chỉ để hạ thấp giá trị của bản thân. Trong khi, đàn ông họ lại chẳng cần người phụ nữ nào để trở nên vẻ vang ở đời. Bạn không cần đàn ông để nhận ra mình giá trị, để tự đề cao và tin tưởng vào chính mình. Bạn chỉ cần là chính bạn, ngoan cường, chân thành và trân quý bản thân.

Có thể những tháng năm sau này, bạn sẽ thất bại, sẽ không ai bên bạn nhưng bạn phải tin rằng với những gì bạn có bạn vẫn sẽ được hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Có thể những tháng năm sau này, bạn sẽ thất bại, sẽ không ai bên bạn nhưng bạn phải tin rằng với những gì bạn có bạn vẫn sẽ được hạnh phúc, bởi bạn tự tin rằng mình xứng đáng với những điều đó. Dù bạn độc thân, có gia đình hay đã ly hôn, đang hạnh phúc hay khổ đau, bạn vẫn phải nhớ rằng bạn có quyền làm chủ cuộc đời của mình. Bạn không sống để đặt cược hạnh phúc của mình vào tay người khác.

Nếu bạn không thể tin tưởng vào chính mình thì mọi câu hỏi, mọi van nài hay yêu cầu sau đó đều không có giá trị. Chỉ khi bạn tin mình giá trị, tin mình xứng đáng bạn mới có thể tìm ra câu trả lời cho chính sinh mệnh của mình.

Và hãy nhớ, nếu bạn không có niềm tin vào chính mình thì dù làm chuyện gì bạn cũng sẽ thất bại ngay từ đầu. Phụ nữ bản lĩnh dù có vấp ngã vẫn thắng với chính niềm tin của bản thân.