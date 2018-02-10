Đàn ông chung tình đều có 5 dấu hiệu này

Phụ nữ yêu 10/02/2018 15:53

Đừng để mình sa vào bẫy lưới tình của những anh chàng lăng nhăng. Hãy học cách lựa chọn đàn ông chung thủy qua 5 dấu hiệu sau.

1. Anh ấy không "thả thính" những cô gái khác.

Bạn có thể khéo léo để ý rằng những chàng trai lăng nhăng cứ hễ thấy gái đẹp sẽ bình luận, tán tỉnh vô cùng điêu luyện. Anh ta có những hành động thân mật với những bạn nữ, rồi lại có không ít em nuôi, em kết nghĩa.

Với những chàng trai như vậy dù bạn có thích anh ta đến chết mê chết mệt thì vẫn phải tránh xa lập tức. Tuyệt đối nên nhớ đừng hi vọng thay đổi tính đào hoa của anh ta, vì đó là bản chất rồi.

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Nếu chàng của bạn chủ động làm quen với các cô gái lạ qua mạng xã hội hay ngoài đời thì cũng nên cẩn thận nhé. Ảnh minh họa: Internet

2. Anh ấy đưa hết mật khẩu điện thoại, Facebook, Zalo cho bạn...

Đừng tưởng đây là việc vô nghĩa, bởi vì khi anh ấy làm vậy chính là đang muốn chứng tỏ với bạn rằng anh ấy không có điều mờ ám gì phải giấu diếm.

Tất nhiên cũng đừng vì thế mà kiểm soát chàng trai của mình một cách thái quá. Tình yêu muốn bền chặt là cả hai phải tôn trọng chuyện riêng tư của từng người.

3. Anh ấy không biến mất mà chưa nói với bạn lời nào

Với những người đàn ông chung tình thì cả thế giới của họ chính là quanh người mình yêu. Vậy nên chỉ cần bạn muốn, anh ấy đều sẵn sàng xuất hiện. Thậm chí anh ấy đi đâu, gặp gỡ những ai đều nói cho bạn biết chứ không hề che giấu.

Ngược lại, với những người đàn ông thường xuyên biến mất một cách khó hiểu hoặc khi hẹn hò với bạn đều chọn những nơi vắng vẻ thì rất có thể anh ta đang có điều che giấu.

Đàn ông chung tình đều có 5 dấu hiệu này - Ảnh 2
Với những chàng trai yêu bạn thật lòng, anh ấy luôn muốn được ở bên bạn mỗi ngày. Ảnh minh họa: Internet

4. Anh ấy công khai quen bạn với tất cả mọi người

Đàn ông chung tình thường muốn công khai mối quan hệ của hai người nếu anh ấy yêu bạn thật lòng. Rất nhiều người đàn ông khi yêu thậm chí còn muốn bày tỏ cảm xúc giữa chốn đông người. Đơn giản không phải anh ấy khoe khoang mà anh ấy tự hào về tình yêu của hai người và muốn mọi người biết anh ấy hạnh phúc như nào khi có bạn trong cuộc đời này.

5. Bạn bè của anh ấy không có "tiểu sử" lăng nhăng

Nhiều người đọc điều này chắc sẽ thốt lên "Việc anh ấy chung tình hay không sao lại liên quan đến bạn bè anh ấy?". Vậy nhưng đây là điều vô cùng quan trọng, nếu anh ấy chơi với người lăng nhăng, đào hoa thì cũng rất có thể chàng trai của bạn sẽ bị "nhiễm" cái thói đa tình từ những người bạn.

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