Đàn ông chạm môi vào 5 điểm ‘bẩn’ này trên cơ thể của phụ nữ, chứng tỏ đã yêu đến phát nghiện

Dưới đây là những điều chỉ có đàn ông yêu thật lòng mới làm được, phụ nữ khôn ngoan nên giữ thật chặt báu vật này bên người, đừng dại đánh mất.

Điểm đầu tiên họ thích hôn nhất đó là phần trán. Nụ hôn ở bộ phận này thể hiện tình cảm chân thành, họ muốn bảo vệ, che chở cho bạn cả cuộc đời, sẽ không để bạn phải chịu bất cứ thiệt thòi nào. Với họ, bạn luôn là người phụ nữ yếu đuối cần được bảo vệ và sẽ tình nguyện trở thành vệ sĩ cho bạn đến già.

Muốn biết mức độ tình cảm của người bên cạnh dành cho bạn ở mức nào, hãy nhìn vào những hành động anh ấy làm. Người thương bạn sẽ luôn muốn gần gũi, dành những hành động thân mật cho bạn mà không e ngại bất cứ điều gì. Đặc biệt họ rất thích hôn bạn.

Lưng

Phần lưng là bộ phận gợi cảm nhất của phụ nữ. Nếu đối phương thường xuyên hôn bộ phận này của bạn, chứng tỏ họ đang yêu bạn rất cuồng nhiệt. Họ muốn chiếm hữu và chỉ muốn bạn mãi mãi là của riêng mình. Một khi đã cưới bạn thì họ sẽ bảo vệ, chăm sóc cho bạn đến khi già đi. Họ tình nguyện cả đời này trong mắt và tim chỉ có một mình bạn.

Bụng

Bụng là bộ phận nhạy cảm của nhiều người phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ sau sinh. Bạn sẽ cảm thấy thiếu tự tin về phần bụng đầy vết rạn da, ngấn mỡ của mình. Có nhiều người còn ngại thay đồ hoặc tiếp xúc với chồng chỉ vì bộ phận không mấy xinh đẹp này.

Đàn ông thương vợ không ngại nhìn thấy những vết rạn da của vợ - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên đàn ông thương vợ sẽ không ngại những vấn đề này. Thậm chí họ còn thích hôn lên chiếc bụng đầy khuyết điểm của bạn. Với họ, bạn đã hy sinh rất nhiều nên sẽ không vì những điều nhỏ nhặt này mà chê bai người bạn đời của mình.

Sau gáy tai

Gáy tai là bộ phận dễ tiết nhiều mồ hôi nhất, chỉ có đàn ông yêu thật lòng mới dám chạm môi vào. Họ không ngại thể hiện tình cảm của mình, không ngại ngửi thấy những mùi trên cơ thể của bạn. Nếu có được người đàn ông cực phẩm này bên cạnh, phụ nữ khôn ngoan phải giữ thật chặt kẻo kẻ thứ ba cướp mất.

Bàn chân

Đàn ông tốt sẽ thể hiện tình cảm với bạn bằng những cái hôn ấm áp - Ảnh minh họa: Internet

Bàn chân là điểm thấp nhất trên cơ thể của phụ nữ. Nếu đàn ông tình nguyện cúi xuống hôn lên bàn chân, chứng tỏ họ thật sự yêu và tôn trọng bạn. Họ không sợ bẩn, không sợ mùi hôi vì họ nghĩ những thứ trên cơ thể của bạn đều đáng được trân trọng.