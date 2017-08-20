Những đổ vỡ của đàn bà từng ly hôn mang tiếng là dang dở một đời, là lỡ làng cả một kiếp. Người đời chỉ còn có thể thấy đàn bà đã đứt gánh rồi thì lấy gì mà tiếp nối những hạnh phúc sau này? Nhưng mấy ai biết, sau những nát tan vụn vỡ, đàn bà sẽ càng mạnh mẽ và ngoan cường hơn bao giờ hết. Trái tim đàn bà, bước qua một lần chia ly, sẽ tự khắc nới rộng những can trường và dũng khí. Dù rằng, những tháng ngày đầu sau đau thương, lòng dạ đàn bà bông tróc những thất vọng trầy xước. Nhưng rồi, đàn bà vẫn sẽ bản lĩnh hơn ta nghĩ nhiều. Nụ cười của họ sẽ ngày một tươi hơn, hạnh phúc cũng rạng ngời đến xinh đẹp. Đàn bà càng trải qua bất hạnh, càng mong cầu hạnh phúc, càng biết yêu thương và trân trọng chính mình. Khí chất của đàn bà sau ly hôn vì vậy mà sắc xảo nét trưởng thành và quyến rũ hơn cả gái đôi mươi.

Người ta hay nghi kị đàn bà từng ly hôn, như những đổ vỡ là lỗi lầm mãi không thể hàn gắn của họ. Lại thấy, đàn bà từng bước qua chia ly lại luôn có sức hút đến khó cưỡng. Những thăng trầm, dở dang như hòa quyện vời mặn mà của đàn bà từng trải, tạo nên khí chất mà chỉ đàn bà từng qua một lần đò mới có. Họ như đóa hoa nở hai lần, càng rực rỡ, càng kiêu hãnh.

Người đời thường ví thanh xuân của đàn bà như đóa hoa, đẹp đẽ cỡ nào cũng chóng tàn với tháng năm. Cưới chồng rồi là như hoa hết thời, mà đã ly hôn là hoa tàn hoa rũ với bất hạnh. Nhưng với đàn bà từng dang dở, lại có thể xem họ như đóa hoa nở hai lần. Những tháng năm đầu sau ly hôn héo mòn đến nát tan của một người phụ nữ như một lẽ dĩ nhiên. Rồi lại ngỡ ngàng không nhận ra dáng vẻ họ xinh đẹp và kiêu hãnh nhường nào sau đó. Họ dần nhận ra mình phải đẹp, phải hạnh phúc và kiêu hãnh để đời biết rằng, họ chẳng làm gì sai, sao phải muộn phiền? Ly hôn thì đã sao, bỏ chồng thì thế nào? Chẳng phải với đàn bà, hơn thua nhau chính là có thể hạnh phúc. Đã bước qua không ít mỏi mệt, đàn bà từng ly hôn hiểu, họ xứng đáng được hạnh phúc, càng đủ rực rỡ để kiêu hãnh với đời.

Hạnh phúc như một quân cờ, thắng thua hết thảy do mình lựa chọn

Hạnh phúc của một người đàn bà, suy cho cùng nào chỉ là việc vẹn tròn một gia đình? Người đời có thể xem đích đến của mọi đàn bà là một tấm chồng, một mái ấm an yên sớm hôm. Nhưng nếu một ngày, hạnh phúc chợt bỏ đi, hôn nhân chỉ là bất hạnh, đàn bà lựa chọn ra đi, lại gọi là vết nứt một đời khó lành? Đàn bà từng ly hôn hiểu, hôn nhân chỉ có giá trị bằng đúng với hạnh phúc mà đàn bà có được. Hôn nhân đã không còn hạnh phúc, chính là lúc đàn bà phải ra đi. Họ hiểu cái giá để tìm lại hạnh phúc của chính mình là một lần chấp nhận đổ vỡ đau thương. Đàn bà từng qua đổ vỡ sẽ tự nhận ra giá trị đích thực của hạnh phúc. Họ biết, hạnh phúc như một quân cờ nằm trong tay họ, thắng thua hết thảy là do họ lựa chọn. Không phụ thuộc, càng không cậy dựa điều gì, đàn bà từng ly hôn vì vậy mà độc lập đến kiên cường.

Đàn bà từng ly hôn, trân trọng giá trị phải trả giá bằng mất mát của chính mình.

Có bước qua tổn thương, đàn bà càng biết phải yêu thương chính mình hơn hết. Qua rồi những năm tháng bão bùng vì kẻ khác, những hy sinh tận tụy cũng hóa muộn phiền. Tháng năm dài đó, bản thân vốn đã thương tổn bao nhiêu, đã mệt mỏi nhường nào? Giờ thì đàn bà hiểu, mình phải bù đắp cho chính mình. Đã bị người khác thương tổn, bản thân lại không thương chính mình, không phải sẽ đáng trách lắm sao? Nụ cười vững vàng và hạnh phúc bản lĩnh của đàn bà hôm nay chính là góp nhặt những đau thương một thời. Vì vậy mà rực rỡ, mà biết quý trọng bản thân hơn bao giờ hết.