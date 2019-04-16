Đàn bà phải biết 'lắc đầu' trước 3 điều này để đàn ông không bao giờ thoát khỏi vòng tay của mình

Phụ nữ yêu 16/04/2019 10:47

Muốn đàn ông cả đời ở bên, không dám rời xa nửa bước, phụ nữ phải biết khôn khéo từ chối những điều này, vừa có thể giữ được sự tôn nghiêm của mình vừa khiến đàn ông nể phục.

Đàn bà dù có yêu đến mấy cũng đừng bao giờ gật đầu trước tất cả yêu cầu của đàn ông. Đôi khi bạn phải biết cách từ chối để trói chặt người đàn ông đó cả đời, khiến anh ấy không bao giờ muốn rời xa bạn.

Từ chối bỏ việc để ở nhà nội trợ

Phụ nữ ngày nay phải đi làm, phải có tiền mới mong được sống yên ổn và hạnh phúc. Đừng vì câu nói "ở nhà anh nuôi" của chồng mà từ bỏ hết tất cả để ở nhà nội trợ. Đừng tự giam giữ mình trong gian bếp chật hẹp chỉ vì muốn có được sự yêu thương của chồng.

Đàn bà phải biết 'lắc đầu' trước 3 điều này để đàn ông không bao giờ thoát khỏi vòng tay của mình - Ảnh 1
Đàn bà phải kiếm cho mình một công việc đàng hoàng...

Bởi những gì bạn hy sinh cho chồng con, chưa chắc họ đã hiểu và cảm thông, chưa chắc họ đã đền đáp lại. Thế nên hãy biết từ chối việc ở nhà nội trợ. Hãy tìm cho mình một công việc đàng hoàng, đủ để trang trải cuộc sống.

Khi có công việc, mỗi ngày bạn có thể trang điểm xinh đẹp và tự tin bước ra đường. Đừng tự biến mình thành nàng Lọ Lem quanh quẩn bên xó bếp và phải sống dưới sự điều khiển của người khác.

Đàn bà phải biết 'lắc đầu' trước 3 điều này để đàn ông không bao giờ thoát khỏi vòng tay của mình - Ảnh 2
... khi đó bạn mới có thể sống hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ hiện đại phải tự kiếm tiền nuôi bản thân và nuôi con. Hơn nữa khi có tiền, bạn có thể chứng minh giá trị của mình trong mắt chồng. Anh ấy sẽ không có cơ hội xem thường hay khinh rẻ bạn.

Từ chối hy sinh quá nhiều cho đối phương

Cuộc đời đàn bà muốn yên ổn sống hạnh phúc thì hãy biết lắc đầu khi cần thiết. Đừng chuyện gì cũng ôm hết vào người. Đừng chuyện gì cũng hy sinh, tận tụy để chồng con được hưởng hạnh phúc.

Đàn bà phải biết 'lắc đầu' trước 3 điều này để đàn ông không bao giờ thoát khỏi vòng tay của mình - Ảnh 3
Đừng tận tụy, hy sinh vì người khác quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Đôi khi sự cho đi của bạn sẽ không thu lại bất cứ kết quả gì tốt đẹp. Thậm chí còn khiến chồng con ỷ lại vào bạn mà thôi. Đàn ông ngộ lắm, khi biết vợ dành nhiều tình cảm cho mình, anh ấy sẽ không còn cảm thấy trân trọng điều đó nữa.

Thay vì đáp trả tình cảm đó, anh ấy lại làm những điều khiến bạn tổn thương. Anh ấy sẽ không trân trọng những điều bạn làm mà sẽ khiến bạn phải chịu nhiều uất ức.

Đàn bà phải biết 'lắc đầu' trước 3 điều này để đàn ông không bao giờ thoát khỏi vòng tay của mình - Ảnh 4
Đàn bà phải biết cách yêu thương lấy mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông là vậy. Khi có, họ sẽ không biết gìn giữ, chỉ khi mất đi rồi, họ mới nhận ra và cảm thấy tiếc nuối. Thế nên phụ nữ đừng tự làm mình khổ sở. 

Từ chối những việc trái với tính cách bản thân

Điều quan trọng nhất phụ nữ phải làm được chính là sống đúng với bản chất của mình. Không muốn làm thì hãy từ chối, đừng nghe theo lời người khác rồi đánh mất tính cách của bản thân. Vả lại đàn ông vốn không thích những cô nàng dễ dãi, chỉ biết gọi dạ bảo vâng, không có cá tính.

Đàn bà phải biết 'lắc đầu' trước 3 điều này để đàn ông không bao giờ thoát khỏi vòng tay của mình - Ảnh 5
Đừng làm những chuyện trái với tính cách của mình - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu phụ nữ như vậy chỉ khiến đàn ông khinh thường. Thế nên phụ nữ ơi, hãy yêu thương lấy mình, hãy là chính mình, đừng trở thành cái bóng của người khác. Đừng cố trở thành mẫu người đàn ông thích, bởi bạn sẽ đẹp và quyến rũ nhất khi được là chính mình.

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