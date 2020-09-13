Nhờ khả năng che giấu tinh vi nên sau khi ăn vụng đàn bà ngoại tình vẫn qua thể dễ dàng qua mặt bạn đời, dù có thuê thám tử theo dõi cũng vô ích.

Đàn ông ngoại tình có thể bị bại lộ ngay lập tức, thế nhưng một khi đàn bà ngoại tình thì chồng dù muốn cũng chẳng thể tìm ra bất cứ một dấu hiệu lạ nào. Phụ nữ ngoại tình, đã lên giường với đàn ông khác thì khi về nhà họ vẫn làm tốt bổn phận của mình - Ảnh minh họa: Internet 1. Vẫn chăm sóc gia đình chu toàn Nếu đàn ông cặp kè gái lạ bên ngoài về nhà thường lơ là vợ con, thậm chí nhiều người còn tìm cớ gây sự, hằn học và chửi bới vợ. Khi đã thay lòng đổi dạ đàn ông thường khó có thể giấu đi cảm xúc thật sự trong lòng mình. Dù cố gắng tỏ ra bình thường thì sau cùng họ vẫn để lộ những sự thay đổi không thể che giấu.

Ngược lại, phụ nữ ngoại tình, đã lên giường với đàn ông khác thì khi về nhà họ vẫn làm tốt bổn phận của mình. Vẫn nấu ăn ngày 3 bữa, vẫn dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con cái và chiều chồng khi ái ân. Nhờ thế, dù chồng có cố đào bới cũng chẳng thể tìm được bất cứ một dấu vết nào chứng tỏ vợ đã lang chạ với người khác. Đối tượng mà họ chọn để qua lại thường cũng là người đàn ông đã có gia đình, rất sợ bị vợ phát hiện chuyện mình ngoại tình nên sẽ giữ kín mọi chuyện - Ảnh minh họa: Internet 2. Được nhân tình giữ kín mọi chuyện Đàn bà một khi đã chấp nhận bước chân vào cuộc sống hôn nhân của người khác thì họ luôn âm thầm lên kế hoạch cướp người đàn ông kia làm của riêng mình. Đây là lý do vì sao đàn ông ngoại tình rất dễ bị bại lộ. Bởi dù họ có che giấu thì nhân tình cũng tìm mọi cách để khiêu khích người vợ về sự xuất hiện của mình hòng hủy hoại hạnh phúc.

Trái lại, đàn bà có gia đình ngoại tình lại không đơn giản như thế. Cô ấy cảm nắng đàn ông khác nhưng vẫn muốn giữ lấy cuộc hôn nhân hiện tại. Đối tượng mà họ chọn để qua lại thường cũng là người đàn ông đã có gia đình, rất sợ bị vợ phát hiện chuyện mình ngoại tình nên sẽ chủ động giữ kín mọi chuyện. Mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, cùng tận hưởng những giây phút đê mê, khi rời khỏi giường thì đời ai nấy sống chính là lựa chọn khôn ngoan giúp phụ nữ lẳng lơ vẫn luôn giữ được hình ảnh đẹp trong mắt người đời. Nếu đàn ông ngoại tình dễ dàng bị lật mặt chỉ trong thời gian ngắn thì phụ nữ cắm sừng chồng cả chục năm chưa chắc đã bị phát giác - Ảnh minh họa: Internet 3. Đàn bà có giác quan thứ 6 Đàn bà thường đa đoan, nhạy cảm và vô cùng tinh tế. Thế nên, chỉ cần cảm nhận thấy chồng đang nghi ngờ mình, đang ngầm theo dõi mình cô ấy sẽ nhanh chóng “án binh bất động” để xóa tan những ngờ vực trong lòng bạn đời. Thậm chí, họ còn tỏ ra yêu chiều, ngọt ngào với chồng hơn hẳn trước đây để đối phương tin rằng vợ vẫn một lòng một dạ với gia đình, chồng con. Nhờ thế, nếu đàn ông ngoại tình dễ dàng bị lật mặt chỉ trong thời gian ngắn thì phụ nữ cắm sừng chồng cả chục năm chưa chắc đã bị phát giác.

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