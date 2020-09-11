3 điều phụ nữ chớ dại làm cho chồng sau khi lên giường kẻo bị xem thường

Phụ nữ yêu 11/09/2020 17:41

Dưới đây là những sai lầm phụ nữ khờ dại liên tục phạm phải sau khi ân ái khiến chồng chán chồng chê, chồng ham mê của lạ mà tòm tem bên ngoài.

Là phụ nữ, dù là phụ nữ nông cạn hay khôn ngoan chị em cũng đừng phạm phải những sai lầm này sau khi lên giường kẻo bị đàn ông chán ghét, xem thường. 

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Hãy chọn thời điểm thích hợp để bàn bạc với chồng về những vấn đề khác, khi ở trên giường bạn chỉ cần là cô mèo ngoan của anh ấy là đủ - Ảnh minh họa: Internet

1. Thốt ra những lời cằn nhằn về cuộc sống

Khi vợ chồng gần gũi nhau, đó không chỉ là những giây phút được thỏa mãn nhu cầu tình dục mà còn là khoảng thời gian để cả hai có thể thoải mái ôm lấy người mình yêu, thỏa sức tận hưởng niềm hạnh phúc dâng trào.

Sau khi đã kết thúc cuộc yêu, phụ nữ thông minh nên tiếp tục tận hưởng dư âm của những giây phút thăng hoa. Đừng dại mang cơm áo gạo tiền, nỗi lo tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền học cho con lên giường kẻo chồng chán ngán, mất hết hứng thú.

Chị em cần hiểu rằng, đàn ông như đứa trẻ to xác, bạn càng ngọt ngào, nâng niu họ sẽ càng ngoan ngoãn. Hãy chọn thời điểm thích hợp để bàn bạc với chồng về những vấn đề khác, khi ở trên giường bạn chỉ cần là người vợ quyến rũ của anh ấy là đủ. 

2. Nhanh chóng mặc lại quần áo, lăn ra ngủ

Một ngày 24 giờ chưa bao giờ là đủ với phụ nữ có gia đình. Chị em bận bịu với việc cơ quan, khi về nhà lại lao vào bếp để nấu nướng, chồng con ăn uống xong lại quay sang lau dọn, giặt giũ quần áo. Đến khi được đặt lưng xuống giường phụ nữ có chồng gần như đã rã rời tay chân, chẳng thiết tha ái ân mặn nồng.

Tuy nhiên, để chiều chồng không ít chị em vẫn miễn cưỡng nhập cuộc nhưng họ lại vô cùng hời hợt. Nằm im như khúc gỗ, mặc chồng muốn làm gì thì làm chính là sai lầm khiến đàn ông chán vợ mà rất nhiều phụ nữ khờ dại phạm phải.

Thậm chí, nhiều người vợ còn nhanh chóng đẩy chồng ra khỏi cơ thể mình, mặc lại quần áo và quay lưng về phía bạn đời và… lăn ra ngủ. Họ quên mất rằng, đàn ông cũng nhạy cảm, cũng hụt hẫng khi bị vợ cư xử vô tâm như thế. 

3. Nhắc đến người yêu cũ của chồng

Nhắc đến người yêu cũ của chồng, tự mang bản thân ra so sánh với tình cũ của bạn đời là sai lầm khiến đàn ông chán vợ ra mặt. Bởi lẽ, hành động ấy không chỉ vô tình tố cáo bạn đang tự ti về bản thân mà còn tiết lộ việc bạn không tin tưởng chồng.

Nếu đã kết hôn, đã lấy người đàn ông hiện tại làm chồng chị em đừng đào xới quá khứ của anh ấy. Việc làm tai hại này không những khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt, đàn ông giảm ham muốn khi ái ân bên vợ mà còn khiến hôn nhân lạnh nhạt, chia ly là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

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