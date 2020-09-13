4 người phụ nữ chẳng hề xinh đẹp vẫn khiến đàn ông say đắm cả đời, bất chấp tuổi tác

Phụ nữ yêu 13/09/2020 12:57

Dưới đây chính là những mẫu phụ nữ quyến rũ nhất, chẳng cần bùa mê thuốc lú nhưng đàn ông muốn quên cũng không được, say đắm cả đời.

Chỉ cần gặp được người phụ nữ quyến rũ này đàn ông sẽ nhớ thương quay quắt, đứng ngồi không yên, dù đã kết hôn vẫn đem lòng tương tư. 

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Chàng không những thêm yêu chiều mà càng nể trọng bội phần phụ nữ biết 'giả ngu' - Ảnh minh họa: Internet

Biết “giả ngu”

Đàn ông nào cũng thích phụ nữ thông minh bởi trò chuyện, hẹn hò hay yêu đương với mẫu phụ nữ thú vị này luôn mang lại sự tươi mới, hấp dẫn. Thế nhưng, nếu phụ nữ lạm dụng sự khôn ngoan của mình, luôn cố tỏ ra ta đây “biết tuốt” và thích hơn thua thì đàn ông sẽ nhanh chán.

Với phái mạnh, phụ nữ cuốn hút nhất chính là khi cô ấy biết khôn ngoan đúng chỗ, khờ dại đúng lúc. Trong một số trường hợp phụ nữ cần biết giả vờ ngây thơ, khờ khạo để đàn ông được làm cây tùng cây bách để bạn tựa nương. Khi ấy, chàng không những thêm yêu chiều mà càng nể trọng bội phần. 

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Chính sự hóm hỉnh của nàng đã khiến đàn ông cảm thấy vui vẻ, thoải mái khi kề bên - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ hài hước

Dù không nói ra nhưng đàn ông nào cũng bị hấp dẫn bởi người phụ nữ có khiếu hài hước. Sự hoạt ngôn, giọng điệu, cử chỉ của nàng khi trò chuyện khiến phái mạnh nhanh chóng bị “hớp hồn" mà chẳng cần bùa mê thuốc lú.

Chính sự hóm hỉnh của nàng đã khiến đàn ông cảm thấy vui vẻ, thoải mái khi kề bên. Dẫu trước đấy tâm trạng không tốt, dẫu đang buồn phiền thì chỉ cần gặp người phụ nữ hài hước đàn ông sẽ lấy lại tinh thần ngay. 

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Phụ nữ có thân hình săn chắc chứng tỏ cô ấy có tập luyện thể thao, biết chăm sóc bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Body cân đối

Ai cũng biết “đàn ông yêu bằng mắt” nên phụ nữ có thể không quá xinh đẹp nhưng đừng bao giờ quên giữ cho vóc dáng của mình cân đối. Chẳng cần thân hình đồng hồ cát nóng bỏng, chị em chỉ cần sở hữu body săn chắc, rắn rỏi thì đã dư sức gây ấn tượng với phái mạnh.

Đàn ông luôn quan niệm rằng, chỉ phụ nữ không biết trân trọng chính mình mới để cơ thể tăng cân mất kiểm soát. Hơn cả, phụ nữ có thân hình săn chắc chứng tỏ cô ấy có tập luyện thể thao, biết chăm sóc bản thân.

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Sự tinh tế ấy sẽ giúp đàn ông hãnh diện mỗi khi song hành, không sợ bị bẽ mặt trước thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thanh lịch

Đàn ông nào cũng thích ngắm những cô nàng ăn mặc gợi cảm, kiệm vải. Họ thường ngoái nhìn phụ nữ mặc quần áo khoét ngực, khoe đùi mỗi khi ra đường. Vậy nhưng, những người phụ nữ thích khoe da thịt ấy chỉ có thể ở trong mắt đàn ông vài giây. Chỉ phụ nữ khí chất, ăn mặc thanh lịch mới ở trong tâm trí đàn ông cả đời.

Phái mạnh tưởng hời hợt nhưng thực tế lại rất sâu sắc, chàng đánh giá cao những người phụ nữ thanh lịch, biết ăn mặc đúng hoàn cảnh. Bởi sự tinh tế ấy sẽ giúp đàn ông hãnh diện mỗi khi song hành, không sợ bị bẽ mặt trước thiên hạ.

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