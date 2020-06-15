Đàn bà ngày nay thà bỏ chồng chứ đừng chịu đựng những điều này

Ngày nay, phụ nữ khôn ngoan thà bỏ chồng chứ đừng níu kéo cuộc hôn nhân mục nát để chịu đựng những điều đau đớn, tủi thân như thế này.

Nếu bị chồng xem thường một lần, bạn có thể bỏ qua. Nhưng đến lần thứ hai, thứ ba và nhiều lần sau, bạn nên cân nhắc về mối quan hệ của mình. Đừng để đàn ông mãi xem thường những lời nói, hành động của bạn. Người phụ nữ hiện đại có thể tự kiếm tiền nuôi bản thân và con, vì thế đừng dại chịu đựng.

Người phụ nữ lấy chồng cần nhất là sự quan tâm, yêu thương của người chồng. Chứ chẳng ai muốn lấy chồng để đổi lại sự lạnh nhạt, thờ ờ của người đàn ông vô tâm.

Nếu không chịu được chồng vô tâm, hãy buông bỏ - Ảnh minh họa: Internet

Nếu không chịu đựng được cuộc sống cô đơn, ngột ngạt này, phụ nữ khôn ngoan có quyền rời đi, tìm cho mình cuộc sống tốt hơn. Cớ gì phải ở lại trong cuộc hôn nhân mục nát để chứng kiến cảnh chồng quan tâm thiên hạ nhưng lạnh nhạt với vợ.

Bị chồng bỏ rơi trong chính ngôi nhà của mình

Phụ nữ đừng chịu đựng những điều khiến mình khổ sở - Ảnh minh họa: Internet

Nếu có cảm giác lấy chồng cũng như không, bạn có quyền chọn cuộc sống tự do. Có chồng nhưng chuyện gì cũng đến tay thì thà độc thân còn hơn. Đừng biến bản thân trở thành người có danh không phận, có chồng cũng như không.

Bị chồng xem là osin

Phụ nữ lấy chồng để hạnh phúc chứ không phải làm osin cho gia đình. Nếu người chồng có tư tưởng này, hãy mạnh dạn buông bỏ. Phụ nữ nên nhớ thà độc thân vui vẻ chứ đừng chọn một tấm chồng để rồi biến mình thành người giúp việc không công.

Gia đình chồng chỉ xem bạn là máy đẻ

Chồng xem mình là máy đẻ, phụ nữ đừng nhượng bộ - Ảnh minh họa: Internet

Sinh con đẻ cái là thiên chức của phụ nữ. Tuy nhiên đừng biến mình thành máy đẻ cho nhà chồng. Nếu gia đình chỉ xem bạn là người sinh hộ, bạn đừng tiếc nuối gì mối quan hệ này nữa.

Phụ nữ ơi, cuộc đời của mình, mình phải làm chủ chứ đừng giao phó vào tay người khác để họ mặc sức điều khiển. Hãy nhớ, khổ thì buông, hạnh phúc thì giữ.