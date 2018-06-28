Đàn bà liệu có dám ngoại tình khi biết sẽ vướng phải những nỗi sợ đầy ám ảnh này?

Phụ nữ yêu 28/06/2018 14:41

Chắc chắn người đàn bà nào cũng phải trải qua những nỗi sợ này sau khi ngoại tình, hãy cân nhắc trước khi dấn thân vào con đường này.

Từ xưa đến nay, sự trung trinh của đàn bà luôn được đặt lên hàng đầu. Đàn ông có thể năm thê bảy thiếp, nhưng đàn bà chỉ được chính chuyên một chồng. Cũng vì vậy mà nhiều người phụ nữ sống trong đau khổ cũng không dám một lần được làm những điều trái với luân thường đạo lý. Khổ nhưng vẫn một lòng tận tụy bên một người duy nhất, dù bị chồng đối xử tệ bạc.

Tuy nhiên, có nhiều cách để phụ nữ tìm lại hạnh phúc cho mình chứ không nên ngoại tình bởi quả báo sẽ rất lớn, còn đau hơn cả những nỗi khổ mà người chồng gây nên. Đa số những người ngoại tình bị mất đi gia đình, lòng tự trọng của bản thân và mãi ám ảnh bởi những nỗi sợ vô hình này.

Sợ miệng lưỡi thế gian, thanh danh bị hủy hoại

Đàn bà liệu có dám ngoại tình khi biết sẽ vướng phải những nỗi sợ đầy ám ảnh này? - Ảnh 1
Đàn bà sau ngoại tình chỉ sợ miệng lưỡi thế gian - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà ngoại tình nhận lấy hậu quả còn cay đắng gấp trăm lần đàn ông. Bởi đàn ông sau khi chán chê rồi quay về, thiên hạ chỉ cho là anh ấy khôn ngoan, biết đâu là bến bờ đích thực. Còn phụ nữ ngoại tình bị gọi là hạng đàn bà lăng loàn, trắc nết. Không chỉ bản thân bị ném đá, mắng nhiếc mà còn ảnh hưởng đến gia đình, dòng họ. Đàn bà ngoại tình dù có bất cứ lý do gì đều mang tiếng xấu ngàn đời, có chết đi cũng không thể rửa sạch. Bởi vậy, trên thế gian này miệng lưỡi thiên hạ là thứ đáng sợ nhất, đàn bà hãy cân nhắc thật kỹ trước khi ngoại tình.

Sợ người khác xem thường, khó sống sau này

Đàn bà liệu có dám ngoại tình khi biết sẽ vướng phải những nỗi sợ đầy ám ảnh này? - Ảnh 2
Nỗi ám ảnh sẽ theo đàn bà ngoại tình đến cuối đời - Ảnh minh họa: Internet

Dù hơi bất công nhưng vẫn phải công nhận một chuyện, đàn ông ngoại tình dễ tha thứ hơn phụ nữ. Không phải vì lòng dạ đàn ông hẹp hòi, không muốn bao dung cho vợ mà vì lòng tự tôn không cho phép anh ấy làm như vậy. Nếu đàn ông tha thứ cho vợ thì sẽ bị thiên hạ mắng nhiếc, nói là vô dụng bị vợ cắm sừng mà cũng cam chịu. Đa số đàn bà ngoại tình sẽ khó sống trong phần đời còn lại. Sau khi ngoại tình, công việc của bạn sẽ trở nên trì trệ, đồng nghiệp khinh thường, cấp trên không còn tín nhiệm như xưa. Không những vậy, bà con dòng họ khi gặp mặt sẽ mang chuyện lỗi lầm của bạn ra để bàn tán. Đàn bà lầm lỗi, có muốn sống an yên cũng chẳng thể sống nổi. Có muốn làm lại tự đầu cũng chẳng ai cho cơ hội.

Sợ người tình níu kéo, dây dưa không dứt

Đàn bà liệu có dám ngoại tình khi biết sẽ vướng phải những nỗi sợ đầy ám ảnh này? - Ảnh 3
Khi ngoại tình, họ còn sợ người tình day dứt không chịu buông - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ngoại tình nhưng vẫn mạnh mẽ dứt khoát khi cần. Còn đàn bà thường đặt tình cảm nhiều hơn nên khó lòng dứt khỏi khi người tình muốn níu kéo. Bởi có câu đàn ông ngoại tình còn biết đường quay về, còn đàn bà khi đã đi rồi chẳng muốn quay lại. Một là vì họ đang đắm chìm trong men tình, không muốn quay lại cuộc sống hiện thực tàn nhẫn. Hai là vì người tình quá tốt, hoàn hảo hơn gấp vạn lần người chồng nên họ không có ý định muốn rời bỏ. Bởi vậy khi bại lộ chuyện ngoại tình, phụ nữ sẽ cảm thấy sợ hãi vì không có đường quay về và sợ người tình dây dứt không buông.

Sợ mất tất cả, chẳng có đường lui

Đàn bà lầm đường lạc bước đừng mơ quay về, bởi ít người chồng nào đủ bao dung để tha thứ. Dù được chồng tha thứ, nhưng con cái vẫn xem bạn là người mẹ vô trách nhiệm, thậm chí sẽ xấu hổ khi có người mẹ như bạn. Bởi vậy đàn bà nếu thấy khổ quá, hãy ly hôn trước khi quen ai đó. Đừng một chân đạp hai thuyền kẻo có ngày mất tất cả, muốn tiến cũng không được, muốn lui cũng chẳng xong.

Đàn ông xem ngoại tình là thói quen, đàn bà đừng nên tha thứ

Đàn ông xem ngoại tình là thói quen, đàn bà đừng nên tha thứ

"Đàn ông năm thê bảy thiếp, ngoại tình là điều bình thường, chuyện của vợ là ngồi yên đợi chồng quay về sau bao cuộc vui là đủ", đó là câu anh nói với tôi sau trận đánh ghen vài hôm trước.

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