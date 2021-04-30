Đàn bà khôn phải biết 'phũ' với đàn ông và mạnh mẽ với bản thân mình

Người ta thường cho rằng đàn bà mạnh mẽ quá thì dễ khổ, đã là phụ nữ thì phải yếu đuối trước đàn ông. Vì phụ nữ sinh ra là phái yếu, và phụ nữ yếu đuối là đặc quyền. Thậm chí, nhiều người phụ nữ tin rằng chỉ cần bản thân trông thật yếu đuối thì chắc chắn đàn ông càng bảo bọc, yêu thương họ hơn.

Một người phụ nữ thông minh không chỉ đẹp mà còn rất biết cách “phũ” với đàn ông. Với đàn ông, phụ nữ đẹp và biết bảo vệ bản thân mới là “cực phẩm”.

Người phụ nữ yếu đuối như loài dây leo, phải có chỗ bám, phải có điểm tựa để sinh tồn. Nhưng với những sinh vật bám dựa như thế có ai thích bao giờ? Thậm chí, họ còn thấy phụ nữ quá yếu đuối thật phiền phức. Vì mấu chốt của một mối quan hệ là sự bình đẳng giúp đỡ và đồng hành. Khi bạn luôn cho người khác cảm giác gánh nặng, luôn khiến họ sợ làm bạn bị tổn thương, thì có ai còn tình nguyện muốn bên bạn cả đời?

Nhưng rõ ràng, phụ nữ yếu đuối tới mức không tự bảo vệ được bản thân, thì làm gì được sướng vui ở đời? Phụ nữ buộc phải kiên cường khổ thật, còn phụ nữ yếu đuối để bị thua thiệt mới là khổ nhất.

Phụ nữ yếu đuối thì hay khóc, hay tỏ ra mình bị ức hiếp, hãm hại. Khi đứng cạnh một người yếu đuối như thế, có ai lại không thấy bản thân là kẻ ác? Nhưng chẳng ai muốn đóng vai ác, cũng không ai muốn làm anh hùng cả đời bảo vệ một người không chịu học cách kiên cường. Trong cuộc sống này, ai cũng cố gắng mạnh mẽ để giải quyết vấn đề của mình. Yếu đuối không phải là đặc quyền của phụ nữ, bạn yếu đuối cả đời chính là thấp kém trong mắt người khác.

Kỳ thực, đàn bà tổn thương vì quá khứ sẽ cho đàn ông cảm giác thương cảm mà muốn chở che, bảo bọc. Nhưng đàn ông sẽ cảm thấy chán nếu bạn luôn yếu đuối với những vết thương cũ, không mạnh mẽ bước qua quá khứ. Đàn ông yêu bạn nhưng không muốn chịu trách nhiệm cho những gì một người đàn ông khác đã gây ra cho bạn. Khi người ta muốn bên nhau, đều là vì muốn có niềm hạnh phúc khi cùng nhau. Bạn muốn giữ đàn ông thì bạn phải mạnh mẽ thanh lọc những vẩn đục ở quá khứ còn tồn đọng.

Yếu đuối không phải là đặc quyền của phụ nữ, bạn yếu đuối cả đời chính là thấp kém trong mắt người khác - Ảnh minh họa: Internet

Và hãy nhớ, với đàn ông, nước mắt của phụ nữ chỉ đẹp và có sức hút khi cô ấy khóc vì hạnh phúc, vì kiên cường, vì bản lĩnh. Phụ nữ khóc vì yếu đuối, cam chịu chỉ khiến đàn ông thấy chán chê.

Phụ nữ “phũ” một chút mới hấp dẫn

Khi đàn ông đã thay lòng đổi dạ, khóc lóc chẳng được gì. Điều duy nhất bạn có thể làm là cứ kiêu hãnh ngẩng cao đầu, và cho anh ta thấy rằng người hối hận sẽ là anh ta. Vì bạn sẽ không đánh mất chính mình quý giá vì một người hết tình. Còn anh ta sẽ đánh mất bạn, người từng hết lòng vì anh ta.

Phụ nữ nhất định đừng níu kéo đàn ông. Đừng cho rằng chỉ cần anh ta ở lại, thì dù bạn có thay đổi thế nào cũng có thể. Khi bạn đánh mất đàn ông, bạn sẽ tìm được người tốt hơn. Nhưng nếu bạn tự đánh mất chính mình vì một người đàn ông không đáng, thì bạn sẽ trở nên kém giá trị. Khi dành tình cảm cho một người không còn tình cảm, thứ bạn có được chỉ là ánh mắt khinh bỉ, xem thường của anh ta. Lúc ấy, nếu bạn không “phũ” một chút với chính mình, với đối phương thì bạn mãi mãi chẳng thể hạnh phúc được.

Người phụ nữ thông minh thì đẹp thôi chưa đủ, mà còn phải biết cách “phũ” - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ thông minh thì đẹp thôi chưa đủ, mà còn phải biết cách “phũ”. Đừng đợi đến khi bị phản bội mới chịu làm đẹp. Đừng đợi tới lúc người thứ ba xuất hiện mới muốn kiếm tiền, thành công để “trả thù”. Trong từng giây phút hạnh phúc, cũng hãy có cách yêu bản thân và đối phương cứng rắn, kiên định.

Và đừng nói quá nhiều với người đã muốn đi. Đừng cho anh ta cơ hội thương xót hay xem thường bạn. Nếu bạn đã bị tổn thương, hãy bảo vệ bản thân thật tốt. Với kẻ tổn thương mình, dù bạn còn yêu hay không cũng hãy dùng cách phũ phàng nhất “đá” anh ta ra khỏi đời bạn.