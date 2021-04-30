'Dắt túi' 12 bí quyết để chàng 'đổ gục' ngay lần đầu gặp mặt

Theo nghiên cứu của John Bargh, nhà tâm lý học của trường Đại học Yale, trên cơ thể người luôn có sự gắn kết nhất định giữa nhiệt độ và tính cách. Khi con người cảm thấy cơ thể ấm áp thì sẽ cư xử nhiệt thành, nồng hậu với người khác hơn. Vì thế, ở buổi hẹn đầu tiên, họ chọn địa điểm, thức uống hay đồ ăn có tính ấm áp một chút. Khi cơ thể nóng lên thì cả hai cũng dễ có thiện cảm với nhau hơn.

Theo các nghiên cứu khoa học, có vài phương pháp để ai đó ngã vào tình yêu đắm say, dù là lần đầu gặp mặt .

Yếu tố này nghe khá quen thuộc và dễ dàng nhưng lại đóng vai trò cực kì quan trọng trong suốt một quá trình từ yêu đương đến khi chia tay. Theo một nghiên cứu năm 2010 do đại học Michigan thực hiện, người có thể lắng nghe, bình tĩnh nói chuyện với bạn đời khi cãi nhau thường có tỉ lệ chia tay thấp hơn so với những người khác. Trong tình yêu, lắng nghe vừa là chìa khóa giữ tình yêu, vừa là nhu cầu không thể thiếu.

Theo một nghiên cứu lớn trong năm 2010, đàn ông không chỉ chú ý đến ngoại hình của phụ nữ ở lần đầu gặp mặt. Kết quả nghiên cứu cho biết đàn ông thường chọn chủ động là yếu tố quyết định sự hấp dẫn ở phụ nữ. Phụ nữ giữ mức chủ động vừa phải, khiến đàn ông cảm thấy gần gũi, cởi mở hơn.

Giao tiếp bằng ánh mắt

Theo một nghiên cứu năm 1970 của Rubin, bằng cách nhìn qua lượng thời gian một cặp đôi tiếp xúc ánh mắt càng nhiều thì thiện cảm càng tăng, mối quan hệ càng dễ lâu dài. Nhiều nghiên cứu khác cũng đưa ra kết luận như thế, việc nhìn càng sâu vào mắt nhau càng tăng tính gần gũi, “phản ứng hóa học” giữa hai người.

Nói lời cảm ơn

Lời cảm ơn có tác dụng gây ấn tượng hai chiều giữa người nghe và người nói. Từ kết quả một nghiên cứu 2020, những người biết nói lời cảm ơn với những hành động lịch thiệp, tử tế của đối phương sẽ càng giúp cả hai thấy gần gũi, thân mật hơn. Cảm giác biết ơn có thể duy trì ấn tượng tốt đẹp về nhau dù là mới gặp hay đã yêu đương lâu ngày.

Mỉm cười

Nụ cười không chỉ là hình ảnh khiến người khác dễ nhớ tới bạn mà còn giúp bạn trông hấp dẫn hơn với đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Nụ cười không chỉ là hình ảnh khiến người khác dễ nhớ tới bạn mà còn giúp bạn trông hấp dẫn hơn với đàn ông. Theo nghiên cứu năm 2014 về sức cuốn hút, các nhà tâm lý học thấy rằng sự thu hút của một người càng tăng nhờ vào tần số và cách họ cười.

Làm những việc ngại ngùng

Cách bạn ngại ngùng chia sẻ một chuyện riêng tư nhất sẽ gây ấn tượng với đối phương.

Theo nghiên cứu của các chuyên gia từ trường Havard Business, 80% người được hỏi nói rằng họ muốn hẹn hò với người sẵn sàng nói về những gì riêng tư, thậm chí là yếu điểm của bản thân, hơn là những người trông quá hoàn hảo khi giấu giếm mình quá kỹ.

Có một thứ ngôn ngữ bí mật của riêng bạn

Theo nghiên cứu của Đại học Texas, những câu chuyện hài hước riêng tư, hoặc cách thể hiện cá tính của bản thân sẽ càng khiến tình cảm sâu sắc hơn. Không chỉ vậy, đây còn được xem là những điểm thuộc về cá tính, tạo nên cảm giác cả hai đặc biệt trong mắt nhau. Và theo một nghiên cứu năm 2010 cũng cho rằng những đôi yêu nhau lâu thường có cách nói chuyện dần giống nhau.

Đụng chạm để giành “lợi thế”

Sự đụng chạm này không nên quá đà. Theo một nghiên cứu năm 1992, những cử chỉ động chạm thoáng qua sẽ tăng sức hút giữa hai người.

Nụ hôn say đắm

Một nụ hôn bất ngờ, có kỹ thuật tốt luôn khiến cả hai nhớ rất lâu - Ảnh minh họa: Internet

Từ kết quả của cuộc khảo sát trên trang Science Of Relationship, đa số mọi người có ấn tượng với nụ hôn không thể quên khi có kèm theo đó cảm giác say đắm không rời. Một nụ hôn bất ngờ, có kỹ thuật tốt luôn khiến cả hai nhớ rất lâu.

Hỏi lời khuyên từ bạn gái

Theo nghiên cứu năm 2001 với 74 cặp đôi, kết quả cho rằng những người bạn nữ giới thường thành công hơn nam giới trong việc đoán định một mối quan hệ có kéo dài được sáu tháng hay không.

Cho đối phương cảm giác được tán thưởng

Cảm giác tán thưởng dễ khiến đàn ông yêu say đắm trong một mối quan hệ. Theo nhà trị liệu tâm lý M.Gary Newman, khoảng 49% người kết thúc mối quan hệ yêu đương hay hôn nhân là vì họ không được nhận sự tán thưởng từ một nửa còn lại.

Dù là lần đầu gặp mặt nhưng đàn ông vẫn bị ấn tượng bởi những mẹo hấp dẫn này.