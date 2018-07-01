Đàn bà khôn không bao giờ cần những điều này

Phụ nữ yêu 01/07/2018 05:30

Đàn bà nên sống một cuộc đời dành 8 giờ mỗi ngày để theo đuổi công việc mình yêu thích, 8 giờ để dành cho người mình quý và 8 giờ còn lại là cho chính mình.

Một người đàn ông tệ bạc

Đàn ông tệ, đàn bà đừng để bên mình. Đàn ông bội bạc cũng như món hàng hết hạn sử dụng, giữ xài chẳng được, dùng thì hại thân, thà cho thà vứt chứ đừng tiếc. Đàn bà giữ đàn ông cạnh cả đời, chính là không bao giờ cho mình cái quyền được hạnh phúc. Đàn bà khôn không bao giờ để đời mình gần một người đàn ông không ra gì. Họ không phí nước mắt vì đàn ông tồi. Họ không bỏ hoang lòng dạ vì đàn ông tệ. Họ càng không bất chấp cần một người đàn ông không cần mình. Với họ đàn ông tốt có thì vui, đàn ông tệ thà không cần còn hơn.

Đàn bà nên hiểu, trên đời này không thiếu đàn ông tốt, đàn ông yêu mình. Quan trọng là bạn có bỏ được một gã tệ hay không. Bạn nên hiểu đời đàn bà đáng giá lắm, không cần một kẻ tệ bạc làm hoang phí. Đời đàn bà, nên sống xứng đáng để đàn ông tốt đến, để chọn một người sau cùng khiến mình một lần cũng không hối tiếc.

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Quan trọng là bạn có bỏ được một gã tệ hay không - Ảnh minh họa: Internet

Một công việc nhàm chán

Thật ra với nhiều phụ nữ, công việc hay đam mê không phải là điều quá quan trọng. Nhưng với đàn bà khôn, họ cần đam mê để duy trì một cuộc sống nhiều màu sắc và ý nghĩa. Đừng chỉ làm việc vì mưu sinh, đừng chỉ quẩn quanh một công việc mình đã không còn hứng thú, đừng bỏ bê đam mê của chính mình. Một công việc nhàm chán sẽ dần bào mòn cuộc sống của mình.

Đàn bà nên sống một cuộc đời dành 8 giờ mỗi ngày để theo đuổi công việc mình yêu thích, 8 giờ để dành cho người mình quý và 8 giờ còn lại là cho chính mình. Như thế mới chính là ý nghĩa.

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Đàn bà nên sống một cuộc đời dành 8 giờ mỗi ngày để theo đuổi công việc mình yêu thích, 8 giờ để dành cho người đàn ông đời mình và 8 giờ còn lại là cho chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Một cuộc sống quá nhiều nỗi buồn

Đàn bà ai cũng từng buồn, từng khóc. Nhưng đau buồn hay hạnh phúc ở đời này đều ngang bằng nhau. Có nỗi buồn thật dài thì hạnh phúc rồi cũng sẽ lớn. Hay hạnh phúc có lúc dâng trào thì bất hạnh cũng có khi ập đến. Phụ nữ khôn nên hiểu không quan trọng là mình gặp bao nỗi buồn hay bất hạnh, mà là chính mình phải tự tìm niềm vui và làm mình hạnh phúc. 

Cuộc đời thật sự rất ngắn, đừng tự kéo mình vào nỗi buồn mải miết, đừng xem hạnh phúc chỉ từ người khác mới có. Chẳng ai tránh nổi chuyện buồn, chỉ có cách người ta đương đầu, cách mỗi người dung hòa để vượt qua và mạnh mẽ hơn. Đừng so sánh bất hạnh hay nỗi buồn của mình với ai khác. Không ai sống vui vẻ như cách họ thể hiện, cũng không ai đau buồn đều phô trương. Người hạnh phúc nhất chính là người biết vui buồn ở đời là lẽ thường tình, ung dung mà sống, từ tốn mà bình yên.

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Người hạnh phúc nhất chính là người biết vui buồn ở đời là lẽ thường tình, ung dung mà sống, từ tốn mà bình yên - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nên trang bị cho mình những điều cần để không bao giờ phải khổ vì ai khác. Mình cần, chính là cần bản thân hạnh phúc, chính mình không tổn thương và bất hạnh vì ai. Mình cần, là cần niềm vui và hạnh phúc. Mình cần, là chính mình, sống cuộc đời mình mong ước và hãnh diện. Và mình cần, là cần người đàn ông xứng đáng để mình trao gửi cả đời, phụ nữ nhé!

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