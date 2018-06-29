Đàn bà khôn và 3 điều nhất định phải đòi hỏi từ chồng

Phụ nữ yêu 29/06/2018 05:30

Chỉ có đàn bà khôn mới biết phải đòi hỏi 3 điều này từ chồng.

Đàn bà đừng nghĩ mình là phụ nữ, là vợ thì chỉ có thể chiều theo ý chồng mà không thể đòi hỏi gì ở chồng. Thật ra, nếu đòi hỏi quá đáng, đòi hỏi quá ích kỷ, đàn ông vốn không thích. Nhưng nếu bạn đòi hỏi vì quyền lợi của mình, để có một cuộc hôn nhân hạnh phúc thì hoàn toàn cần thiết. Và chỉ có đàn bà khôn mới nhất định phải đòi hỏi 3 điều này từ chồng.

Sự tôn trọng

Đàn bà khi có được sự tôn trọng từ chồng sẽ dễ dàng hạnh phúc và thỏa mãn với tình yêu, hôn nhân của mình. Không ai là hoàn hảo, bạn có thể không giỏi giang như vợ người ta, hay không khôn khéo nhưng bạn luôn hết lòng vì gia đình. Và khi chồng trân trọng sự nỗ lực và hy sinh của bạn, bạn mới có thể hạnh phúc được.

Sự tôn trọng trong hôn nhân là điều đáng để đàn bà đòi hỏi từ chồng. Vì chỉ khi có sự tôn trọng từ chồng, phụ nữ mới có đủ sức giữ gìn gia đình và tình yêu của mình.

Đàn bà khôn và 3 điều nhất định phải đòi hỏi từ chồng - Ảnh 1
Sự tôn trọng trong hôn nhân là điều đáng để đàn bà đòi hỏi từ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Sự bình đẳng

Phụ nữ lấy chồng, đừng bao giờ đặt mình vào thế yếu dù là trong tình huống nào. Khi cãi nhau, đừng chỉ  là người nhận lỗi và mong chồng tha thứ. Khi có mâu thuẫn, đừng mặc định phụ nữ là người có lỗi nhiều hơn. Bạn sợ chồng mất mặt, thì cũng phải đòi hỏi chồng coi trọng mình. Bạn sợ chồng tổn thương, thì cũng hãy yêu cầu chồng đừng làm mình đau. Bạn nhận sai thì cũng hãy để chồng biết anh ấy cũng phải biết mình có lỗi.

Trong hôn nhân, phụ nữ có thể là phái yếu đứng sau lưng chồng, nhưng bình đẳng là điều không thể thiếu. Hôn nhân chỉ có thể bền vững khi cả hai cùng cố gắng và vun đắp. Bạn không phân định đúng sai rõ ràng để thua thiệt với chồng, nhưng bạn phải để chồng thấy bạn cũng ngang hàng với anh ấy, cần sự tôn trọng của anh ấy. Chỉ có như vậy, bạn mới có thể hạnh phúc trong hôn nhân.

Đàn bà khôn và 3 điều nhất định phải đòi hỏi từ chồng - Ảnh 2
Trong hôn nhân, phụ nữ có thể là phái yếu đứng sau lưng chồng, nhưng bình đẳng là điều không thể thiếu - Ảnh minh họa: Internet

Lòng tin và thủy chung

Trong hôn nhân, tin tưởng và thủy chung là điều không thể thiếu. Chỉ khi có lòng tin, người ta mới giữ vững được tình cảm dành cho nhau. Cũng chỉ có đủ thủy chung, vợ chồng mới bên nhau lâu dài được. Lòng tin và thủy chung nên là nguyên tắc ban đầu để cả hai cùng nhau xây dựng và giữ gìn gia đình.

Vợ khôn phải hiểu đây là hai điều mình nhất định phải đòi hỏi từ chồng. Vì khi không có lòng tin, phụ nữ không thể đủ sức giữ hôn nhân. Khi không có thủy chung từ chồng, phụ nữ luôn là người chịu bất hạnh.

Nếu vợ chồng có thể cùng nhau giữ gìn niềm tin và thủy chung thì chắc chắn hôn nhân sẽ thăng hoa viên mãn.

Đàn bà khôn và 3 điều nhất định phải đòi hỏi từ chồng - Ảnh 3
Nếu vợ chồng có thể cùng nhau giữ gìn niềm tin và thủy chung thì chắc chắn hôn nhân sẽ thăng hoa viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khi lấy chồng nên có một nền tảng nhất định để chồng từ đó có thể mang đến hạnh phúc cho mình. Đừng cam chịu, đừng bắt mình thua thiệt, cũng đừng nghĩ phụ nữ không có quyền đòi hỏi. Phụ nữ phải là người giữ những ranh giới nguy hiểm tiềm tàng ở chồng, phải là người cùng chồng nhóm lửa và giữ lửa. Hạnh phúc hay bất hạnh trong hôn nhân đều một phần do phụ nữ điều chỉnh và tạo nên. Vì vậy, nhất định hãy là người phụ nữ khôn ngoan, biết đâu là điều mình xứng đáng có được, đâu là những gì chồng nhất định phải khiến mình an tâm…

 

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