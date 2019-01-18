Đàn bà khôn: Giữ lấy chồng bằng những điều giản dị nhất

Có những điều ngỡ là đơn giản đến mức phụ nữ hầu như quên đi lại là điều giữ được yêu thương của đàn ông chắc chắn nhất. Phụ nữ muốn giữ chồng, đừng nghĩ đến chuyện gì quá xa xôi hay phức tạp, hãy thử những điều đơn giản này trước.

Đàn ông đôi khi chẳng cần vợ làm gì to tát hay phải quyến rũ nóng bỏng để giữ lấy họ. Điều đàn ông muốn là cảm giác được cần, được lắng nghe và thấu hiểu từ vợ. Nếu phụ nữ có thể giữ lấy họ bởi những điều giản dị như thế thôi cũng đủ khiến chồng một khắc cũng không rời.

Đàn ông ra ngoài làm việc chắc chắn sẽ mang về nhà nhiều căng thẳng. Và hãy nhớ rằng chúng ta chẳng phải tốn kém gì để mang đến cảm xúc tích cực và ủi an cho chồng. Thế thì đừng tiếc những nụ cười dành cho chồng. Vì biết đâu chỉ cần nhìn thấy bạn cười, anh ấy đã thực sự thấy thoải mái hơn.

Phụ nữ hãy cho đàn ông cảm giác chỉ cần nhìn thấy nụ cười của mình thì mọi mỏi mệt của đàn ông đều có thể được xoa dịu. Dẫu biết rằng có những lúc tâm trạng của đàn ông chẳng thể vì nụ cười của bạn mà tốt hẳn lên được. Nhưng nếu trở về nhà đã thấy có một người tươi tắn đón mình, đầy cảm thông nhìn mình thì đàn ông nào cũng thấy nhẹ lòng đi không ít.

Một bữa ăn ấm cúng

Đừng ngại vào bếp ngay cả khi bạn không nấu ăn ngon. Bởi quan trọng không phải là bạn nấu ngon hay không mà là cảm giác ấm áp khi chồng thấy bạn bỏ công chuẩn bị một bữa cơm tươm tất thơm nóng đợi anh ấy về ăn cùng. Tâm lý của đàn ông luôn thấy được yêu thương khi có ai đó đợi cơm họ, có ai đó cho họ một bàn ăn ấm cả lòng lẫn bụng.

Khoảnh khắc dễ khiến đàn ông mềm lòng nhất chính là bữa cơm gia đình cuối ngày. Khi vợ chồng quây quần, con cái ông bà đều dành cho nhau sự chăm sóc và quan tâm. Giữ đàn ông bằng hơi ấm của gia đình luôn là cách khôn ngoan nhất với đàn bà.

Thỏa hiệp

Vợ chồng sống với nhau chắc chắn không tránh được những lúc mâu thuẫn cãi vã. Những khi như thế, sẽ chẳng thể rạch ròi ai đúng ai sai. Bởi vậy, đừng cố giành phần thắng về ai hay đổ cái sai cho ai. Nếu chồng nóng tính, phụ nữ nên là người xoa dịu. Nếu chồng im lặng, phụ nữ nên biết cách trải lòng. Giữa hai người phải có một quy tắc ngầm rằng một người “nóng” thì một người phải nhường nhịn “nguội” bớt. Nếu chồng chưa thể nắm rõ quy tắc này, hãy là người làm trước để chồng thấy và làm theo. Trước sự nhẫn nhịn và bao dung của vợ, đàn ông chắc chắn sẽ cảm động và muốn thấu hiểu vợ nhiều hơn.

Trước sự nhẫn nhịn và bao dung của vợ, đàn ông chắc chắn sẽ cảm động và muốn thấu hiểu vợ nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Luôn lắng nghe để thấu hiểu chồng

Phụ nữ cần được yêu chiều, đàn ông cần được lắng nghe và thấu hiểu. Tình yêu đàn ông muốn nhận được là nằm ở cách bạn hiểu anh ấy muốn gì, cần gì. Như nếu chồng thật sự mỏi mệt, hãy cho anh ấy thời gian. Khi chồng muốn tâm sự, cứ lắng nghe và cho lời khuyên nếu anh ấy muốn. Và bất cứ khi nào lắng nghe chồng, bạn nên để anh ấy thấy bạn thật lòng muốn hiểu những gì anh ấy muốn chia sẻ.

Đàn ông khi được đối phương thấu hiểu sẽ cảm thấy gần gũi và gắn bó hơn.

Cho chồng những bất ngờ nhỏ

Đàn ông có thể vì một bất ngờ nho nhỏ bạn mang đến mà vui cả ngày. Dù chỉ là một bữa ăn tối thật lãng mạn, hay một món quà nho nhỏ bạn âm thầm chuẩn bị… đều khiến anh ấy cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương chân thành nhất từ bạn.

Những điều bất ngờ ấy thật rất đơn giản và chẳng tốn kém là bao nhưng những gì đàn ông nhận được lại khắc sâu trong lòng họ.

Những điều bất ngờ ấy thật rất đơn giản và chẳng tốn kém là bao nhưng những gì đàn ông nhận được lại khắc sâu trong lòng họ - Ảnh minh họa: Internet

Chăm chút ăn mặc, ngoại hình của bản thân

Nhiều phụ nữ nghĩ lấy chồng rồi thì không cần phải mặc đẹp hay làm đẹp. Nhưng đây là lối suy nghĩ hoàn toàn sai lầm. Phụ nữ ở độ tuổi nào cũng cần phải làm đẹp, dù là độc thân hay đã lấy chồng. Bởi đàn ông luôn thích cái đẹp, thích ngắm người đẹp.

Bạn cần phải biết làm đẹp và ăn mặc tươm tất để tự tin với chính mình, cũng là luôn đẹp trong mắt chồng. Đàn ông dù nói bạn có xấu xí đi thì cũng không thay lòng, nhưng nhất định đừng tin. Bạn phải luôn gọn gàng và biết yêu thương mình thì mới có thể giữ được tình yêu của đàn ông, đó là sự thật.