Đàn bà đẹp nhất chính là khi bước ra từ đau thương mà kiêu hãnh

Nét đẹp của thương tổn nơi đàn bà có chua chát mặn đắng, có cả ngọt ngào bản lĩnh. Nét quyến rũ của đàn bà từ đau lòng mà trưởng thành khiến đàn ông vừa thương lại vừa nể, vừa muốn bảo bọc lại muốn ở bên cả đời.

Đàn bà thương tổn, rồi đàn bà sẽ mạnh mẽ Tôi hay nghĩ, đằng sau mỗi người đàn bà rốt cuộc có bao nhiêu câu chuyện đau lòng? Không hẳn vì đã là đàn bà thì phải bất hạnh. Nhưng luôn có một điều chắc chắn, đàn bà nào cũng biết buồn, đàn bà nào cũng từng trải tổn thương. Vì lòng mỏng manh, vì tim chật chội, vì vậy mà dễ mang thương đau, dễ vương muộn phiền. Người này buồn một lẽ thì người kia lại khóc vì lẽ khác. Hầu như đã là đàn bà, đến một lúc nào đó đều không chống cự khỏi đau lòng mất mát. Chỉ là, đàn bà càng thương tổn, càng trở nên mạnh mẽ. Cứ như nước mắt sẽ dần rửa trôi những yếu ớt nơi đàn bà. Như những bận đau lòng khắc khoải chỉ tôi luyện dày thêm sức dẻo dai nơi họ. Đằng sau mỗi người đàn bà rốt cuộc có bao nhiêu câu chuyện đau lòng? - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà, sẽ luôn mạnh mẽ hơn ta nghĩ nhiều. Như người vợ từng bỏ chồng để một mình nuôi con, một mình bắt đầu lại cuộc đời. Như người mẹ đơn thân chọn cuộc đời vừa làm cha làm mẹ cho con, chọn một nỗi buồn như đeo bám cả đời. Như người đàn bà trải qua lắm bận chia ly, vẫn can trường, vẫn khao khát, vẫn muốn yêu đương. Mỗi một người đàn bà, đều có thể mạnh mẽ như thế, từ đau thương, từ mất mát mà hóa thép kiên cường.

Đàn bà rơi nước mắt nhiều rồi sẽ biết cười thật đủ Nước mắt của đàn bà luôn là biểu đạt rõ ràng nhất cho nỗi đau. Càng đau, càng khóc nhiều, đến khi đau đến tận cùng chính là lúc nước mắt cũng ngừng rơi. Có người từng nói với tôi, nước mắt của đàn bà đôi khi lại là thứ xa xỉ nhất. Vì đàn bà phải chi trả bằng những cơn đau không dứt, bằng những khoảng ký ức không thể rửa trôi, bằng những tháng năm như kiệt cùng sức sống. Nước mắt với đàn bà, rơi ra vì kẻ khác, nhưng lại mang hết đau lòng vào tim, vì vậy mà xa xỉ đến xót xa.

Nước mắt với đàn bà, rơi ra vì kẻ khác, nhưng lại mang hết đau lòng vào tim, vì vậy mà xa xỉ đến xót xa - Ảnh minh họa: Internet Nhưng đàn bà rơi nước mắt nhiều rồi sẽ biết cười đủ. Vì họ biết mình đã vất vả với đau thương nhường nào, vì họ tin mình xứng đáng ra sao với niềm vui và hạnh phúc. Khóc rồi thì phải biết cười, bất hạnh còn đó cũng đừng quên hạnh phúc sẽ đến. Nước mắt đáng giá thì nụ cười lại càng quý giá. Có khóc, cũng hãy khóc vì người xứng đáng. Có cười cũng vì chính mình hạnh phúc. Đàn bà đẹp nhất chính là khi bước ra từ đau thương mà kiêu hãnh Người ta thường nói, đàn bà đẹp vì vóc dáng lụa là, vì giàu sang phú quý. Tôi lại thấy, đàn bà đẹp nhất chính là khi bước ra từ đau thương mà kiêu hãnh. Đàn bà khi đó biết rõ giá trị của mình, nhìn rõ mình xứng đáng có được điều gì. Họ không sợ tổn thương, như lòng đã dẻo dai theo năm tháng. Họ không ngại yêu đương, như kẻ háo hức đợi chờ những thử thách, cứ yêu rồi lại mạnh mẽ hơn, cứ đau lòng rồi lại hóa bản lĩnh kiên cường. Nét đẹp của thương tổn nơi đàn bà có chua chát mặn đắng, có cả ngọt ngào bản lĩnh. Nét quyến rũ của đàn bà từ đau lòng mà trưởng thành khiến đàn ông vừa thương lại vừa nể, vừa muốn bảo bọc lại muốn ở bên cả đời. Đời ông không thể rời mắt, vừa muốn khiến đàn bà cười vui vẻ, vừa mong có thể nhìn thấy nước mắt họ rơi mà dịu dàng lau đi. Đàn bà đẹp như thế, vốn là thứ chất nghiện khiến đàn ông một lần chạm vào, cả đời chẳng muốn rời đi. Nét đẹp của thương tổn nơi đàn bà có chua chát mặn đắng, có cả ngọt ngào bản lĩnh - Ảnh minh họa: Internet Vốn dĩ, chẳng người đàn bà nào muốn đời mình quen với nước mắt nỗi đau, hay đẹp nét đẹp quá nhiều đau lòng. Nhưng cuộc đời này vốn không dễ dàng với đàn bà. Nếu một ngày, nỗi đau nào có chợt đến với bạn, cũng đừng sợ. Hãy khiến mình đẹp lên bằng những bận vượt qua bão táp can trường, hay vài lần khóc cạn nước mắt để đứng lên. Hãy khiến mình quyến rũ hơn vì không bao giờ bỏ cuộc, không khi nào từ bỏ mưu cầu hạnh phúc niềm vui. Vì hãy tin đi, mọi người đàn bà khi bước ra từ đau thương đều sẽ đẹp kiêu hãnh đầy bản lĩnh…

Bão ngang qua căn nhà mình, chỉ vì một cơn say nắng nơi anh... Cơn say nắng kia có bằng tháng năm nghĩa tình mình có với nhau, có so được với hạnh phúc của con mình, của cha mẹ mình không anh? Hay thứ tình cảm anh cho là yêu đương ấy lại là cơn bão, một lần đi qua, cuốn sạch những thứ quý giá anh đang có?

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