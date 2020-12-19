Đàn bà bản lĩnh: 2 điều nên làm, 3 điều không nên làm khi đàn ông nói hết yêu

Phụ nữ yêu 19/12/2020 07:00

Người đàn bà bản lĩnh biết điều gì nên làm và không nên làm khi đàn ông nói lời hết yêu, hãy tự bảo vệ bản thân trước những sóng gió để bình yên hơn.

Dưới đây là những điều đàn bà bản lĩnh nên làm và không nên làm khi đàn ông hết yêu, ai cũng nên biết để không phải chìm trong khổ đau không dứt ra được.

2 điều nên làm

Yêu thương bản thân

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Đàn bà bản lĩnh nên biết yêu thương mình - Ảnh minh họa: Internet

Khi đàn ông hết yêu, phụ nữ cũng đừng hết yêu bản thân. Bạn nên nhớ người khác có thể rời bỏ bạn nhưng bản thân bạn không được bỏ bê chính mình. Dù có đau khổ như thế nào cũng phải học được cách yêu thương bản thân. Đừng vì bất cứ ai mà đối xử tệ bạc với mình, cũng không được vì bất cứ lý do gì mà sống triền miên trong những chuỗi ngày đau khổ.

Chấp nhận quá khứ

Điều bạn cần làm khi bị bỏ rơi đó là chấp nhận. Bạn không thay đổi được điều này, cũng không thể nào níu kéo trái tim của người hết yêu. Chỉ có một việc mà bạn nhất định phải làm được đó là chấp nhận sự thật. Đừng tìm cách trốn tránh, cũng đừng sống hoài trong nỗi đau đó. Hãy dũng cảm đối diện hiện thực, có thể khóc thật to nhưng sau đó bỏ hết cho nhẹ lòng.

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Phụ nữ nên chấp nhận quá khứ - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà khôn ngoan không vì quá khứ mà nản lòng, không vì khổ đau mà tước đi quyền được hạnh phúc của bản thân. Nên nhớ quá khứ sẽ giúp bạn trưởng thành, hiện tại, tương lai sẽ giúp bạn hạnh phúc hơn.

3 điều không nên làm

Hành hạ chính mình

Đây là hành động dại dột nhất của phụ nữ khiến bản thân không thể có được hạnh phúc. Họ nghĩ việc hành hạ bản thân sẽ khiến người đàn ông kia thương xót mà quay lại. Hoặc hành hạ chính mình sẽ giúp họ quên đi được nỗi đau.

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Phụ nữ đừng nên hành hạ bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng phụ nữ ơi, khi đã hết yêu, đàn ông vô cùng tàn nhẫn. Dù bạn có chết, họ cũng sẽ rời đi mà không một lần quay đầu nhìn lại. Thế nên dù có chuyện gì cũng hãy yêu thương chính mình. Đừng vì một cuộc tình đổ vỡ mà không còn muốn sống nữa.

Khóc lóc níu kéo

Hãy chấm dứt mọi việc theo cách văn minh và kiêu hãnh nhất. Đừng níu kéo, khóc lóc van xin tình cảm của một người đã thay lòng. Đừng hạ thấp danh dự của bản thân vì muốn níu kéo tình cảm của một người đã hết yêu. Cứ để anh ấy rời đi, bạn cũng phải sống tiếp cuộc đời của mình. Đừng dại gì cản trở hạnh phúc của người khác cũng như của bản thân.

Thu mình lại, bỏ hết mọi thứ

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Phụ nữ dù có tổn thương cũng đừng nên thu mình lại - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nên nhớ đàn ông trên đời này không thiếu, không có người này sẽ có người khác. Sau một cuộc tình đổ vỡ, đừng vội thu mình lại và bỏ mặc mọi thứ. Bạn phải sống tiếp cuộc đời của mình vì còn rất nhiều điều tốt đẹp khác đang chờ đợi bạn ở phía trước. Còn rất nhiều điều đang chờ bạn đến khám phá và nhất định bạn sẽ có được hạnh phúc của riêng mình.

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