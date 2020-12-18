Dưới đây là những lời nói tưởng vui, hài hước nhưng lại cực kỳ kém duyên khiến phụ nữ mất giá trầm trọng trong mắt đối phương.

Phụ nữ nên nhớ một điều, ai cũng sẽ tổn thương nếu nghe những lời không hay về mình. Do đó, hãy uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Nên phân biệt được giữa việc hài hước và vô duyên để không mắc những sai lầm đáng tiếc khiến hôn nhân rạn nứt. Đừng trở thành người đàn bà kém duyên trong mắt chồng.

Đàn ông cũng giống như phụ nữ, rất quan trọng vẻ ngoài của mình. Họ sẽ không thể chấp nhận được việc bị chê bai hay miệt thị về ngoại hình, nhất là những lời này được thốt ra từ miệng vợ. Phụ nữ đừng nghĩ đàn ông không biết chải chuốt, chưng diện thì anh ấy không quan tâm đến vẻ ngoài. Đừng nghĩ đàn ông sắt đá, không biết tổn thương.

“Sao anh không giúp đỡ em, thấy chồng ai cũng giúp vợ mình”

Nếu muốn chồng giúp đỡ, hãy thẳng thắn nói với anh ấy, đừng nói lời bóng gió so sánh lung tung. Bạn phải hiểu một điều đàn ông ghét nhất việc bị so sánh với người khác. Họ cực kỳ không thích việc vợ mở miệng ra là tâng bốc chồng người khác mà hạ thấp chồng mình.

Phụ nữ khôn ngoan không so sánh chồng với người khác - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy đàn bà khôn ngoan hãy khéo léo trong việc nhờ vả chồng. Muốn đùa giỡn cũng phải lựa lời, hành động đúng chừng mực để không khiến người khác cảm thấy khó chịu. Đừng đánh mất giá trị của bản thân trong mắt bạn đời.

“Đúng là cha nào con nấy”

Đây là câu nói mang nhiều ý nghĩa sâu xa khiến đàn ông cảm thấy khó chịu. Khi con làm gì không đúng, nhiều người vợ kém duyên hay “nói đùa” như thế này. Ai cũng nghĩ đó chỉ là câu nói vui, nhưng thực tế lại khiến nhiều đàn ông không thể chấp nhận được. Thế nên hãy lựa lời mà nói với nhau kẻo ảnh hưởng đến mối quan hệ của mình.

Phụ nữ đừng nói những lời khó nghe với chồng - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà trong hôn nhân hãy biết tiết chế cảm xúc, lời ăn tiếng nói của mình. Dù đã là vợ chồng nhưng hãy dành sự tôn trọng nhất định cho nhau để không xúc phạm đối phương.