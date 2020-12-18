7 điều ‘nhỏ xíu’ nhưng ăn mòn hôn nhân mỗi ngày, ai cũng đã từng làm

Dưới đây là những điều “nhỏ xíu”, vợ chồng nên tránh để không khiến hôn nhân đổ vỡ . Hãy nhận ra kịp thời để không phải chịu đựng cảnh đường ai nấy đi trong tiếc nuối.

Tiền bạc rất quan trọng trong việc duy trì một mối quan hệ. Nhưng khi quá đặt nặng vấn đề này, vợ chồng sẽ xảy ra nhiều mâu thuẫn không đáng có. Thế nên muốn hôn nhân hạnh phúc , hãy hạn chế mang chuyện tài chính ra để gây thêm nhiều áp lực cho đối phương.

Đây là vấn đề dễ khiến mối quan hệ của bạn rạn nứt. Có người bất mãn về gia đình bạn đời nhưng không nói ra. Có người lại thể hiện quá rõ ràng ra mặt. Ở trường hợp nào cũng khiến tình cảm vợ chồng sứt mẻ. Thế nên hãy tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng cha mẹ của nhau để mối quan hệ ngày càng bền vững hơn.

Vợ nói nhiều

Phụ nữ đừng càm ràm hay nói quá nhiều về một vấn đề - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người đàn ông không thích vợ nói nhiều, hay càm ràm về mọi việc. Họ không thích nghe vợ lặp đi lặp lại một vấn đề suốt ngày. Người phụ nữ khôn ngoan đừng biến mình trở thành bà cô lắm lời khiến chồng chỉ muốn chạy dài. Hãy để chồng tự do làm những điều anh ấy thích.

Chồng lơ là trong chuyện chăm sóc gia đình

Có nhiều người đàn ông có vợ rồi nhưng vẫn không bỏ được tật vô tâm. Có người đi làm về là ôm điện thoại, không biết vợ con đang làm gì và đang nghĩ gì. Điều này khiến phụ nữ chết tâm và không còn muốn cố gắng vì gia đình này thêm nữa. Thế nên đàn ông hãy thay đổi để cứu vãn cuộc hôn nhân của mình khỏi bản “án tử”.

Không tâm sự với nhau

Vợ chồng nên dành thời gian tâm sự với nhau - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều cặp vợ chồng có thói quen không chia sẻ cuộc sống, bí mật riêng của mình. Họ nghĩ ai cũng có cuộc sống riêng nên không cần nói quá nhiều với đối phương. Nhưng điều này lại khiến mối quan hệ của cả hai dần có khoảng cách khá lớn. Khi không nói chuyện, tâm sự những khúc mắc trong lòng, vợ chồng sẽ không thể hiểu nhau và dần trở nên xa cách.

Không có bữa cơm gia đình

Đây là thói quen “chết người” của nhiều cặp vợ chồng khiến mối quan hệ dần có khoảng cách. Có nhiều gia đình vì quá bận rộn nên mạnh ai nấy ăn. Hãy thay đổi thói quen này để duy trì mối quan hệ của mình. Bữa cơm gia đình là khoảng thời gian để vợ chồng kéo gần khoảng cách với nhau.

Hay bắt bẻ nhau khi nói chuyện

Vợ chồng đừng bắt bẻ nhau khi nói chuyện - Ảnh minh họa: Internet

Nếu vợ chồng có thói quen bắt bẻ nhau khi nói chuyện, hôn nhân có thể sẽ không bền. Mối quan hệ vợ chồng chỉ tồn tại trên danh nghĩa, chứ thực tế cả hai muốn hơn thua nhau trong mọi việc. Vợ chồng nên thay đổi thói xấu này để duy trì hôn nhân hạnh phúc.