Đàn bà 40 sở hữu 3 thứ dù "cũ rích" nhưng khiến đàn ông "từng trải" hay "trai tân" đều say đắm, không dứt được

Phụ nữ yêu 30/08/2022 13:06

Phụ nữ tuổi 40 được ví như loại rượu vang được ủ lâu năm, ban đầu mới nhấp môi thì có vị đắng chát nhưng càng uống lại càng đắm say lòng người.

Đàn bà 40 trưởng thành chín chắn nhưng chưa bao giờ thay đổi cách yêu 1 người

18 tuổi người ta gọi là thiếu nữ, 30 tuổi người ta gọi là phụ nữ, 40 tuổi người ta gọi là "đàn bà". Vì sao vậy? Đàn bà tức là sao, nghĩa là gì? Chẳng có định nghĩa về cụm từ "đàn bà", tuy nhiên ai cũng nói với ai đàn bà chính là "độ chín" của trong cuộc đời 1 người phụ nữ.

Ngày còn trẻ, đàn ông có thể cảm thấy thích thú, bị thu hút bởi những cô nàng "bánh bèo", đáng yêu nhõng nhẽo bởi họ cảm thấy mình được là người đàn ông để những người con gái nhỏ nhắn dựa vào, làm nũng. Cô gái càng nhõng nhẽo thì đàn ông lại càng muốn chinh phục.

Tuy nhiên, đàn ông khi đã đến độ tuổi gây dựng sự nghiệp, khi họ trải đời hơn, kinh qua nhiều mối tình hơn thì họ lại chẳng còn hứng thú với những cô nàng bánh bèo nhõng nhẽo nữa. Lúc này họ cảm thấy cần 1 bến đỗ yên bình hơn.

Họ cảm thấy thoải mái, và tin tưởng hơn vào những người phụ nữ từng trài. Phụ nữ tuổi 40 đã trải qua 1 thời thiếu nữ non trẻ, cũng đã trải qua những hỷ nộ ái ố của cuộc sống, những điều đó đã hình thành nên sự trưởng thành, chín chắn từ suy nghĩ đến hành động.

Đàn bà bước sang độ tuổi 40 sẽ không còn những mộng tưởng về thứ tình yêu "long trởi lở đất", sẽ chẳng còn mộng tưởng về "người đàn ông lý tưởng", sẽ chẳng quá bi lụy 1 cuộc tình chóng vánh, sẽ chẳng còn tin vào thứ gọi là "mãi mãi". Họ đã trải qua mọi thăng trầm, mọi hỷ nộ ái ố trong cuộc sống, họ hiểu mình hiểu đời. Đặc biệt, họ sẽ hiểu và nhìn nhận rõ ràng người đàn ông nào thật sự yêu thương họ và xứng đáng với tình yêu, thời gian của họ.

Đàn bà 40 sẽ chẳng còn thề non hẹn biển, sống chết có nhau nhưng họ chắc chắn vẫn chỉ là 1 người phụ nữ. Họ cũng luôn mong cầu được yêu thương chăm sóc đúng nghĩa. Họ vẫn sẽ yêu, yêu hết mình, chỉ là tình yêu của họ sẽ trưởng thành, chín chắn, không quá vồ vập mà vẫn nồng nhiệt, không quá mùi mẫn mà vẫn khó quên.

Đàn bà 40 sở hữu 3 thứ dù 'cũ rích' nhưng khiến đàn ông 'từng trải' hay 'trai tân' đều say đắm, không dứt được - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Đàn bà 40 sở hữu tri thức "cũ", sự tự tin "cũ"

Hãy nhớ 1 điều rằng, phụ nữ bất hạnh nhất là không thể tự chủ cuộc đời mình. Đến tầm 40 tuổi, đã đi quá nửa đời người mà bạn vẫn chưa sở hữu cho mình 1 vốn tri thức xã hội, kiến thức sống và tài khoản ngân hàng có tiền do chính mình làm ra vậy thì bạn đã sống quá lười biếng và ỉ lại. Lúc này thì đừng khóc, than ôi trách phận bạc bẽo với mình.

Đàn bà 40 ở độ này đã rất hiểu biết bản thân mình có gì thích gì và cần gì. Đến độ tứ tuần, phụ nữ đã sở hữu riêng cho mình 1 kho báu về tri thức, về vốn sống, về tiền bạc,... Họ tự tin với những gì bản thân đã cố gắng để có được. Họ bản lĩnh trước cuộc đời đầy sóng gió. 

Người phụ nữ yếu đuối rụt rè sẽ khiến đàn ông cảm thấy muốn bảo vệ như 1 cô em gái nhưng phụ nữ bản lĩnh tự tin sẽ khiến cánh mày râu cảm thấy nể trọng, ngưỡng mộ và ao ước được đồng hành trên cả con đường sự nghiệp lẫn tình yêu.

Đàn bà 40 sở hữu 3 thứ dù 'cũ rích' nhưng khiến đàn ông 'từng trải' hay 'trai tân' đều say đắm, không dứt được - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Kinh nghiệm "phòng the"

Đương nhiên câu chuyện "phòng the" chẳng có gì là to tát nhưng nó lại là không thể thiếu trong tình cảm. Nó không chỉ là nhu cầu sinh lý của mỗi người mà nó là sự thăng hoa trong tình cảm. Một mối quan hệ khăng khít, gắn bó và ngày càng tốt đẹp mặn nồng hơn thì chắc chắn chuyện "phòng the" "hợp nhau" giữa 2 người là yếu tố chủ chốt làm nên điều này. Có thể tình dục không phải là tất cả nhưng nó là không thể thiếu.

Phụ nữ khôn ngoan sẽ không bao giờ để bản thân là 1 khúc gỗ bị động "trên giường". Điều này đối với đàn ông giống như 1 gáo nước lạnh tạt vào mặt anh ấy vậy. Đàn ông sẽ ban đầu sẽ thấy hụt hẫng, đến khó hiểu rồi dần dần là tự ti và chán nản. Chuyện chăn gối không phải là việc của riêng đàn ông mà nếu phụ nữ càng chủ động thì càng tuyệt vời hơn.

Đàn bà 40 không quá thành thục, không quá hiểu biết nhưng họ sẽ luôn sống thật với cảm xúc của mình, luôn để ý và hiểu người đàn ông mình yêu, vậy là đủ, vậy là quá tuyệt vời!

Đàn bà 40 sở hữu 3 thứ dù 'cũ rích' nhưng khiến đàn ông 'từng trải' hay 'trai tân' đều say đắm, không dứt được - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Bát cơm không chỉ có dinh dưỡng mà còn chứa phúc khí

Bát cơm không chỉ có dinh dưỡng mà còn chứa phúc khí

Bát cơm tuy nhỏ nhưng tần suất cầm lên đặt xuống thường xuyên hơn cầm bất cứ thứ gì trong cuộc sống của mỗi người. Trong bát cơm không chỉ có dinh dưỡng mà còn chứa phúc khí.

Xem thêm
Từ khóa:   kiểu phụ nữ quyến rũ bí quyết quyến rũ phụ nữ 40 tuổi

TIN MỚI NHẤT

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 44 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 6 giờ 14 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 6 giờ 44 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 44 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 7 giờ 14 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 7 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này