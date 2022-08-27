Bát cơm không chỉ có dinh dưỡng mà còn chứa phúc khí

Ở Hong Kong có một căng tin miễn phí, chủ căng tin thường đến siêu thị thu gom lá rau thừa, thịt sắp hết hạn sử dụng của một số công ty. Những thứ tưởng chừng như vô giá trị ấy lại có thể khiến nhiều người nghèo có đủ cơm ăn, cảm nhận được sự ấm áp của bữa cơm gia đình.

Nhà triết học Zhu Bailu đã viết trong cuốn “Hướng dẫn quản lý gia đình ”: “Khi ăn từng bát cháo và mỗi bát cơm, bạn nên nghĩ đến việc trả công cho bao nhiêu người và bao nhiêu năng lượng tiêu hao trong bát cháo và cơm này”.

Có lần, tỷ phú Lý Gia Thành vào căng tin ăn hết từng hạt cơm rồi đưa cho căng tin 10 triệu. Những người nổi tiếng khác đã làm video quảng cáo miễn phí cho quán ăn, mọi người đều khen ngợi kiểu làm từ thiện này.

Khi chúng ta có thể ăn uống đủ đầy, chúng ta nên nghĩ đến những người ngày ngày mưu sinh trên đường phố, không có cơm ăn, áo mặc, phải tìm kiếm thức ăn bên thùng rác.

Một giọt mồ hôi rơi là hạt gạo. Hạt gạo nào cũng sinh ta từ bùn và phải qua tay người lao động vất vả mới trở thành bát cơm. Bạn càng nâng niu nó, giá trị của nó càng lớn.

Cải thiện ba bữa ăn mỗi ngày là tạo phước

Có người đã nói về” Bánh kếp bơ”: Mì kê ở nhà có váng và váng trong bánh bột ngô. Nó có vị đặc biệt khó chịu, nhưng cả nhà vẫn ăn ngon miệng vì ai cũng đói.

Một lần, bố mang đến nửa bao khoai tây một ít nấm và bơ. Bà nội cho mượn cái nồi luộc khoai nhưng cháu không ăn bơ, để dành trong tủ và thường xuyên lấy ra lau.

Cách đây bốn mươi năm, những người sinh ra ở nông thôn đều biết rằng mỗi khi mất mùa là gia đình lại lo miếng ăn. Khoai tây, ngô, bí ngô, tất cả đều được lấy ra, nhưng vẫn chưa đủ. Ngay cả những chiếc bánh kém ngon cũng trở thành cao lương mỹ vị.

Ảnh minh họa.

Sau đó, nhiều người dân nông thôn đã ra ngoài làm việc và thay đổi số phận của họ nhờ lao động. Không chỉ mua được nhà ở thành phố mà còn không lo cơm nước ngày ba bữa.

Khi bát cơm của chúng ta ngày càng đầy hơn, phước báo của chúng ta từ từ tăng lên. Tất nhiên, tất cả những điều này đều cần nỗ lực sáng tạo.

Thường được ăn cơm cùng các thành viên trong gia đình là một điều may mắn cho sự tu dưỡng của bản thân

Một người anh họ của tôi được nhận vào làm công chức cách đây 5 năm. Từ khi đi làm, anh họ tôi thường xuyên tham gia các cuộc tụ tập xã hội và nhiều lần say xỉn. Năm ngoái, anh đột nhiên cảm thấy đau bụng dữ dội, các bác sĩ chẩn đoán nguyên nhân do ăn uống quá nhiều.

Một chính trị gia đã từng nói: “Những người có thể nhận được các chất dinh dưỡng cần thiết sẽ khỏe mạnh hơn những người ăn nhiều”. Một bữa ăn ngon phải có sự kết hợp của thịt và rau, một thói quen tốt là ăn no 70% và uống 30%.

Khả năng kiểm soát dinh dưỡng của bản thân và nắm bắt nhịp điệu ăn uống chỉ có thể đạt được bằng cách ăn ở nhà. Khi bạn đến văn phòng ăn tối và rượu bia triền miên, bạn sẽ khó kiểm soát được chế độ ăn của mình.

Ảnh minh họa.

Bát cơm vàng, bát cơm sắt không bằng bát sứ nhỏ ở nhà. Nếu bát đựng đầy rượu, dù là tiền triệu một bát cũng sẽ say và không có lợi cho cơ thể.

Tôi thường về nhà ăn tối, trò chuyện với gia đình về cuộc sống trong ngày, thỉnh thoảng uống với gia đình và thưởng thức một chút rượu.

Nhà cửa và mọi thứ đều thịnh vượng, một gia đình có phước bắt đầu bằng một bữa ăn ngon.

Người dân lấy ăn làm đầu. Ăn ở đây không chỉ đơn thuần là chuyện ăn uống mà là cuộc sống nói chung của họ. Họ chỉ cần, chỉ cầu mong cuộc sống mọi mặt của họ được đảm bảo. Vậy là đủ.

Bát là để đựng thức ăn. Cái gì trong bát cho biết bạn đã tạo ra gì; cái bát được giao cho ai, nó cho biết bạn chăm sóc cho ai; những thay đổi nào trong bát cho biết những thay đổi nào đã xảy ra trong cuộc sống của bạn; nhiệt độ trong cái bát là mái ấm của gia đình.

Ăn ở nhà hàng, ăn ở nhà, ăn ở khách sạn lớn, ăn với bố mẹ, ăn với khách hàng và ăn với bạn bè, tất cả cũng chỉ có ba bữa một ngày. Nó trông giống như một bữa ăn, nhưng nó cho bạn cái nhìn rõ ràng về phẩm chất và lựa chọn cuộc sống của bạn.