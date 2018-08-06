Đàn bà 40: Sẽ là muộn màng nếu không thấm thía những điều này

Phụ nữ yêu 06/08/2018 05:30

Đàn bà 40 đừng để hối hận khi không biết những điều này...

Hãy làm việc thông minh, hơn là bất chấp đến kiệt sức

Khi đến 40, bạn nên hiểu đúng giá trị thời gian và công sức mình bỏ ra cùng một lúc. Bạn có thể làm việc 16 tiếng mỗi ngày nhưng hãy là 16 tiếng hoàn thành công việc hiệu quả và nhanh chóng. Đừng để thời gian trôi qua bên guồng công việc ì ạch và không có kết quả tốt nhất. Dù rằng, kết quả cuối cùng đều phụ thuộc vào siêng năng và cần mẫn. Nhưng hãy làm việc thông minh để rút ngắn những thời gian phí phạm. Huống hồ, bạn còn cần thời gian cho chính mình và gia đình.

Đàn bà 40: Sẽ là muộn màng nếu không thấm thía những điều này - Ảnh 1
Khi đến 40, bạn nên hiểu đúng giá trị thời gian và công sức mình bỏ ra cùng một lúc - Ảnh minh họa: Internet

Bỏ qua hết những chuyện không đáng

Đến độ tuổi này, bạn nên có một danh sách những điều đáng để bạn nghĩ và để tâm mỗi ngày. Càng trải qua năm tháng, bạn nên hiểu nếu không tự chủ sự tập trung của bản thân, bạn sẽ dần lạc hướng và phí thời gian vô ích. Đừng quan tâm ai cố gắng tìm kẽ hở của bạn, cũng đừng quá để ý những chuyện của người khác. Những ranh giới nhất định bạn phải vạch ra chính là đâu là lãnh thổ của mình, mà đã là nơi thuộc về mình thì đừng để ai khác bước vào, cũng đừng bước ra ngoài làm gì. Khi bạn đủ tập trung vào cuộc đời của mình, đủ nhìn nhận và yêu thương cuộc sống của mình, bạn chỉ thấy mình đáng hạnh phúc và cố gắng để hạnh phúc. Đó là chìa khóa để có một cuộc đời an yên.

Đàn bà 40: Sẽ là muộn màng nếu không thấm thía những điều này - Ảnh 2
Đến độ tuổi này, bạn nên có một danh sách những điều đáng để bạn nghĩ và để tâm mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

Tha thứ cho chính mình

Bạn không hoàn hảo, vì vậy đừng bắt mình trở nên hoàn hảo. Bạn có thể mắc sai lầm, bạn có thể sai, vì nhờ đó bạn mới lớn lên và trưởng thành. Đừng trách mình tại sao giờ phút trước đó lại nông nổi hay ngu ngốc, hãy học tha thứ cho chính mình trước. Khi bạn biết chấp nhận chính mình cả lúc đúng đắn và sai lầm nhất, bạn mới có thể sống thoải mái, có thể giàu bao dung dành cho người khác. Hơn hết, cuộc đời phải là những bước tiến, để lại sau tổn thương và sai phạm, đừng nhìn lại đừng níu kéo.

Đừng quên yêu thương chính mình

Hãy để ý đến sức khỏe, cân nặng và nhan sắc của mình nhiều hơn. Bạn không thể níu kéo thanh xuân, nhưng bạn luôn có thể sống khỏe và đẹp nhất có thể. Hãy rèn luyện cơ thể, hãy đồng hành cùng tuổi già đang đến, hãy biết đâu là điều tốt nhất dành cho mình.

Khi tuổi xuân còn ở lại, bạn từng tự tin mình xinh đẹp và khỏe mạnh. Nhưng nếu bạn chủ quan khi đến 40, chắc chắn bạn sẽ hối hận khi 50 hay 60. Hãy nhớ, sức khỏe luôn là điều quan trọng nhất, sau đó là nhan sắc và vóc dáng.

Đàn bà 40: Sẽ là muộn màng nếu không thấm thía những điều này - Ảnh 3
Hãy để ý đến sức khỏe, cân nặng và nhan sắc của mình nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Không ngừng nỗ lực học hỏi và kiếm tiền

Đàn bà khi 40 đừng an phận rằng mình đã biết đủ, kiếm tiền ít đi hay ở nhà cũng không sao. Đừng là người phụ nữ chỉ quẩn quanh trong xó bếp khi còn quá nhiều điều để bạn học hỏi ngoài kia. Như  một công việc thú vị dạy bạn trưởng thành mỗi ngày, như những nơi đẹp đẽ đang đợi bạn đến du ngoạn, như những con người thú vị bạn gặp khi bước ra ngoài. Đừng sợ tuổi già đến mức nó chưa đến bạn đã ngồi yên đợi nó.

Ở bất kì độ tuổi nào, phụ nữ nhất định phải luôn cố gắng học hỏi và kiếm tiền. Vì kiến thức và tiền bạc luôn là điều đàn bà phải có dù ở bất kì độ tuổi nào. Nó vừa là thứ trang sức bền bỉ sáng giá, vừa là vũ khí thể hiện kiêu hãnh của đàn bà.

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Tôi luôn nghĩ, đàn bà đẹp nhất vẫn là khi bước sang độ tuổi 40. Khi ấy, đàn bà đẹp nét đẹp chẳng cần son phấn mỹ miều hay trang sức xa xỉ, cứ vậy mà đậm đà, cứ thế mà mặn mà.

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