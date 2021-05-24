Đã sai người thì có đúng lúc cũng không thể hạnh phúc!

Phụ nữ yêu 24/05/2021 18:29

Phụ nữ lấy chồng để làm vừa lòng gia đình, xã hội thì dù có đúng lúc như người ta nói nhưng lại sai người thì kết quả của cuộc hôn nhân đó chắc chắn cũng không thể hạnh phúc.

“Mẹ muốn con lấy chồng sau 30 hay trở thành phụ nữ ly hôn khi 30?”

Con đành kết thúc cuộc tranh luận không có hồi kết với mẹ bằng câu hỏi khó khăn ấy. Chỉ vì mẹ nói con đã đến tuổi lấy chồng, như xã hội ngoài kia cũng muốn con lấy chồng trước 30. Nhưng con thật sự chưa thể lấy chồng…

Những người bạn của con có khi đã lấy chồng từ khi 20, 25 tuổi. Có những người thật sự hạnh phúc, khi họ đã tìm được đúng người, chọn đúng thời điểm sẵn sàng cho hôn nhân. Nhưng cũng có những người đã không còn hạnh phúc từ khi lấy chồng.

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Hôn nhân nếu là chuyện một đời thì càng phải chọn đúng - Ảnh minh họa: Internet

Có một người phụ nữ lấy chồng từng nói với con thế này: “Đã sai người thì có đúng lúc như người ta nói cũng đâu thể hạnh phúc”. Cô ấy lấy chồng khi 26 tuổi, chỉ vì không chịu nổi lời thúc giục từ cha mẹ, dòng họ. Cô ấy chọn đại một người theo đuổi mình, yêu đương vài tháng, rồi bước vào hôn nhân như một nhiệm vụ. Đến năm 30 tuổi, cô ấy trở thành đàn bà ly hôn.

Cũng có một người bạn từng nói với con: “Nếu không phải là người đó, thì đã sớm ly hôn như người ta nói”. Cô ấy lấy chồng khi mới 20, và đến giờ vợ chồng vẫn hạnh phúc với hai con. Ai cũng cho rằng khi lập gia đình quá sớm sẽ không có kết quả tốt đẹp. Nhưng vì đã gặp đúng người từ rất sớm, cô ấy cố gắng, cùng chồng kiên trì nên mới có thể bên nhau suốt 10 năm bền vững.

Con tin vào hai chữ “đúng người”. Trong trăm ngàn người, phải chọn đúng một người như thế. Chỉ cần là người đó, sớm hay muộn cũng không phải là vấn đề. Nếu không phải là người đó, muộn hay sớm cũng không có kết quả. Con tin vào cảm giác của mình, là sẵn sàng tuyệt đối, là tự nguyện kiên trì, là hoàn toàn kiên định. Cánh cổng hôn nhân không dành cho những gì vội vàng và tạm bợ. Hôn nhân nếu là chuyện một đời thì càng phải chọn đúng. Hôn nhân nếu chỉ xem là chuyện một thời, thì lấy ai, lúc nào cũng được, thậm chí bao nhiêu lần cũng chẳng sao.

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Con không sợ đợi chờ, chỉ sợ bỏ lỡ. Lấy đúng người thì một đời cũng không đủ, lấy sai người thì một đời chỉ toàn dày vò - Ảnh minh họa: Internet

Con tin rằng con đang đi đúng chiếc xe chạy đường dài lộ trình của cuộc đời mình. Có những người cùng chuyến với con chọn xuống xe, vì họ đã tìm được bến đỗ của mình. Nhưng cũng có những người như con, vẫn yên ổn ngồi trên xe, ngắm nhìn cảnh vật đẹp đẽ bên ngoài. Nếu con cứ phải vội xuống một nơi nào đó trên đường chỉ vì theo số đông, thì liệu con có lỡ một bến đỗ thật sự dành cho con ở phía trước?

Con không sợ đợi chờ, chỉ sợ bỏ lỡ. Xuống xe sớm hay muộn không bằng xuống đúng chỗ. Lấy chồng sớm hay muộn, không bằng chọn đúng người. Lấy đúng người thì một đời cũng không đủ, lấy sai người thì một đời chỉ toàn dày vò.

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Con muốn là một người phụ nữ lấy chồng hạnh phúc, chứ không phải vì lấy chồng mà trở nên bất hạnh - Ảnh minh họa: Internet

Vì thế mẹ ơi hãy tin con, hãy cho con thêm thời gian. Con muốn tìm một người chồng như ba, chưa từng rời bỏ mẹ khi khó khăn. Con muốn người đàn ông cho con cảm giác náo nức trước ngày lấy chồng như mẹ từng kể. Không ràng buộc, không sợ hãi, cũng không hối hận và khổ tâm. Con muốn là một người phụ nữ lấy chồng hạnh phúc, chứ không phải vì lấy chồng mà trở nên bất hạnh, được không mẹ?

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Từ khóa:   tuổi lấy chồng bi kịch hôn nhân Tình yêu và hôn nhân

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