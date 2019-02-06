Cuộc đời phụ nữ vì THIẾU những điều này mà lận đận, lấy phải người chồng vô tâm phiền muộn cả đời

Phụ nữ yêu 06/02/2019 05:30

Vì thiếu những điều này mà vô tình cuộc đời phụ nữ gặp phải nhiều rắc rối, gian truân, lận đận không ngớt, thế nên hãy cố gắng tu dưỡng để bớt lao đao.

Nếu cảm thấy cuộc sống cứ gặp nhiều rắc rối, gian truân, cố gắng đến mấy cũng không thành, có thể bạn đã thiếu những điều này.

Thiếu bao dung

Người sống không đủ bao dung với người khác và chính mình thì khó lòng mà có được phúc đức trọn vẹn. Người cứ mãi ích kỷ, nhỏ nhen, sân si với những lỗi lầm của người khác, mãi cũng chẳng được hạnh phúc.

Cuộc đời phụ nữ vì THIẾU những điều này mà lận đận, lấy phải người chồng vô tâm phiền muộn cả đời - Ảnh 1
Cuộc đời đàn bà nhất định phải bao dung - Ảnh minh họa: Internet

Đó là lý do tại sao có nhiều người phụ nữ thường cảm thấy bản thân thiếu may mắn. Là vì ở bạn thiếu sự bao dung, luôn nhìn đời bằng ánh mắt phiến diện, tiêu cực. Thế nên từ nay hãy suy nghĩ tích cực một chút, điều gì nên tha thứ được cứ tha thứ, đừng mãi sân hận người khác.

Người có phụ mình thì bản thân cũng đừng quá tính toán. Người tha thứ và chấp nhận buông bỏ những điều không hay sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Sống ở đời, hơn nhau không phải ở tiền tài vật chất mà là sự bao dung với mọi việc. Người không sân si, không thù hận ắt hẳn sẽ hạnh phúc hơn.

Thiếu suy nghĩ

Sở dĩ cuộc đời của bạn luôn phải chịu nhiều khó khăn là vì thiếu suy trước tính sau trong mọi việc. Con người sống vô tư là điều tốt nhưng vô tư quá sẽ trở thành tai hại. Suy nghĩ tích cực là tốt nhưng đôi khi hời hợt với những gì xảy ra với mình lại không tốt. Vì vậy muốn có cuộc sống bớt lao đao thì nên động não suy nghĩ một chút.

Cuộc đời phụ nữ vì THIẾU những điều này mà lận đận, lấy phải người chồng vô tâm phiền muộn cả đời - Ảnh 2
Làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ thật cẩn thận - Ảnh minh họa: Internet

Chẳng hạn như muốn đầu tư vào lĩnh vực gì đó, hãy tính toán thật kỹ càng. Điều này giúp cho bạn bớt đi những nguy hại đang rình rập trước mắt. Và người biết suy trước tính sau là người khôn ngoan. Là phụ nữ đừng sống quá hời hợt, làm chuyện gì cũng phải suy tính kỹ càng, đừng để người khác lợi dụng sự ngây ngô của bạn.

Thiếu tu tâm tích đức

Nếu cuộc sống có phần lận đận, hôn nhân, tiền tài không như ý, chắc chắn bạn đã thiếu việc tu dưỡng phúc đức cho bản thân. Vì sợi dây phúc lành của bạn quá mỏng nên làm chuyện gì cũng khó khăn, lận đận. Vì vậy hãy tích cực làm việc thiện, nuôi dưỡng tâm hồn của mình và rũ bỏ những điều sân si, oán hận trong lòng.

Cuộc đời phụ nữ vì THIẾU những điều này mà lận đận, lấy phải người chồng vô tâm phiền muộn cả đời - Ảnh 3
Tu tâm tích đức sẽ giúp cuộc đời phụ nữ thêm thảnh thơi - Ảnh minh họa: Internet

Từ nay đừng khẩu nghiệp nữa mà hãy tự nhủ với bản thân phải tu tâm. Khi phúc báo đủ đầy, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống của mình dễ thở hơn rất nhiều. Vì vậy phụ nữ ơi! Sống ở đời đừng quá sân si, thù hận, đừng đôi co với người khác những chuyện nhỏ nhặt.

Bạn phải biết buông bỏ những thù hận trong lòng để tâm thanh thản,  nhẹ nhàng hơn. Những điều không thuận mắt hãy phớt lờ, đừng giày vò nhau bằng những câu từ không hay. Những gì không thích hãy nhẹ nhàng buông bỏ, đừng mang đá đặt trong tâm cho nặng lòng.

Cuộc đời phụ nữ vì THIẾU những điều này mà lận đận, lấy phải người chồng vô tâm phiền muộn cả đời - Ảnh 4
Đừng vì những sân hận ở đời mà tự làm khổ mình - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời phụ nữ nếu thiếu ba điều trên ắt hẳn sẽ rất vất vả, bấp bênh, làm gì cũng không hanh thông. Thậm chí khi kết hôn còn lấy phải người vô tâm, nghèo hèn cả về suy nghĩ lẫn vật chất. Nếu muốn thoát khỏi những điều đó, hãy tu dưỡng tâm cho thật tốt.

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