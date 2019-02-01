Đàn bà lấy chồng, ai rồi cũng… chán!

Vả lại đàn ông khi lấy vợ rồi thì còn nghĩ gì đến hâm nóng hôn nhân, nghĩ gì đến những bữa tiệc hẹn hò, cùng nhau đi chơi ăn uống. Nếu thời còn yêu, ngày nào cũng dắt tay nhau dạo phố, uống ly trà, ăn miếng bánh thì ngày nay, đa số đàn ông chọn bù khú với bạn bè thay vì về nhà ăn cơm với vợ.

Với nhiều người, lấy chồng như một công việc mà mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại, không thể tránh khỏi những cảm xúc nhàm chán. Người ta nói xa thương, gần thường, càng gần gũi với chồng, càng thấy cuộc sống hôn nhân sao tẻ nhạt quá.

Hôn nhân chia làm ba giai đoạn: mặn nồng, lạnh nhạt và viên mãn. Những năm tháng đầu, cặp vợ chồng trẻ nào cũng hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân màu hồng. Nhưng rồi vài năm tiếp theo, tình cảm chuyển sang hướng có phần nhạt hơn, mấp mé ngưỡng “nghĩa” nhiều hơn là "tình".

Đàn ông nghĩ mỗi ngày đi làm về mệt mỏi, chỉ muốn đặt lưng xuống chiếc giường ấm áp đọc tờ báo, xem bộ phim. Mấy ai nghĩ chuyện cùng vợ đến những nơi như thế này, thế kia để hâm nóng tình yêu đôi lứa.

Họ chán vì chồng vô tâm - Ảnh minh họa: Internet

Đây là giai đoạn người phụ nữ phải chịu nhiều cảm xúc tổn thương nhất. Việc gì cũng đến tay, không còn được chồng cưng chiều, cung phụng như xưa. Đổi lại, họ phải nai lưng ra chăm sóc chồng con cho đúng bổn phận. Thế nên nhiều người phụ nữ thường than rằng chồng không hiểu và chưa bao giờ lắng nghe cảm xúc của mình.

Họ đâm ra chán chồng, chán luôn cuộc sống hôn nhân. Họ bắt đầu nhớ về những điều tươi đẹp trong quá khứ và mẫu hình lý tưởng về người đàn ông ở hiện tại và tương lai. Ở giai đoạn này phụ nữ bắt đầu nhận ra những lời hứa của đàn ông chẳng đáng tin. Những mộng mị của họ cũng sụp đổ trước mắt và cảm thấy vô cùng thất vọng về cuộc hôn nhân của mình.

Họ chán vì chồng mải mê bạn bè, công việc không màng đến vợ con - Ảnh minh họa: Internet

Lúc này người càng hy vọng nhiều càng chuốc lấy thất vọng sâu. Có người sẽ cố gắng an ủi bản thân để vượt qua, có người lại chọn con đường khác. Có thể nói, đàn bà lấy chồng, ai rồi cũng cảm thấy chán và cô đơn.

Chán vì chồng cứ lười biếng không đỡ đần cho vợ. Chán vì chuyện nhà nội, nhà ngoại, chuyện gì cũng phải lo. Chán vì tình cảm và những lời nói ngọt ngào của chồng ngày một thưa dần. Chán vì phải suốt ngày ở với một người lười biếng, trẻ con lại còn ham chơi.

Phụ nữ chán vì phải lủi thủi một mình trong cuộc hôn nhân này - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông sau khi lấy vợ không thay đổi gì nhiều. Nhưng đàn bà lại mất đi quá nhiều thứ. Cuộc sống của họ chỉ gói gọn trong việc chồng con chứ chẳng còn gì khác. Đàn ông khi buồn, còn có thể điện thoại tụ tập bạn bè. Đàn bà khi buồn chỉ biết ngồi ở nhà ôm con, đợi chồng về. Vì vậy phụ nữ ơi, hãy biết tạo niềm vui cho chính mình.