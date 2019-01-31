Đàn bà sống ở đời, bớt dại đi được không?

Tâm sự gia đình 31/01/2019 14:03

Đàn bà đôi khi rất khôn ngoan nhưng lắm lúc lại quá đỗi dại khờ. Dại ở chỗ cứ sống hết mình vì người khác, khờ ở chỗ dành cả thanh xuân của mình để chạy theo làm hài lòng một người.

Cuộc đời đàn bà không tự dưng mà khổ đau, không tự dưng mà chuốc phải những buồn phiền. Chẳng qua là bạn muốn mà thôi. Chứ khi biết chối từ, làm sao người khác có cơ hội làm tổn thương bạn. Vì vậy đàn bà ơi, từ nay bớt dại đi được không?

Đừng sống vì người khác nữa mà hãy nghĩ cho mình nhiều một chút. Đừng mãi chạy theo và tìm cách thay đổi một người đàn ông. Đừng bù đầu bù cổ, rối ren buồn phiền vì con cái không nghe lời. Đừng hao tâm tổn trí vì những chuyện bên gia đình chồng. Đừng quá đặt tâm vào những chuyện của thiên hạ. Hãy sống một cuộc đời của mình và vì mình thôi, không được sao?

Đàn bà sống ở đời, bớt dại đi được không? - Ảnh 1
Đàn bà đừng sống dại khờ nữa - Ảnh minh họa: Internet

Sống ở đời, đừng quá xem trọng người khác nghĩ gì về mình. Đừng cứ nghĩ phụ nữ ai rồi cũng phải làm một người mẹ, người vợ hoàn hảo. Bạn nên nhớ cuộc đời này chẳng có điều gì hoàn hảo cả. Mọi việc ở mức trung bình, cuộc sống sẽ thoải mái hơn. Nếu bạn cứ suốt ngày muốn vươn đến vị trí của người này người kia thì buồn phiền biết bao nhiêu.

Cuộc sống vốn ngắn ngủi, thanh xuân của đàn bà cũng chẳng dài bao nhiêu. Vui được ngày nào cứ vui, hưởng thụ được cứ hưởng thụ. Nhất là những ngày tháng độc thân, hãy thoải mái làm những điều mình thích.

Đàn bà sống ở đời, bớt dại đi được không? - Ảnh 2
Hãy tập sống vì mình, cho mình mà thôi - Ảnh minh họa: Internet

Đến khi lấy chồng, cũng đừng tỏ ra mình phải làm một người mẹ, người vợ tuyệt vời. Đừng để những quan niệm xưa cũ khiến cho cuộc sống của bạn ngày càng mệt mỏi. Xã hội hiện đại rồi, sống cho bản thân trước. Khi bản thân có một sức khỏe dẻo dai, tinh thần minh mẫn thì mới tính đến chuyện của người khác. Chứ không phải lúc nào cũng đặt chồng con lên hàng đầu là tốt.

Đôi khi sự tận tâm của bạn chỉ đổi lại sự xem thường và cười cợt của người khác mà thôi. Cứ mặc chồng đi, không có bạn quản thúc anh ấy cũng có thể sống tốt. Cứ mặc con đi, không có bạn bên cạnh, chúng cũng sẽ trưởng thành. Nhiều khi “bỏ mặc” cũng là cách cho nhau những điều tốt đẹp nhất.

Đàn bà sống ở đời, bớt dại đi được không? - Ảnh 3
Đừng chạy theo đàn ông để rồi chuốc buồn phiền vào người - Ảnh minh họa: Internet

Là phụ nữ không nhất thiết phải làm hết mọi chuyện. Đừng cố gắng phấn đấu đạt danh hiệu người mẹ, người vợ của năm mà hãy biết cách sống làm thỏa mãn chính mình. Danh hiệu, được người đời ca tụng làm gì khi bản thân thật sự kiệt sức. Được thiên hạ ca tụng làm chi khi bản thân không cảm thấy hạnh phúc thật sự.

Cuộc đời này đừng cố trở thành thiên thần mà hãy chọn cho mình một vai diễn bình thường nhưng không tầm thường. Đừng để sự dại khờ của mình khiến bản thân hối tiếc mãi về sau. Hãy tập nói không với những điều mình không thích.

Đàn bà sống ở đời, bớt dại đi được không? - Ảnh 4
Ở đời đừng cố làm người hoàn hảo mà hãy là người hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Có những chuyện không phải cứ ôm đồm đã là hay. Không phải cứ cố gắng tận tụy là sẽ được chồng yêu thương, không phản bội. Đôi khi những người đàn bà quá tốt lại là món mồi ngon để đàn ông giày vò và chà đạp. Hãy là người đàn bà hạnh phúc, đừng chọn trở thành người hoàn hảo trong mắt người khác.

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