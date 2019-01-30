Phụ nữ xinh đẹp, xấu xí hay giàu sang, nghèo khó đều dựa vào kiếp trước đã làm những gì

Kiếp trước nếu sân si, tìm mọi cách hãm hại người khác, tính tình nóng nảy, không kiềm chế được cảm xúc hoặc nhỏ nhen, tính toán những chuyện nhỏ nhặt, kiếp này sẽ có dung nhan xấu xí, bị người đời xa lánh.

Dưới đây là những nghiệp báo kiếp trước quyết định nhan sắc xinh đẹp hay xấu xí, giàu sang hay nghèo hèn ở kiếp này.

Nếu kiếp trước sống không biết trước biết sau, luôn làm những chuyện trái với luân thường đạo lý hoặc không hành thiện tích đức, sống ích kỷ kiếp này sẽ nhận lại nghiệp báo, nghèo khổ suốt đời, thiếu ăn, thiếu mặc. Đây là nhân duyên kiếp trước do bản thân tạo ra mang đến nghiệp báo thấp hèn, mang thân phận tôi tớ bị người đời chà đạp, xem thường.

Vạn vật trên đời đều có nhân quả, kiếp trước gieo gì, kiếp này sẽ nhận lại đủ đầy. Nếu kiếp trước hành thiện tích đức, hiền lành nhường nhịn người khác, kiếp này sẽ có dung nhan lành lặn, được nhiều người yêu mến. Còn kiếp trước luôn dùng mưu kế hại người, kiếp này sẽ bị khiếm khuyết trên gương mặt hoặc không lành lặn tay chân.

Phụ nữ sân si, kiếp này sẽ nhận nghiệp báo rất khốc liệt - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ xinh đẹp hay xấu xí, giàu có hay nghèo hèn đều dựa vào nhân duyên kiếp trước mà bản thân gieo. Người gieo nhân duyên tốt, không có tâm sân hận, không khẩu nghiệp ắt sẽ có cuộc sống giàu sang, nhan sắc khiến người khác phải ganh tỵ. Còn người gieo nhân duyên xấu sẽ lãnh đủ hậu quả và nghiệp báo của bản thân.

Vì vậy đừng ganh đua hay sân si với những gì người khác có được. Bạn nên nhớ người giàu có, xinh đẹp, chắc chắn kiếp trước là một người tốt và họ xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp. Còn người xấu xí, nghèo hèn, đó là những nghiệp báo mà họ đã gieo. Cuộc đời phụ nữ hãy tu tâm tích đức, đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà nóng giận, đánh mất đi giá trị của mình.

Người kiếp trước hành thiện tích đức, kiếp này sẽ có cuộc sống giàu sang - Ảnh minh họa: Internet

Phật dạy người biết tu khẩu, biết buông bỏ những sân si trong lòng, cuộc đời sẽ thanh thản hơn. Sống ở đời đừng gây thị phi, đừng ngồi lê đôi mách chuyện của người khác. Mà hãy tu tâm, tích nhiều công đức để tâm thanh thản, không vướng bận nhiều việc không hay.

Muốn có cuộc sống giàu sang, nhan sắc ưa nhìn, nhất định bạn phải buông bỏ được những ích kỷ, nhỏ nhen đời thường. Một điều nữa phụ nữ nên khắc cốt ghi tâm đó là tu khẩu, đừng bàn tán chuyện của người khác. Nên tập sống cuộc đời an phận một chút, không khoe khoang, cũng không cười cợt chuyện của thiên hạ.

Phật dạy phụ nữ không nên nóng nảy, không đố kỵ - Ảnh minh họa: Internet

Là phái yếu nhất định phải kiềm chế được những nóng giận, sân si trong lòng mới mong cuộc đời bình yên, không sóng gió. Đừng vì những chuyện không hay mà đánh mất giá trị của bản thân. Mọi sự vật sự việc trên cuộc đời này đều có nguyên cớ, gốc rễ, chỉ cần sống tốt, ông trời sẽ không bạc đãi bạn.